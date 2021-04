Magoni už nie je trénerom Vlhovej. Ciao Petra, odkázal jej

BRATISLAVA. Livio Magoni už nie je trénerom Petry Vlhovej. Slovenská lyžiarka zverejnila informáciu na Instagrame a Facebooku.

"Bola to dlhá a náročná cesta za tým, čo sme si všetci tak neskutočne želali. Nakoniec sa sen stal skutočnosťou a ja držím v rukách veľký glóbus," napísala Vlhová.

"Úžasných päť rokov s tebou, Livio, počas ktorých som sa veľa naučila. Som nesmierne vďačná za tvoj čas, tvoju nekonečnú energiu, perfekcionizmus a nádej, ktorú si do mňa neustále vkladal. Jedny dvere sa zatvárajú, tisíc ďalších sa otvára a my si musíme iba správne vybrať. No tentokrát každý tie svoje. Ďakujem Livio Magoni," píše sa ďalej v príspevku.