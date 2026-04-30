Bol v centre diania, aj keď nechcel: Divoký večer pre Hancka, hlásal komentátor

Keď kamery hľadali tvár zápasu, opakovane končili pri ňom. Dávid Hancko sa po zranení členka vrátil rovno do jedného z najväčších duelov sezóny – a stal sa ústrednou postavou večera, hoci aj pri momentoch, pri ktorých by si to zrejme neželal.
„Divoký večer pre Dávida Hancka,“ vravel počas priameho prenosu komentátor Nova Sport.
Atlético Madrid v prvom semifinále Ligy majstrov remizovalo doma s Arsenalom 1:1. Hancko odohral celý zápas len 22 dní po tom, čo sa zranil 8. apríla v prvom štvrťfinále proti Barcelone. Medzitým vynechal päť súťažných stretnutí.
„Hoci už 22 dní nesúťažil a členok ešte stále nie je úplne v poriadku, neexistuje bolesť, ktorá by ho zastavila,“ napísal o slovenskom obrancovi denník Marca.
Bol to večer plný emócií, sporných verdiktov, protestov, zásahov systému VAR a ostrých reakcií.
Hancko pritom ukázal dve tváre – spoľahlivého lídra defenzívy aj muža, okolo ktorého sa točili obe penaltové situácie.
Návrat bez strachu: pevný pilier Atlética
Hancko po dlhej pauze nepôsobil ako hráč, ktorý práve doliečil zranenie. Naopak, bol výrazný v osobných súbojoch, vo vzduchu aj pri zakladaní útokov.
„Istý, pevný pilier pri bránení vzdušných súbojov. Veľmi dobrý v predvídaní situácií,“ opísal jeho výkon Isaac Suárez z denníka Marca.
VIDEO: Zostrih zápasu Atlético - Arsenal
Slovák mal aj tri finálne prihrávky, ktoré mohli znamenať gól.
„Trebárs jeho predĺženie lopty hlavou po rohovom kope pripravilo volej pre Ademola Lookmana na zadnej žrdi.
V nadstavenom čase šikovne získal loptu a prihral Molinovi, ktorý však prestrelil bránu,“ doplnila Marca.
Za výkon dostal známku 7.
Atlético navyše vyslalo na bránu viac striel než tím z Premier League, čo len podčiarkuje, že mužstvo Diega Simeoneho nebolo len defenzívne, ale aj nebezpečné smerom dopredu.
Penalta po súboji s Gyökeresom
V 43. minúte sa hostia dostali do vedenia. Hancko v šestnástke narazil do Viktora Gyökeresa a rozhodca Danny Makkelie ukázal na biely bod. Švédsky kanonier následne tvrdou strelou otvoril skóre.
Situácia rozdelila expertov. „Od Hancka tam bola možno trošku väčšia intenzita a trošku ruky. Dávam však kredit útočníkovi, ktorý to spravil šikovne,“ povedal v štúdiu Nova Sport bývalý útočník West Bromwichu Roman Bednář.
„Penalta je dosť obhájiteľná,“ doplnil bývalý brankár Sevilly Tomáš Vaclík.
Tréner Atlética Diego Simeone mal opačný názor.
„Aby sa nariadila penalta, musí to byť penalta. Pri kontakte v prvom polčase sa mi to zdalo minimálne, a navyše hovoríme o semifinále Ligy majstrov.“
Aj väčšina veľkých španielskych médií považovala verdikt za prísny.
„Bol to skrátka výborný zápas, do ktorého však vstúpil holandský rozhodca Danny Makkelie katastrofálnym výkonom.
Za penaltu označil veľmi jemné pridržanie či postrčenie Dávida Hancka na Viktora Gyökeresa.
Vyzeralo to ako veľmi prísne rozhodnutie, o to viac v semifinále Ligy majstrov. Švédsky útočník situáciu teatrálne zvýraznil, čím rozhodcu zmiatol,“ napísal Luis Nieto z denníka AS.
VAR a výbuch emócií
V druhom polčase prišiel ešte väčší rozruch. Rozhodca odpískal ďalšiu penaltu proti Atléticu po súboji Hancka s Eberechim Ezem. Tentoraz však zasiahol VAR.
Makkelie po 45 sekundách kontroly a trinástich opakovaných záberoch svoj verdikt zmenil.
„Takmer sa stal druhýkrát obeťou rozhodcu, ktorý po ďalšom súboji bez akéhokoľvek kontaktu opäť nariadil penaltu.
Zachránil ho až zásah systému VAR, hoci žltú kartu aj tak dostal,“ písala Marca.
Hancko si po zmene rozhodnutia vydýchol, no za protesty medzitým uvidel žltú kartu. Kamery zachytili aj moment, keď ho Simeone vzápätí burcoval tvrdším buchnutím po chrbte.
Atlético Madrid - Arsenal FC 1:1 (0:1)
Góly: 56. Alvarez (z 11 m) - 44. Gyökeres (z 11 m)
Rozhodcovia: Makkelie - Steegstra, de Vries (všetci Hol.), ŽK: Hancko (Atlético).
Atlético: Oblak - Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri - G. Simeone (46. Le Normand), Koke, Cardoso (88. Molina), Lookman - Griezmann, Alvarez (77. Baena)
Arsenal: Raya - White (86. Mosquera), Saliba, Gabriel Magalhaes, Hincapie - Zubimendi, Rice, Ödegaard (58. Eze) - Madueke (69. Saka), Gyökeres (69. Gabriel Jesus), Gabriel Martinelli (68. Trossard)
Zaujímavé je, že Vaclík aj Bednář tvrdili, že by penaltu proti Slovákovi odpískali aj v druhom prípade.
Simeone pod paľbou
Zrušená penalta vyvolala aj silnú reakciu v Anglicku. Bývalí reprezentanti Martin Keown a Steve McManaman v štúdiu TNT Sports tvrdo kritizovali správanie trénera Atlética.
Keď sa rozhodca presúval k monitoru, Simeone vybehol zo svojej technickej zóny, energicky gestikuloval a počas prehrávania záberov dával najavo svoj názor. Po zrušení penalty pribehol k hráčom a viacerých postrčil v snahe ich povzbudiť.
„Znovu hovoríme o VAR-e. Absolútne ho neznášam – nenávidím ho. Kazí futbal. Keď som videl správanie Diega Simeoneho a jeho asistentov v momente, keď rozhodca išiel k monitoru, bolo to otrasné. Neustále obťažovali štvrtého rozhodcu,“ povedal McManaman.
„Keď už rozhodca penaltu odpískal a kontakt tam bol, nešlo o jasnú a zjavne chybnú situáciu. Nemal sa k tomu vracať.
Nechápem to. A myslím si, že rozhodca mal hrozný zápas. Keby sa to stalo na opačnej strane ihriska, Simeone by zúril a žiadal penaltu. Jeho správanie bolo úprimne otrasné.“
Pokračoval ešte ostrejšie: „Videli sme, čo sa tam dialo. Jeho správanie aj správanie jeho asistenta bolo strašné. Presne preto ľudia nemajú radi tieto temné praktiky a Atlético Madrid.“ Súhlasil aj Keown.
Podľahol tlaku?
„Jednoducho si nemyslím, že to bola jasná a očividná chyba. Rozhodca by mal mať možnosť rozhodovať zápas sám.
VAR do toho vstupuje príliš veľa. Toto sme od VAR-u nechceli, ani to nie je v súlade s protokolom.“
VIDEO: Systém VAR zrušil penaltu
„Simeone a jeho reakcie pri postrannej čiare... dráma, ktorú vytvára... podľa mňa rozhodca napokon podľahol tlaku, išiel k obrazovke a nestál si za svojím rozhodnutím. Nemal tam byť vôbec poslaný.“
Pridal aj ďalší odkaz:
„Po zápase si treba zachovať úroveň. Nechcem to preháňať, ale dnes večer tam bolo niečo veľmi zlé. On diriguje tribúny, ale diriguje aj rozhodcov. Vytvára drámu.“
Keď mu Steven Gerrard oponoval, že podobne reaguje aj Mikel Arteta, Keown odvetil:
„Nie s takým úspechom ako tento muž. On je majster.“
Metropolitano horelo
Po zrušení penalty bolo navyše vidieť Simeoneho, ako gestami žiada žltú kartu pre Ezeho za simulovanie. Po záverečnom hvizde sa zase dostal do slovnej potýčky s obrancom Arsenalu Benom Whiteom.
Atmosféra na Metropolitane bola výnimočná, pripomenula veľké večery na Vicente Calderóne.
„Len málokedy som na štadióne Atlética videl také prostredie, aké panovalo proti Arsenalu,“ opísal F. J. Díaz z denníka AS.
VIDEO: Gól Gyökeresa z penalty
Štadión bol vypredaný do posledného miesta, ľudia sa zhromažďovali v areáli už dlho pred výkopom.
Pôsobivý bol aj moment, keď fanúšikovia pri nástupe tímov hádzali rolky toaletného papiera, čo vytvorilo veľkolepý obraz.
Na zápas zavítal aj španielsky kráľ.
Arteta zúril, Simeone chválil mužstvo
Tréner Arsenalu Mikel Arteta po stretnutí neskrýval frustráciu.
„Som mimoriadne sklamaný. Nerozumiem tomu, pretože je to proti pravidlám a mení to vývoj celej semifinálovej série.“
„Celá situácia... jasný kontakt. Nemôžete zmeniť rozhodnutie, keď si to musíte pozrieť trinásťkrát. Na tejto úrovni je to neprijateľné.“
Naopak, Simeone veril skôr vo výkon svojho tímu než v smolu.
„Neverím na šťastie, verím na efektivitu. Prvý polčas bol vyrovnaný, možno oni boli lepší na lopte, ale bez veľkého množstva šancí. Majú veľmi silný káder – striedajúci hráči boli ešte lepší než tí v základe. Napriek tomu sme boli v druhom polčase lepší než oni.“
O zmenách cez prestávku povedal: „Oni znížili intenzitu a my sme sa zlepšili v organizácii hry. V defenzívnej línii sme boli lepší a vytvorili si šance cez Antoinea Griezmanna a Ademolu Lookmana.“
K atmosfére dodal: „Dnes bola neuveriteľná. Už príchod na štadión bol ohromujúci. Len málokedy sa podarí vyrovnať energii, ktorú sme cítili na začiatku zápasu. V odvete síce fanúšikovia nebudú s nami, ale ich duše a srdcia áno.“
Historický večer pre Slovensko
Hancko sa stal iba druhým Slovákom v dejinách, ktorý si zahral v semifinále najlepšej klubovej súťaže sveta.
Pred osemnástimi rokmi to dokázal iba Martin Škrtel v drese Liverpoolu.
A hoci Atlético mohlo po prestávke rozhodnúť – Simeone po zahodených šanciach padol na kolená a chytal sa za tvár – výsledkom zostala remíza 1:1.
Večer však mal jednu hlavnú tvár.
Dávid Hancko sa po zranení vrátil rovno do chaosu semifinále Ligy majstrov. Ustál tlak, kritické momenty aj obrovské emócie. A opäť ukázal, že patrí na najvyššiu scénu.