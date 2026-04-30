Slafkovský hral v druhom útoku a Montreal získal tretí bod v sérii. Philadelphia ovládla derby

Montreal Canadiens zvíťazil v piatom zápase série prvého kola play-off NHL na ľade Tampy Bay 3:2 a v sérii sa ujal rovnakého vedenia.
Rozhodujúci gól strelil na začiatku tretej tretiny Alexandre Texier. O ďalšie dva zásahy Canadiens sa postarali Brendan Gallagher a Kirby Dach.
Mužstvo podržal aj brankár Jakub Dobeš, ktorý si pripísal 38 úspešných zákrokov. Do ďalšej fázy postúpila Philadelphia po víťazstve 1:0 po predĺžení nad Pittsburghom, ktorý v sérii zdolala 4:2.
Slafkovský nebodoval vo štvrtom zápase v rade
Slovenský útočník Juraj Slafkovský ani vo štvrtom zápase v rade nebodoval. Odohral 19:27 min., trikrát vystrelil na bránu, zaznamenal jeden blok, jeden hit a jeden mínusový bod.
Aj keď bol oficiálne zapísaný ako člen prvého útoku s Coleom Caufieldom a Nickom Suzukim, nastupoval v druhej formácii s Jakeom Evansom a Ivanom Demidovom.
Obranca Tampy Erik Černák odohral 15 minút a 56 sekúnd, pripísal si jednu strelu a dva bloky.
Montreal naštartoval gólom v tretej minúte Gallagher. Na ďalší presný zásah sa čakalo takmer do polovice stretnutia, kedy prišlo vyrovnanie od Dominica Jamesa. „Habs“ však odpovedali expresne rýchlo a už po 11 sekundách vrátil svojmu tímu vedenie Dach.
Lightning ešte síce vyrovnali zásluhou Jakea Guentzela, na gól Texiera z úvodu tretieho dejstva však už reagovať nedokázali.
Montreal môže ukončiť sériu na domácom ľade v šiestom zápase noci na sobotu.
Pittsburgh obrat nedokonal
Philadelphia potrebovala na spečatenie postupu až tretí pokus.
Pennsylvánske derby rozhodol v 18. minúte predĺženia obranca Cameron York, pre ktorého to bol premiérový zásah v play off v kariére.
VIDEO: Víťazný gól Yorka proti Pittsburghu
Pittsburgh v sérii prehrával už 0:3 na zápasy, ale ďalšie dva duely vyhral. Šiesty zápas si však Philadelphia ustrážila a derby dotiahla do víťazného konca.
Prvou hviezdou zápasu bol český brankár Flyers Dan Vladař, ktorý si pripísal 42 úspešných zákrokov a zaznamenal už druhé čisté konto v play-off.
Philadelphia sa v ďalšom kole stretne s Carolinou Hurricanes - víťazom Východnej konferencie.
NHL - 1. kolo play-off:
Štvrťfinále Východnej konferencie
Tampa Bay Lightning – Montreal Canadiens 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
Góly: 27. James (Goncalves, Gourde), 38. Guentzel – 3. Gallagher (Newhook), 27. K. Dach (Z. Bolduc, Guhle), 42. Texier (L. Hutson, Suzuki)
/stav série: 2:3/
Philadelphia Flyers – Pittsburgh Penguins 1:0 (0:0, 0:0, 0:0 – 1:0)
Gól: 78. York (Mičkov, Cates)
/stav série: 4:2/
Štvrťfinále Západnej konferencie