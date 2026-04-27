Ledecká mieri na Rallye des Princesses. Bez GPS a v starom veteráne: Budem mať Porsche

Lyžiarku a snowboardistku Ester Ledeckú čaká po skončení olympijskej sezóny viacero letných výziev.
Popri prípravách na ďalší ročník absolvuje na konci mája Rallye des Princesses, automobilovú súťaž veteránov, ktorej sa zúčastňujú výlučne ženy.
Trojnásobná olympijská šampiónka povedala na pondelkovej tlačovej konferencii, že štart mala v pláne už v minulosti, ale zo zdravotných dôvodov oň prišla.
"Chystala som sa tam už pred štyrmi rokmi, ale mala som zranenú kľúčnu kosť, takže som sa musela odhlásiť," uviedla Ledecká.
"Ide sa z Paríža do Saint Tropez. Je to asi sedem etáp v starých veteránoch. Budem mať porsche, to sa teším. Určite to bude nezabudnuteľný zážitok," poznamenala 31-ročná reprezentantka.
Rallye des Princesses je takzvaná súťaž pravidelnosti. Nejde teda o najvyššiu rýchlosť, cieľom je udržať presne stanovený priemerný čas a trasu. Uskutoční sa vo Francúzsku od 23. do 28. mája.
"Nesmieme používať GPS. To bude vtipné, lebo ja sa v mapách veľmi neorientujem. Som známa tým, že sa veľa strácam.
Našťastie budem mať spolujazdkyňu Guiliu Candiagovú, ktorá ma bude navigovať a budeme sa striedať. Určite to bude veľká zábava," povedala Ledecká.
Lyžiarka z Prahy, ktorá bola v uplynulej sezóne 11-krát v pretekoch Svetového pohára v prvej desiatke a obsadila v konečnom hodnotení disciplíny super-G piate miesto, stihla v minulých týždňoch popri testovaní nových lyží aj množstvo kultúrnych podujatí.
Navštívila predstavenie cirkusu La Putyka alebo koncert Paula Simona.
"To bol nádherný zážitok. Ja som jeho veľký fanúšik," dodala Ledecká. "Bola som aj na predstavení Nadal vs. Federer, od Kuby Prachařa a Marka Taclíka. To som sa veľmi nasmiala," doplnila Ledecká.