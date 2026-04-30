Z Pekingu medaily, po páde boj o návrat. Nórsky tím počíta s Kildem v ďalšej sezóne

Aleksander Aamodt Kilde nechýba v nórskom tíme pre nasledujúcu sezónu Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní.
Víťaz celkového hodnotenia seriálu z ročníka 2019/20 tak podľa všetkého bude pokračovať v kariére, ktorú mu v posledných dvoch rokoch výrazne komplikovali zdravotné problémy.
Nomináciu zverejnil nórsky zväz na svojom webe, Kilde figuruje v elitnom výbere.
Tridsaťtriročný Kilde sa v uplynulej sezóne nedokázal vrátiť na súťažné svahy v bývalej forme a napokon sa vzdal aj štartu na olympijských hrách v Taliansku.
Špecialista na rýchlostné disciplíny mal ťažký pád v januári 2024 pri zjazde vo Wengene. Vážne si poranil pravé lýtko a ľavé rameno, musel podstúpiť niekoľko operácií a liečbu sprevádzali aj komplikácie spôsobené infekciami.
Vynechal celú sezónu 2024/25 a po vlaňajšom novembrovom návrate do Svetového pohára stihol sedem štartov, z ktorých jasne najlepším výsledkom bolo 11. miesto v zjazde v Beaver Creeku. Okrem toho bodoval už len dvakrát za umiestnenie v tretej desiatke.
Okrem celkového triumfu v roku 2020 má Kilde v zbierke aj po dva malé krištáľové glóbusy za super-G a zjazd, v seriáli vyhral 21 pretekov.
V oboch disciplínach bol partner slalomárskej hviezdy Mikaely Shiffrinovej aj vicemajstrom sveta, z olympijských hier má striebro za kombináciu a bronz za super-G z Pekingu 2022.