Z Pekingu medaily, po páde boj o návrat. Nórsky tím počíta s Kildem v ďalšej sezóne

Aleksander Aamodt Kilde z Nórska.
Aleksander Aamodt Kilde z Nórska. (Autor: TASR/Keystone via AP)
ČTK|30. apr 2026 o 11:09
ShareTweet0

Víťaz celkového hodnotenia seriálu podľa všetkého bude pokračovať v kariére.

Aleksander Aamodt Kilde nechýba v nórskom tíme pre nasledujúcu sezónu Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní.

Víťaz celkového hodnotenia seriálu z ročníka 2019/20 tak podľa všetkého bude pokračovať v kariére, ktorú mu v posledných dvoch rokoch výrazne komplikovali zdravotné problémy.

Nomináciu zverejnil nórsky zväz na svojom webe, Kilde figuruje v elitnom výbere.

Tridsaťtriročný Kilde sa v uplynulej sezóne nedokázal vrátiť na súťažné svahy v bývalej forme a napokon sa vzdal aj štartu na olympijských hrách v Taliansku.

Špecialista na rýchlostné disciplíny mal ťažký pád v januári 2024 pri zjazde vo Wengene. Vážne si poranil pravé lýtko a ľavé rameno, musel podstúpiť niekoľko operácií a liečbu sprevádzali aj komplikácie spôsobené infekciami.

Vynechal celú sezónu 2024/25 a po vlaňajšom novembrovom návrate do Svetového pohára stihol sedem štartov, z ktorých jasne najlepším výsledkom bolo 11. miesto v zjazde v Beaver Creeku. Okrem toho bodoval už len dvakrát za umiestnenie v tretej desiatke.

Okrem celkového triumfu v roku 2020 má Kilde v zbierke aj po dva malé krištáľové glóbusy za super-G a zjazd, v seriáli vyhral 21 pretekov.

V oboch disciplínach bol partner slalomárskej hviezdy Mikaely Shiffrinovej aj vicemajstrom sveta, z olympijských hier má striebro za kombináciu a bronz za super-G z Pekingu 2022.

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Aleksander Aamodt Kilde z Nórska.
Aleksander Aamodt Kilde z Nórska.
Z Pekingu medaily, po páde boj o návrat. Nórsky tím počíta s Kildem v ďalšej sezóne
dnes 11:09
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»Z Pekingu medaily, po páde boj o návrat. Nórsky tím počíta s Kildem v ďalšej sezóne