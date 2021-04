No vidíš, to je kvôli tebe. Vlhovej chybu mi dali poriadne vyžrať, tvrdí Gemza

„Je to kvôli tebe, vraveli mi. Síce s úsmevom na tvári, ale dali mi to poriadne vyžrať,“ priznal MATEJ GEMZA.

Je to stále to isté – kopec, hotel, presun. Stále je to o práci. A aj keď máme deň voľna, hlava je stále na svahu, myslí, čo bude treba o dva - tri dni či o týždeň.

Moja rodina je veľmi tolerantná. Umožňuje mi to skvelá manželka, deti to vnímajú trochu citlivejšie. Dvanásťročný syn už natoľko nutne otca nepotrebuje, ale šesťročný sa ešte chce postískať, tomu chýbam. Ale tešia sa, keď tím, v ktorom je aj ich otec, niečo dosiahne.

V Aare ste boli aj staviteľom jedného zo slalomových kôl. Beriete to ako poctu?

Minulú sezónu som bol napísaný ako autor trate v Ofterschwangu, ale preteky sa zrušili. Takže teraz som mal premiéru vo Svetovom pohári. Je to pocta. Trate stavajú len tréneri z veľkých tímov, ktorí sú rokmi overení. Niekedy k tomu pustia aj mladších, lebo vo Svetovom pohári nebudú večne.

Pri vašej staviteľskej premiére Petra Vlhová urobila v piatej bránke obrovskú chybu a takmer vypadla. Čo ste vtedy prežívali?

Tréner sa snaží postaviť to, čo sa stavia na tréningoch, aby to mal pretekár jednoduchšie. Ale nie vždy to vyjde. Ako aj v mojom prípade. Boli to hrozné pocity. Chcete svojej zverenke pomôcť a napokon je to za dobrotu na žobrotu. A ostanem najväčší hlupák. Prečo som to tak postavil, prečo som to nedal inak a ďalšie veci.

Dali vám to ľudia z tímu takto pocítiť?

Samozrejme, síce s úsmevom na tvári, ale dali mi to poriadne vyžrať. No vidíš, to je kvôli tebe, vraveli mi. Aj keď všetci dobre vedeli, že moja porcia toho, čo sa stalo, bola minimálna. Ale dali mi to najavo, aby bolo v tíme trochu veselšie.