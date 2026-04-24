Shiffrinová už rozmýšľa nad budúcnosťou a materstvom. Ako to ovplyvní jej kariéru?

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová má aj po konci sezóny nahustený program, keďže sa venuje mediálnym povinnostiam, ale takisto aj trénuje a radí budúcim talentom v tomto športovom odvetví.
Počas kariéry vo Svetovom pohári vyhrala už 110 pretekov a získala štyri medaily na zimných olympijských hrách, z čoho boli až tri zlaté.
V rozhovore pre web vaildaily.com prezradila, že sa s kariérou ešte nechystá skoncovať, má pred sebou ďalšie ciele, ktoré si chce naplniť. A to napriek tomu, že už v 31 rokoch dosiahla, čo sa len dalo.
Prvýkrát po deviatich mesiacoch mala možnosť, ktorú naplno využila - spala vo vlastnej posteli. Nesmierne sa na to tešila a spomenula aj prírastok v rodine.
Dieťa chce
"Môj brat a švagriná práve mali dieťa. To je niečo, čo chcem. Viem, že Aleks (priateľ a takisto lyžiar Aleksander Aamodt Kilde, pozn.) to tiež chce, ale v žiadnom bode nášho vzťahu sme nedokázali zostať na jednom mieste dlhšie ako mesiac," priznala úradujúca víťazka veľkého krištáľového glóbusu.
Momentálne si nevie predstaviť, že by mala potomka. Vie si však predstaviť, "že táto túžba príde dosť rýchlo a náhle".
Američanka sa delí s Annemarie Moserovou-Pröllovou v počte celkových veľkých krištáľových glóbusov medzi ženami, obe ich získali spolu šesť.
Stále zaostáva za historickým rekordom Marcela Hirschera (8) a Lindsey Vonnovou v počte veľkých a malých glóbusov dohromady (20).
"Myslím si, že je to najmä zvedavosť, o koľko sa ešte môžem zlepšiť. Avšak dosiahla som svoj strop v rýchlosti slalomu. Verím, že ostatné ženy na okruhu sa budú naďalej zlepšovať," uviedla Shiffrinová.
Chce zopakovať výchovu od jej rodičov
"Nevýhodou pre mňa je úroveň kritiky, ktorá príde, ak nevyhrám. Na olympiáde mi to bránilo vôbec sa pozerať na sociálne siete," prezradila.
Začala preto so sedeniami s psychologičkou, ktorá jej pomohla v oblasti strachu a celkovej izolácie od vonkajšieho sveta.
"Niekedy sa dostanem do bodu, keď na to jednoducho nemám dostatok energie. To bol taký boj v tejto sezóne, prinútiť sa ísť na každý slalomový tréning s vedomím, čo to urobí s mojím telom," poznamenala Shiffrinová.
Aj pre jej vek si myslí, že lyžovať tri dni po sebe je už v súčasnosti ťažké, zatiaľ čo predtým ľahko stála na lyžiach aj šesť dní po sebe.
Shiffrinová chce odovzdať mladým ľuďom dôležitú myšlienku: "Môžete venovať svoj život akejkoľvek práci. Môžete byť ambiciózni, môžete sa naozaj tvrdo snažiť a pracovať, môžete si klásť naozaj vysoké ciele – a stále sa môžete baviť."
Pramení to z výchovy jej rodičov. Rada by to zopakovala aj pri vlastných deťoch. Predstava rodičovstva necháva lyžiarku s nezvyčajnou neistotou.
"Niekedy akoby som si myslela: 'Dokážeš vychovať dieťa tak, ako teba vychovali rodičia?' Chcem to zopakovať, ale nebude to to isté. Čo naozaj chcem, je byť znova sama sebou a vyrastať v detstve.
Rada by som si to opäť znova prežila," doplnila Američanka pre uvedené médium s tým, že keď ju lyžovanie prestane zaujímať, tak skončí.