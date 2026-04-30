Calzonu vyplatili, majetok založili. Kam išli peniaze zo zväzovej firmy SFZ?

Tému spracovalo Investigatívne centrum Jána Kuciaka, text publikujeme so súhlasom ICJK
Slovenský futbalový zväz sa zmieta v dlhoch, prezident Ján Kováčik hovorí o falšovaní zmlúv o ručení, ale nevysvetľuje, koľko poberá na odmenách od dcérskej spoločnosti SFZ Marketing.
Jej konateľka, Kováčikova blízka spolupracovníčka Andrea Hlboká, zase mlčí o výberoch z firemnej karty za desaťtisíce eur a ich vedení v účtovníctve, ktoré má na stole aj kontrolór zväzu.
Navyše Kováčik aj Hlboká v rovnakom čase posielali peniaze priateľovi šéfa zväzu, ktorý prechádzal osobným bankrotom.
Štyri dni pred februárovou volebnou konferenciou Slovenského futbalového zväzu (SFZ) prišiel kontrolórovi a členom výkonného výboru na hlavičkovom papieri zväzu podnet na preverenie podozrenia z porušenia povinností pri správe cudzieho majetku a možného podvodu.
Podnet iniciovali Michal Kalný, šéf hospodárskej správy a Marcel Korínek, finančný riaditeľ futbalového zväzu. Podozrenia sa týkali Andrei Hlbokej, hlavnej účtovníčky zväzu a zároveň konateľky a finančnej riaditeľky dcérskej firmy SFZ Marketing s.r.o.
Kalný s Korínekom podozrievali Hlbokú z fiktívneho predaja a nákupu dresov, z manipulácie s hotovosťou, spôsobenia manka v pokladni a z odpisu záväzku voči futbalovému zväzu. Veci sa ujal jeho kontrolór Pavol Adamčiak.
Krátko po tom, ako Ján Kováčik vo voľbách obhájil post prezidenta, obaja autori podania prišli o miesto. Michalovi Kalnému Kováčik zrušil celý úsek a spoluprácu "pre nespokojnosť s výkonom" ukončil aj s Marcelom Korínekom.
Podnet, ktorý podali, zväzový kontrolór Adamčiak stále nevyhodnotil. "Kontrolná činnosť na uvedenom podnete stále prebieha. Podnet sa týka úkonov v účtovníctve, a to si vyžaduje dôkladnú a podrobnú kontrolu v kontexte obsahu samotného podnetu, ako aj a vyžiadaného vyjadrenia kontrolovaného subjektu," uviedol Adamčiak prostredníctvom hovorcu SFZ Juraja Čurného.
Stanovy neukladajú lehotu, v ktorej by mal kontrolór prísť s výsledkom.
Investigatívne centrum Jána Kuciaka sa však dostalo k informáciám, ktoré môžu naznačovať, že prostredníctvom Andrei Hlbokej mohlo dochádzať k nekontrolovanému výberu financií z účtu firmy SFZ Marketing s.r.o., cez pravidelné a časté výbery hotovosti vo výške denného limitu karty, ktorý predstavuje sumu päťtisíc eur.
Podľa informácií, ktoré má ICJK k dispozícii, v roku 2024 vyberala kartou hotovosť 63-krát a to celkovo 233 900 eur. V roku 2025 od januára do septembra vyberala 23-krát a celková suma predstavuje 105-tisíc eur. Konateľky SFZ Marketing sme sa pýtali, na čo financie použila a ako ich zaúčtovala. Hovorca zväzu Čurný nám odpísal, že Andrea Hlboká sa rozhodla neodpovedať na naše otázky. Podľa našich informácií má kartu od účtu SFZ Marketing aj prezident zväzu Ján Kováčik.
A tu vstupuje na scénu podnikateľ Roman Antal, ktorý od jesene 2024 prechádza osobným bankrotom. Podľa konkurznej dokumentácie dlží veriteľom viac ako 16 miliónov eur. Ján Kováčik priznáva, že ho s Romanom Antalom spája dlhoročné priateľstvo. Podľa našich informácií počas procesu oddlžovania, od septembra do novembra 2024, Ján Kováčik, ale aj Andrea Hlboká, posielali Antalovi pravidelne tisíce eur. Ján Kováčik to nepoprel.
"S Andreou Hlbokou spolupracujem od roku 2000 a ona v mojom mene (a z mojich súkromných finančných prostriedkov) posielala peniaze R. Antalovi," uviedol Kováčik. Viaceré transakcie sa odohrali aj v období, ked sa kartou Andrei Hlbokej vyberali peniaze z učtov SFZ Marketing.
Prijatie financií od Kováčika nepoprel ani Antal. "Pravdepodobne išlo o splátku pôžičky," spomínal Antal v rozhovore pre ICJK. Priznal, že sa s Kováčikom priatelia viac ako 30 rokov, ale nikdy spolu nefigurovali v jednej firme, ani sa nepodieľali na spoločných podnikateľských projektoch.
"Vypomáhali sme si. Keď som nemal ja, požičal on mne a keď nemal on, požičal som ja jemu," opisoval ich finančné transakcie.
ICJK má k dispozícii dokument o vzájomnom započítaní dlhov medzi Kováčikom a Antalom z roku 2019, ktorý naznačuje, že v tom čase Kováčik dlžil Antalovi takmer 400-tisíc eur.
Podnikateľ zo Svitu, ktorý napríklad postavil a prevádzkoval vyhliadkovú vežu Tatras Tower na Štrbskom Plese, si nevedel spomenúť, aká je aktuálna finančná bilancia medzi ním a Kováčikom. "Buď máme všetko vyrovnané, alebo dlhuje on mne," tvrdil Antal, ktorý chodil za Kováčikom na zväz, ako aj na zahraničné výjazdy s reprezentačným mužstvom.
Kováčik má iný názor. "K dnešnému dňu mu nič nedlhujem, naopak on je dlžný mne," uviedol pre ICJK.
Obdržanie financií od Kováčika či Hlbokej, by mohlo mať vážne následky. Od jedného z Antalových veriteľov v konkurze sme sa totiž dozvedeli, že ak by išlo o čo i len čiastkovú úhradu dlhu, od dátumu poslania peňazí by plynula nová premlčacia doba. Teda, ak by sa podarilo preukázať úhradu na Antalov účet, tak by sa ukázalo, že pohľadávka voči Kováčikovi nie je premlčaná.
Má Kováčik dlhy alebo stámilióny?
Ján Kováčik má podľa magazínu Index finančné ťažkosti. Z Registra poverení na vykonanie exekúcie vyplýva, že sú voči nemu vedené dve exekučné konania. Veriteľmi sú spoločnosti Geomatix a Coinvest.
Majiteľom firmy Geomatix je expartner Penty Eduard Maták. „Mrzí ma to, že sa to dostalo až do úrovne, keď to musím riešiť cez exekútora. Jano mi už niekoľko rokov sľubuje, že tú pohľadávku zaplatí, fakt je ten, že sa to doteraz nestalo,“ uviedol Maták pre Index.
Svoju pôžičku Kováčikovi začal cez exekútora vymáhať v roku 2023. Po tom, ako sa o prípad začal zaujímať Index, Kováčik svoje záväzky voči Matákovi z roku 2019 urýchlene vyrovnal.
V roku 2016 si Kováčik požičal aj ďalšiu nešpecifikovanú sumu a keď peniaze nevrátil, tak sa veriteľ v roku 2020 obrátil na exekútora. Zápisy v registri naznačujú, že exekútori siahli aj na osobné účty Kováčika a tiež to, že do exekúcie sa dostal aj Kováčikov byt v bratislavskej mestskej časti Karlova Ves.
Podľa listu vlastníctva exekúciu v roku 2020 inicioval podnikateľ Igor Ledecký. Na nehnuteľnosti je plomba, čo znamená, že Kováčik nemôže byt predať, darovať ani inak prepísať, kým exekúciu nevyplatí.
Šéf futbalového zväzu pritom v marci 2025 pre portál seznamsprávy.cz tvrdil, že má v Hongkongu prosperujúcu firmu s majetkom vo výške 1,3 miliardy dolárov.
"Som konečným užvateľom výhod investičnej holdingovej spoločnosti Gilmoore&Clay Limited. Uvedená suma zapísaná v obchodnom registri v Hongkongu tvorí celok aktív vrátane mojich finančných zdrojov poskytnutých spoločnosti. Môžem ubezpečiť, že zapísané aktíva spoločnosti v podobe cenných papierov a ich uvedenej celkovej nominálnej hodnoty sú úplne legálne, a preto došlo k ich zapísaniu," uviedol Kováčik.
Za funkciu prezidenta SFZ nepoberá Kováčik žiadny plat, priznáva však, že od dcérskej spoločnosti SFZ Marketing dostával odmenu.
"Prostriedky SFZ resp. SFZ Marketing používam výhradne pre účely oboch organizácií, svoje súkromné náklady (osobné či podnikateľské) si hradím výhradne z vlastných prostriedkov. Každoročne obe organizácie prechádzajú auditom a uskutočnilo sa v nich aj viacero kontrol vrátane daňových. V SFZ Marketing som dostával odmenu, nakoľko sa mi podarilo zabezpečiť výrazný nárast financií pre SFZ mimo prostriedkov zo štátneho rozpočtu, FIFA či UEFA."
Podľa našich informácií Kováčik od SFZ Marketing poberá pravidelnú mesačnú odmenu a takisto dostáva províziu 20 percent z každej podpísanej partnerskej zmluvy. Na otázku, koľko peňazí dostal od SFZ Marketing v rokoch 2022, 2023, 2024 a 2025 však neodpovedal.
Zväz by mal v najbližších dňoch podpísať predĺženie spolupráce so spoločnosťou Lidl, ktorá je generálnym partnerom. Podľa našich informácií sa podpis kontraktu odďaľoval najmä pre nezhody oboch strán o využití peňazí. Zväz ich chcel použiť na sanovanie dlhov, zatiaľ čo nadnárodná obchodná spoločnosť ich chcela venovať na konkrétne projekty.
Zároveň bude zmluva údajne obsahovať bod, podľa ktorého, ak dôjde k odsúdeniu Jána Kováčika, bude môcť Lidl okamžite odstúpiť od zmluvy. "Nateraz nemám žiadny aktualizačný moment. Spoločnosť Lidl nikdy nekomentuje konkrétne ustanovenia zmlúv," uviedol hovorca firmy Tomáš Bezák.
ICJK sa dostalo aj k dokumentu, ktorého autor spochybňuje informáciu poskytnutú členom výkonného výboru v decembri 2025 o pohľadávkach zväzu voči jeho dcérskej firme SFZ Marketing, ktorá mala byť vo výške 2 230 397 eur.
Autor tvrdí, že z účtovníctva SFZ Marketing záhadne zmizli záväzky voči SFZ v miliónoch eur. Pýtali sme sa zväzu na stav pohľadávok či záväzkov medzi SFZ a SFZ Marketing. Konkrétnu informáciu nám však hovorca neposkytol a uviedol len, že záväzky má SFZ voči SFZ Marketing.
Konajú súdy, aj polícia
Slovenský futbalový zväz sa nachádza vo finančne veľmi náročnom období. Vo februári ICJK informovalo, že Ján Kováčik ako prezident SFZ ručil firme Best Press odsúdeného podvodníka Jána Šípoša za nákup mobilných telefónov od spoločnosti Asbis SK a rovnako tak firmám Apex Services a Swan. Dohromady ide o sumu viac než 20 miliónov eur.
Problém je v tom, že viaceré dokumenty naznačujú, že Kováčik ručil v mene SFZ za všetky nesplatené záväzky a nie len do výšky 100-tisíc eur, ako ho oprávňujú stanovy zväzu. Keď firma Best Press prestala platiť za telefóny, obrátili sa veritelia na SFZ. Len v prípade firmy Asbis ide o viac ako 17 miliónov eur, čo je polovica ročného rozpočtu zväzu.
Ján Kováčik niekoľkokrát potvrdil, že podpis na ručiteľskej zmluve je jeho, ale poprel, že by takú zmluvu niekedy podpísal.
O mnohomiliónovej pohľadávke Asbisu mal rozhodovať Všeobecný rozhodcovský súd, ktorý spravoval športový zväz Tug of War Slovakia, v preklade ide o zväz združujúci športovcov, ktorí sa venujú preťahovaniu lanom.
Z dokumentov, ktoré má ICJK k dispozícii vyplýva, že už na sklonku roku 2025 vykonal hlavný kontrolór športu Jaroslav Magula kontrolu a zistil závažné porušenia podmienok, pričom aj samotný šéf zväzu bratislavský advokát Martin Leško priznal, že nespĺňajú podmienky na štátom uznaný športový zväz.
Ministerstvo cestovného ruchu a športu napokon 10. apríla 2026, podľa hovorcu Patrika Velšica, rozhodlo o zrušení osvedčenia o uznaní za národný športový zväz Tug of War Slovakia.
ICJK sa dlhodobo snažilo kontaktovať Martina Leška, ale na emaily, ani pri osobných návštevách v sídle Všeobecného rozhodcovského súdu, sa nám ho nepodarilo zastihnúť. Pre denník SME však Leško uviedol, že konanie o žalobe spoločnosti Asbis bolo v polovici marca zastavené a žiadne iné momentálne na súde neprebieha.
Podľa našich informácií bude spor pokračovať na bežných súdoch. Rozsudok tak padne po prejednaní na okresnom súde. O informácie sme požiadali aj advokátku veriteľov Janu Alušíkovú z advokátskej kancelárie Act Legal, ale spoločnosť Asbis vydala embargo na poskytovanie informácií médiám.
Podľa portálu aktuality.sk sa v prípade zmluvy medzi Best Press a Swan objavili dve verzie dohôd o ručení. SFZ aj Swan pripúšťajú, že k falšovaniu dokumentov došlo, potvrdili, že dohody o ručení im doručoval Ján Šípoš z Best Pressu.
Malo sa to udiať tak, že dohody mu najprv Kováčik podpísal a potom ich on doručil dodávateľom. Jeden z trestných činov, za ktoré bol Šípoš v minulosti odsúdený je aj falšovanie a pozmeňovanie verejných listín, keď sfalšoval podpis vtedajšieho ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského.
V prípade spoločnosti Apex už súd vydal platobný rozkaz, voči ktorému sa však právnici zastupujúci SFZ v posledný možný deň odvolali.
Polícia potvrdila, že na prípade pracuje Úrad boja proti organizovanej kriminalite s tým, že v tomto štádiu nemôže poskytnúť žiadne ďalšie informácie. Podľa zdrojov ICJK však policajné preverovanie smeruje k obvineniu konkrétnych osôb.
Calzona je vyplatený, nehnuteľný majetok je založený
Prezident zväzu Kováčik začiatkom marca nespochybnil dokument, podľa ktorého mal zväz záväzky voči partnerom vo výške viac než sedem miliónov eur. Na zozname veriteľov figurovali nielen firmy, ktoré dodávali materiál či služby, ale napríklad aj reprezentanti či tréner Francesco Calzona, ktorému mal zväz dlhovať 140-tisíc eur.
Talianovi na konci marca vypršala zmluva so SFZ a na jej predĺžení sa koncom apríla nedohodli a pri reprezentácii tak skončil. Podľa zväzu už s čistým stolom.
"SFZ má uhradené všetky záväzky voči F. Calzonovi a jeho tímu do februára 2026. Záväzky z marca 2026 sú v termíne splatnosti," uviedol hovorca Juraj Čurný.
Na otázku o výške aktuálne nesplatených záväzkov SFZ voči svojim veriteľom reagoval takto: "Ide o interné záležitosti SFZ, ktoré komunikujeme s tými, koho sa to týka."
Zväz chce vyriešiť svoje finančné problémy aj založením nehnuteľného majetku. Ešte na februárovej volebnej konferencii sa snažil Ján Kováčik presvedčiť delegátov, aby schválili založenie Národných tréningových centier v Senci, Poprade i v Košiciach, ako aj sídla SFZ v Bratislave ako ručenie za takmer vyčerpaný kontokorentný úver v Slovenskej sporiteľni vo výške 2,5 milióna eur. Delegáti to v hlasovaní odmietli.
No o necelé dva mesiace je všetko inak a na mimoriadnej konferencii bol už prezident so rovnakým návrhom u delegátov úspešný. Elektronické hlasovanie per rollam sa uskutočnilo medzi 11. a 13. aprílom a 64 delegátov súhlasilo so založením nehnuteľného majetku SFZ.
Zväz tak založil centrá v Senci a v Poprade, Dom futbalu v Banskej Bystrici a aj budovu sídla SFZ Bratislave, ktorých trhová hodnota s veľkou pravdepodobnosťou výrazne presahuje výšku čerpaného úveru. Záložné právo sa týka pohľadávok a účtov v Slovenskej sporiteľni, k existujúcim zmluvám o úvere.
Nie všetci delegáti boli spokojní s postupom prezidenta Kováčika. Delegát z Podbrezovej Michal Budovec v oficiálnej správe z hlasovania napísal, že "rozsah požadovaného zabezpečenia je neprimeraný voči výške úverového zaťaženia. Takýto krok by výrazne obmedzil finančnú flexibilitu združenia, znížil schopnosť budúcich investícií a vytvoril neúmernú závislosť na jednej bankovej inštitúcii."
Podporil ho aj Marcel Eperješi z Východoslovenského futbalového zväzu, ktorý vzniesol niekoľko námietok: "Chýbajú tu aktuálne znalecké posudky jednotlivých objektov. Predložená dokumentácia je rozsiahla a komplexná. Zodpovedné posúdenie všetkých právnych, ekonomických a strategických súvislostí nie je objektívne možné vykonať v plnom časovom horizonte približne 24 hodín, v akom boli podklady komisii sprístupnené. Komisii nebola predložená komplexná ekonomická analýza dopadov transakcie ani úplná historická dokumentácia vývoja zabezpečenia."
Futbalový zväz však svoje rozhodnutie obhajuje. "Zriadenie záložného práva v prospech banky je štandardný zabezpečovací mechanizmus, ktorý je bežnou súčasťou úverových vzťahov," vysvetľuje Juraj Čurný.
Odmieta tvrdenie, že by sa zväz mohol dopustiť porušenia zákona o zvýhodňovaní veriteľa. "Nejde o žiadne zvýhodňovanie veriteľa, ale o podmienku financovania zo strany banky, ktorá je regulovaným subjektom a postupuje podľa interných pravidiel riadenia rizík. SFZ sa nenachádza v úpadku ani v exekučnom konaní a predmetné kroky smerujú k zabezpečeniu stability financovania a riadneho fungovania zväzu," argumentuje Čurný.
Slovenskej sporiteľne sme sa pýtali, či požadovali ručenie všetkými vyššie menovanými nehnuteľnosťami futbalového zväzu a či zvažovali, že môže ísť zo strany SFZ o účelový krok, ktorým by oslabili pozíciu ostatných veriteľov.
"Vážime si otvorenú a transparentnú komunikáciu s médiami, v tomto prípade vám však požadované informácie nemôžeme poskytnúť, keďže ide o údaje chránené bankovým tajomstvom a ich sprístupnenie je podmienené súhlasom klienta. Zároveň by sme chceli zdôrazniť, že v našej banke poskytujeme finančné riešenia pre klientov tak, aby boli v plnom súlade so zákonom," napísala ICJK hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková.
Opačný názor ako vedenie zväzu má právnik Peter Sepeši, ktorý bol desať rokov pravou rukou prezidenta Jána Kováčika, ale pre nezhody okolo kauzy ručenia sa ich cesty rozišli a vo februári Sepešiho nezvolili ani do výkonného výboru SFZ.
"Zriadenie záložného práva v situácii, keď SFZ čelí hrozbe uplatnených nárokov za viac ako 21,9 milióna eur, je učebnicovým príkladom možného zneužitia zabezpečovacieho inštitútu. Bežné krátkodobé záväzky zväzu po splatnosti presahujú 7 miliónov eur a táto suma sa v čase mení.
Banka už dávnejšie poskytla pre SFZ a jeho dcérsku spoločnosť SFZ Marketing úverové rámce vo výške 2,5 milióna eur. Zväz jej však za to ide založiť prakticky všetok nehnuteľný majetok slovenského futbalu, ktorého hodnota tento úver vysoko prevyšuje," tvrdí Sepeši, podľa ktorého by pri konzervatívnom prístupe banka k úveru 2,5 milióna eur žiadala zabezpečenie do 5 miliónov.
"Hoci sú miliónové nároky veriteľov z ručenia (ASBIS, APEX, SWAN) zatiaľ len predmetom sporov, zväz ich popiera a nejde o splatné záväzky, spomínaných 7 miliónov eur z bežnej prevádzky už splatných je. Na ich úhradu čakajú desiatky, ak nie stovky trpezlivých veriteľov, ktorí takto fakticky úverujú celý SFZ.
Z pohľadu práva sa zriadenie prednostného záložného práva na celý majetok javí ako vedomé a neprimerané zmenšenie bonity (majetkovej sily) dlžníka. Najlukratívnejší majetok sa takto účelovo zaťaží v prospech jedinej banky. Tým sa fakticky stiahne z dosahu ostatných veriteľov.
Ak by totiž nebodaj došlo ku konkurzu – čo si nik neželá, ale nedá sa to vylúčiť – banka by si prednostne a v plnej výške uspokojila svoju pohľadávku aj s úrokmi. Na ostatných veriteľov by tak zostal zrejme iba pomerný zvyšok z predaja majetku SFZ a firmy SFZ Marketing," dodáva Sepeši, ktorý je civilným povolaním prokurátor.
Sepeši spochybňuje aj argumentáciu zväzu, že založením nehnuteľností nemohol spáchať trestný čin, pretože nie je v úpadku.
"Zákon nevyžaduje formálne vyhlásenie konkurzu na to, aby bol spáchaný trestný čin. Podľa § 240 Tr. zákona (Zvýhodňovanie veriteľa) postačuje, ak je dlžník v stave hroziaceho úpadku, resp. hroziacej faktickej platobnej neschopnosti. SFZ aktuálne čelí stavu hroziacej platobnej neschopnosti a „prežíva” najmä vďaka trpezlivosti svojich veriteľov.
Tým, že SFZ zriadil na svoj voľný majetok záložné právo v prospech jedinej banky, urobil dispozíciu s majetkom, ktorou cieleným spôsobom sťažil ostatným veriteľom uspokojenie ich nárokov, čo nie je voči nim fér a ani v súlade s právom," hovorí spoluautor pôvodného návrhu zákona o športe.
Hodnota založených nehnuteľností však nemusí byť pre Slovenskú sporiteľňu až taká výhodná, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Podľa zistení ICJK má totiž už niekoľko rokov záložné právo na NTC Senec i budovu zväzu na Tomášikovej ulici v Bratislave aj Slovenská záručná a rozvojová banka, čo znamená, že pri prípadnom uspokojovaní pohľadávok bude uprednostnená.
Sepeši dodáva, že ostatní, tzv. nezabezpečení veritelia, sa môžu brániť troma cestami - trestným oznámením, odporovacou žalobou alebo návrhom na vyhlásenie konkurzu.
Kováčika bude riešiť disciplinárka SFZ
Prezident SFZ Ján Kováčik bude v nejbližších dňoch čeliť aj ďalšej nepríjemnosti. Disciplinárna komisia zväzu obdržala podnet 22 signatárov, že prezident porušil stanovy zväzu. Iniciatívu platformy Futbalové fórum zastupuje práve Peter Sepeši.
"Podnet je primárne zameraný na zistenie zodpovednosti za netransparentné konanie a hrubé obídenie interných predpisov a kontrolných mechanizmov SFZ. Namietame, že prezident SFZ nekonal s náležitou odbornou starostlivosťou, prekročil svoje kompetencie neospravedlniteľným spôsobom.
Hoci má limit na samostatné prijímanie záväzkov stanovený len na 100 000 eur, bez vedomia a predchádzajúceho súhlasu Výkonného výboru, respektíve Konferencie SFZ, podpísal dohody o ručení za záväzky úplne cudzej súkromnej firmy s kriminálnym pozadím jej štatutára.
Žiadame, aby sa preukázal proces prípravy a podpisu dohôd o ručení, prečo neboli riadne zaevidované (v systéme SAP), čím sa fakticky zatajili a znemožnila sa efektívna činnosť kontrolných orgánov zväzu aj výkonného výboru.
Namietame aj zotrvanie prezidenta SFZ v konflikte záujmov, keďže naďalej riadi procesnú obranu zväzu v miliónových sporoch, ktoré sám spôsobil, kde v prípade neúspechu v súdnom spore si bude SFZ od prezidenta žiadať náhradu toho, čo podpísal nad rozsah svojich oprávnení," vysvetlil Sepeši hlavné body podnetu na vyšetrovanie činnosti Jána Kováčika.
"Vnímam ako iniciatívu ľudí, ktorí neuspeli na volebnej konferencii, pretože medzi 22 signatármi je šesť neúspešných kandidátov do orgánov Slovenského futbalového zväzu. Z tohto hľadiska to vnímam ako nejaký, nazvime to, pokus o revanš," reagoval hovorca zväzu Juraj Čurný pre STVR.