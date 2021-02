Švajčiari sa hnevajú, že kalendár zvýhodňuje Vlhovú. Je to pravda?

Vo svojom článku tvrdí, že Švajčiarka má oproti Slovenke sťaženú pozíciu v boji o veľký glóbus. Odôvodňuje to počtom pretekov v jednotlivých disciplínach.

BRATISLAVA. "Je to len hra s číslami, no hovorí veľa. Lare Gutovej-Behramiovej nestačí, že je v troch disciplínach silnejšia ako slalomová kráľovná Petra Vlhová. Pre chýbajúce slalomové body má v celkovom hodnotení Svetového pohára veľkú nevýhodu," konštatuje švajčiarsky portál Blick .

Gutová-Behramiová totiž v tomto ročníku nešla ani jediný slalom. "A to sú na programe ešte štyri," zdôrazňujú Švajčiari.

"Analýza doterajšieho priebehu sezóny a pohľad na nadchádzajúce preteky Svetového pohára naznačujú, že Gutová-Behramiová to bude mať v boji o veľký glóbus ťažké," tvrdí Blick.

Počty, ktoré Blick neuviedol

Podľa výpočtov Sportnetu by však Vlhová získala veľký glóbus aj v prípade, ak by sa každá disciplína šla osemkrát - teda, šlo by sa o jeden slalom menej a o jeden superobrovský slalom viac.

Podľa priemerného zisku bodov v jednotlivých disciplínach by mala Vlhová na konci sezóny 1364 bodov, zatiaľ čo Gutová-Behramiová 1350.

Rozdiel medzi nimi by teda činil štrnásť bodov.

Navyše, do výpočtov sme nezaratúvali výsledky paralelného obrovského slalomu, ktorý Slovenka vyhrala a Švajčiarka v ňom skončila tretia (Vlhová získala 100 bodov, Gutová-Behramiová 60 - pozn.).