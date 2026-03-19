Prečo Vlhová nesúťaží aj po olympiáde? Nedáva to zmysel, vysvetľuje Gemza

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová nesúťažila dva roky od jej zranenia v Jasnej 2024. Návrat absolvovala až na zimných olympijských hrách v Taliansku v dvoch disciplínach.
Kombináciu nedokončila pre špicar, obľúbený slalom jej napokon priniesol 20. miesto. Po bojazlivom prvom kole prišlo v druhom k zlepšeniu, kde patrila k širšej špičke najlepších.
Neskôr oznámila, že je vďačná za príležitosť zúčastniť sa na hrách a že sa teší na sezónu 2026/2027, v ktorej bude súťažiť zrejme aj v obrovskom slalome. Tento ročník teda ukončila len s dvoma pretekmi.
"Pracujeme už na pláne plnohodnotnej prípravy pre budúcu sezónu. Po tréningovom kempe v Taliansku bude Petra týždeň doma na Slovensku, kde ju čaká kondičná príprava a následne absolvuje ďalší program na snehu.
Snažíme sa využiť podmienky a zvyšky snehu v Európe, aby zostala na lyžiach čo najdlhšie, dobiehala tréningový deficit a plynule prešla k plánovanému lyžovaniu v letných mesiacoch," uviedol pre web sport24.pluska.sk jej tréner Matej Gemza.
"Tento týždeň sme sa vrátili k tréningu obrovského slalomu a môžem povedať, že to prebehlo celkom dobre. Jej snaha je obrovská a všetci v tíme veríme, že pokiaľ bude zdravá a lyžovanie ju bude napĺňať, sme schopní spoločne naplniť jej vysoké športové ciele," pokračoval Gemza.
Priznal tiež, že ZOH 2026 boli prvé podujatie, ktoré teoreticky mohla Vlhová stihnúť po príprave, a to sa napokon aj podarilo.
"Peťa o svoj návrat bojovala každý deň a my sme na ňu veľmi hrdí, že to dokázala. Na to, aby následne reálne súťažila aj vo Svetovom pohári, zatiaľ nemáme potrebnú kapacitu. Na kvalitnú prípravu potrebujeme ďaleko viac času a teda pokračovať v súťažení nám nedáva zmysel," vysvetlil tréner.
Gemza tiež prezradil, že záujem o olympijskú šampiónku v slalome z Pekingu 2022 neklesol ani počas dlhej prestávky spôsobenej zranením, operáciami a liečbou.
"Ak je raz niekto olympijský víťaz, víťaz celkového poradia Svetového pohára, majster sveta a má viac ako 80 pódiových umiestnení, status superhviezdy nestratí. Lyžovanie má svoje špecifiká a aj svojich fanúšikov, ktorí vedia pochopiť, že devastačné zranenia môžu mať rôzny rozsah, čo však neznižuje hodnotu daného športovca.
A každý návrat po zranení a takom dlhom čase zvyšuje pozornosť, čoho dôkazom bol obrovský záujem, ktorý Peťa svojím návratom na olympiáde spôsobila," dodal Gemza pre uvedený web.