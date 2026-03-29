Vlhová na futbale rozdávala podpisy. Prezradila, kedy začne prípravu na novú sezónu

Keď sa Petra Vlhová objavila na futbalovom ihrisku v Ponikách a symbolicky otvorila zápas slávnostným výkopom, okamžite na seba strhla pozornosť.
Rozdávala podpisy, ochotne sa fotila s fanúšikmi a bolo cítiť, že jej prítomnosť je pre ľudí veľkou udalosťou. Popri tom sa medzi nimi prirodzene objavovala aj otázka, v akej forme sa dokáže vrátiť a čo od nej čakať v budúcej sezóne.
Po oddychu príprava
Slovenská lyžiarka sa na zimných olympijských hrách predstavila v dvoch súťažiach, čím si po dlhšej pauze otestovala návrat do pretekového tempa.
Výsledkovo nešlo o útok na popredné priečky, dôležitejšie bolo, že zvládla záťaž a opäť sa postavila na štart medzi elitou.
Po olympiáde sa sústredila najmä na tréning. Postupne sa vracala do rytmu a zvyšovala objem aj intenzitu jazdenia. Ďalšie preteky už nepridala.
„Sezónu sme už ukončili. Teraz si trošku oddýchnem a od mája začneme opäť prípravu na ďalšiu sezónu,“ povedala otvorene počas futbalového zápasu.
Po takmer dvojročnej pauze nejde o bežnú prípravu medzi sezónami, ale o návrat do plného tréningového režimu. Vlhová v posledných týždňoch ukazuje, že sa neposúva len postupne, ale systematicky zvyšuje záťaž.
Neostáva iba pri slalome, postupne pridáva aj obrovský slalom, ktorý je fyzicky náročnejší a viac preveruje stabilitu kolena. Aj to naznačuje, že jej telo zvláda čoraz väčší objem tréningu.
Kľúčové bude najmä to, ako jej telo zareaguje na túto kombináciu. Práve tu sa ukáže, či sa návrat zmení na konkurencieschopnú realitu.
V mladosti ju chceli do tímu
Aj mimo svahu je pre úspešnú lyžiarku pohyb prirodzenou súčasťou každodenného režimu. Voľnejšia atmosféra na futbalovej akcii odhalila aj menej známu stránku jej športovej minulosti.
„Futbal mám veľmi rada. Keď som bola mladšia, aj som ho hrávala. Dokonca ma chceli do tímu, ale vybrala som si lyžovanie,“ priznala.
Na zápase VII. ligy však nešla riešiť futbal ani vlastnú popularitu. Aj keď si uvedomuje, že jej prítomnosť prilákala časť divákov, pozornosť vedome presúvala inam.
„Nie je to o mne. Je to o chlapcoch a o tom, aby si ľudia užili tento deň,“ zdôraznila.
Na ihrisku sa medzitým odohrával dramatický duel medzi ŠK Obecný podnik lesov Poniky a TJ Sokol Braväcovo, ktorý napokon priniesol štyri góly a remízu 2:2. Pre obe mužstvá aj domácu obec to bol výnimočný deň.