Országh privítal trio mladíkov zo zámoria. Potvrdil, že komunikuje aj so Slafkovským

Záverečnú nomináciu na MS 2026 oznámi realizačný tím slovenských hokejistov až v stredu.
Uviedol to reprezentačný tréner Vladimír Országh. Jeho zverenci ešte budú v Bratislave trénovať a vo štvrtok odletia do Švajčiarska, dejiska 89. svetového šampionátu.
Pred utorkovým zrazom v Bratislave vedenie reprezentácie oznámilo, že zo zámoria posilnia A-tím Martin Chromiak, Filip Mešár a Jozef Viliam Kmec z AHL.
„Zatiaľ tu je len Filip Mešár, ktorý prišiel dnes a ktorý sa zapojí aj do tréningu. Zajtra čakáme Martina Chromiaka a vo štvrtok by sa potom k nám mal pripojiť aj Vilo Kmec, toho by sme mali vyzdvihnúť na letisku presunieme sa spolu do Fribourgu. Oficiálne sú všetci traja uvoľnení, samozrejme dúfame, že sa nič nestane,“ povedal Országh.
Nevie, kto vypadne zo zostavy
Kto vypadne zo zostavy sa zatiaľ nevie, fanúšikovia sa všetko dozvedia v stredu popoludní. „Nomináciu oznámime zajtra v poobedňajších hodinách.
Samozrejme chceme chalanov vidieť. Situácia sa vyvinula tak, že nám vypadli nejakí hráči, typologicky podobní.
Hovoríme o presilovkových formáciách, kde či už Chromiak, alebo Mešár, môžu byť veľmi produktívni. Takže chceme ich vidieť v tréningu a uvidíme ako to nakoniec dopadne,“ dodal tréner SR.
Kmec má de facto isté miesto, keďže sa k tímu pridá až vo štvrtok po ceste do Fribourgu. „Je to tak, keďže príde až vo štvrtok a nestihol žiadne tréningy.
Treba však brať do úvahy, že budeme hrať každý zápas na siedmich obrancov a možno 13 útočníkov, takže nejakí hráči budú extra.
To znamená, že možno tam niektorí nebudú úplne do hry. Budeme reagovať na to, ako budú vyzerať, ako budú nastavení a samozrejme akú budú mať formu.“
Mladíci by mali byť prínosom
Všetci traja hráči majú za sebou ťažkú sezónu v AHL, každému sa darilo striedavo. Pre mladý slovenský tím by však mali byť prínosom.
„Od Filipa čakáme určitú kreativitu. Je to hráč, ktorý možno nedostal takú úlohu, akú by v Lavale chcel, ale poznáme ho, mali sme v lete mini kemp s mladými hráčmi a tam sa hýbal veľmi dobre. Dúfame, že nadviaže na tie výkony.
Prvú polovicu sezóny mal solídnu a počítame s tým, že aj keď teraz nehral v play off, tak bude natešený a bude chcieť ukázať, že na to má.
Vilo odohral veľmi slušné play off, ja som pozeral zápasy, ktoré hral. Mal za sebou celú sezónu v AHL, nie je to ľahká súťaž. Hral skoro 20 minút za zápas, takže bol dôležitý obranca.
Dostane šancu a bude na ňom, ako ju využije. Chromiak je kreatívny hráč, ktorý má výbornú strelu. Veľa gólov dal v presilových hrách, čo nám chýbalo – chýbali nám tam praváci.
A aj preto sme sa rozhodli aj pre Mešára a Chromiaka. Nevýhoda je to, že ak počítame Olivera Okuliara, máme štyroch nových hráčov, ktorí nehrali ani jeden prípravný zápas.
Trošku budeme musieť so zostavou, musíme zložiť nejaké dvojičky, nejaké chceme zachovať,“ doplnil Országh.
Chcú aj Slafkovského
Útočník Oliver Okuliar sa s tímom pripravuje už niekoľko dní, ale do prípravného zápasu nezasiahol.
Po náročnej sezóne vo Švédsku, kde získal so Skelefteou titul, mu tréneri dali čas na oddych.
„Oliver má za sebou vynikajúcu sezónu, možno takú prelomovú. Vrátil sa do veľmi kvalitnej ligy, kde sa presadil, spolu s mužstvom vyhrali ligu, takže je to veľká vec. A my dúfame, že tú formu si dovezie aj do reprezentácie,“ želá si kouč SR.
Ten ešte dodal, že vedenie reprezentácie má záujem aj o Juraja Slafkovského z Montrealu. Dvadsaťdvaročný útočník však kráča s tímom vo vyraďovačke veľmi svižne.
„Nejaká komunikácia s ním už bola, ale teraz má možno hlavu niekde inde, takže uvidíme ako to všetko dopadne.“
Program Slovenska na MS v hokeji 2026
Káder SR v záverečnom kempe pred MS 2026:
brankári: Eugen Rabčan (HC MONACObet Banská Bystrica/Kometa Brno), Samuel Hlavaj (Iowa Wild/AHL), Adam Gajan (Univ. of Minnesota-Duluth/NCAA)
obrancovia: František Gajdoš (Litvínov), Jozef Viliam Kmec (Henderson Silver Knights), Samuel Kňažko (HC Vítkovice Ridera), Jakub Meliško (HK Dukla Michalovce), Rayen Petrovický (HC Olomouc), Luka Radivojevič (Boston College/NCAA), Maxim Štrbák (Rochester Americans/AHL), Mislav Rosandič (HC Košice), Patrik Koch (HC Oceláři Třinec)
útočníci: Martin Faško-Rudáš (Bílí Tygři Liberec), Marek Hrivík (HC Vítkovice Ridera), Martin Chromiak (Ontario Reign), Andrej Kollár (HC Kometa Brno), Adam Liška (Severstaľ Čerepovec), Filip Mešár (Laval Rocket), Jakub Minárik (HC Energie Karlovy Vary), Aurel Nauš (HK Poprad), Oliver Okuliar (Skelleftea), Šimon Petráš (HC Košice), Servác Petrovský (Bílí Tygři Liberec), Kristián Pospíšil (Kometa Brno), Martin Pospíšil (Calgary Flames/NHL), Adam Sýkora (New York Rangers/NHL), Sebastián Čederle, Jakub Lacka (obaja HK Nitra)