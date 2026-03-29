Hráči boli v šoku, v závere nevládali. Zápas Poniky - Braväcovo dopadol ako v reklame

Bol to typický futbalový duel na dedine, akých sa cez víkend hrajú na Slovensku stovky.
A predsa mal špeciálny náboj. Naživo ho diváci mohli sledovať aj v televízii. Pre komentátorov a kameru museli pristaviť lešenie.
Mužstvá známe z televíznej reklamy sa stretli aj na súťažnej úrovni.
ŠK Obecný podnik lesov Poniky remizoval v majstrovskom zápase 12. kola 7. ligy oblastného futbalového zväzu Banská Bystrica s FK Sokol Braväcovo 2:2.
Body si oba tímy podelili tak ako v reklame.
„Bol to dedinský zápas. Prvé jarné kolo, viac bojovnosti ako futbalu. Na konci sme mali trochu viac šťastia, ale inak to bola zaslúžená remíza,“ hodnotil stretnutie tréner domácich Walter Poliak.
Fanúšikovia, ktorí prišli na Poniky, mali k dispozícii bufety, súťaže, tanečné vystúpenia, stolný futbal, fotokútik, autogramiádu a podobné aktivity.
„Minulý týždeň sme mali hrať prípravný zápas, ale nehrali sme ho, aby sa hráči nezranili a boli pripravení. Aby im neušla táto príležitosť,“ hovoril predseda domáceho klubu Roman Resl.
Výnimočnosť zápasu potvrdila aj rekordná návšteva. Organizátori oznámili, že na futbal sa prišlo pozrieť až 2780 fanúšikov.
„Každý amatérsky futbalista si chce zahrať pred takou kulisou. Bolo tu viac ľudí ako na niektorých zápasoch prvej ligy,“ hovoril po stretnutí útočník hostí Peter Nagy.
Živý televízny prenos hráčov nabudil a dodal im extra motiváciu. „Kto povie, že nie, klame,“ dodal Nagy.
„Ja som už starší pán, ale nervozita tam bola,“ hovoril 61-ročný tréner Braväcova Jozef Srnka.
„Povedal by som, že to chlapci z oboch tímov pred divákmi prepískli. Bolo vidno, že posledných 20 minút sa už len dohrávalo. Ani jedni ani druhí už nevládali.“
Vlhovú chceli v minulosti do tímu
Na mieste bola aj Petra Vlhová, ktorá účinkovala v reklame spolu s futbalistom Tigranom Barseghyanom. Duel otvorila slávnostným výkopom.
„Keď sme sem išli točiť reklamu, musela som si to vygoogliť,“ hovorila olympijská víťazka.
„Siedma liga v televízii asi nikdy nebola. Myslím si, že je to zážitok pre chalanov aj pre celú dedinu.“
Vlhová priznala, že futbal má veľmi rada, ale pre svoje problémy s kolenom ho dlhšie nemohla hrať.
„Keď som bola mladšia, hrávala som. Chceli ma aj do tímu, ale vybrala som si lyžovanie. K futbalu mám veľmi blízko a nie som úplne stratená s loptou.“
Tréner v reklame spojil svoje dve záľuby
Na duel Poník a Braväcova sa prišiel pozrieť aj ich tréner z reklamy. Milan Krnáč pochádza zo Zvolena a diváci ho už poznali ako trávnikára. Teraz sa v reklame stal trénerom Poník.
„U mňa sa spojili dve veci. Som divadelník a futbalový tréner, mám blízko k obidvom. Nahrávanie s Petrou, Tigranom aj chalanmi bolo super,“ povedal Krnáč.
Aj keď v nedeľnom zápase nebol na lavičke ako kormidelník, duel si užil:
„Hrá sa hore-dole, nie je to typický futbal. Žiadne prerušovania a zákernosti. Chalani hrajú výborne. Má to atmosféru, ľudia sa tešia. Je to zážitok.“
K disciplinovanému futbalu zrejme pomohol aj fakt, že rozhodovali skúsení ligoví rozhodcovia. Hlavným arbitrom bol Erik Gemzický, ktorý raz využil aj systém VAR. Ten rozhodol, že penalta v prospech hostí sa kopať nebude.
Zajtra ma čaká dvanástka, vravel zranený obranca
Skóre stretnutia otvoril už v piatej minúte krásnou strelou z priameho kopu hosťujúci Miroslav Kochan.
VIDEO: Gól Braväcova na 1:0
Fanúšikovia zo začiatku neboli veľmi hluční, ale potom sa ozvali. Mladí chlapci z Poník si doniesli bubny a hlasne podporovali svoje mužstvo. Na tribúne začínali pokriky a označili sa za oficiálny fanklub.
Poniky vyrovnali po zlepšenom výkone v 36. minúte. Peknou strelou z diaľky sa presadil Ján Styk. Tribúna burácala, bola preplnená a mnoho ľudí stálo aj na kopci vedľa nej či za bránkou.
Na miesto prišiel aj celý autobus s fanúšikmi hostí.
Pred skončením prvého polčasu sa však radovali domáci. Pridali gól do šatne a zvýšili na 2:1. Po chybe hostí sa presadil Ádám Lajka.
Do druhého polčasu už nenastúpil jeden z lídrov defenzívy hostí, Mário Gašperan. 32-ročný obranca si zranil členok.
Počas prvých minút druhého polčasu sme ho už videli prezlečeného kráčať smerom na tribúnu. Členok mal opuchnutý, ale usmieval sa. Tento zápas bol pre neho zážitkom. Už čoskoro sa však vráti do reality.
„Zajtra ma čaká dvanástka v robote,“ povedal Gašperan.
To, že ide o amatérsku súťaž, potvrdili aj slová trénera Poník Waltera Poliaka:
„Ja sa tu necítim ako tréner. Trénujeme raz do týždňa a väčšinou príde osem až desať hráčov. Ťažko tréner niečo zmôže. Potom to tak aj niekedy vyzerá.“
Braväcovo bolo lepšie, uznal kapitán
V druhom polčase už bolo poznať, že hráči v tom prvom minuli mnoho síl a veľmi nevládali. Braväcovo začalo preberať iniciatívu a vytvorilo si veľký tlak. Ten potvrdilo v 79. minúte, keď nakoniec aj s prispením súpera vyrovnalo na 2:2.
„Skončilo sa to remízou, aj keď si myslím, že Braväcovo bolo o niečo lepšie,“ hodnotil kapitán Poník Andrej Piar. „My sme na konci bránili remízu a sme spokojní.“
Poniky aj Braväcovo si tak pripísali bod a obe mužstvá majú na konte po 11 dueloch zhodne 20 bodov. V tabuľke im tak patrí druhé a tretie miesto.
„Zápas sa vyvíjal v náš prospech. Premrhali sme však momentum, keď sa váhy naklonili na našu stranu. Mohli sme to zobrať do svojich rúk a myslím si, že sme mohli vyhrať,“ povedal útočník hostí Peter Nagy.
Hráčom stretnutia sa stal domáci Viktor Kolenička, ktorý dostal aj špeciálne ocenenie – zlatú kopačku:
„Bol to šok hrať pred toľkými divákmi, ale potom sme si zvykli. Mohli sme vyhrať, ale bodík stačí.“
Za peniaze z reklamy majú nové kosačky
Na Ponikoch sa na podujatie pripravovali celý týždeň. Duel, ale hlavne reklamná spolupráca obom klubom pomohla. Okrem skúsenosti pre hráčov, ktorí si v reklamách zahrali, to malo prínos aj po finančnej stránke.
Domáci si kúpili nové kosačky a zo vstupného a ďalších príjmov chcú zakúpiť aj automatické polievanie trávnika.
Hostia zase za získané financie prihlásili do nižšej súťaže svoj B-tím.
Futbalové Poniky už odteraz bude verejnosť spájať v súvislosti s derby s Braväcovom. Tieto dedinky sú však od seba vzdialené 55 kilometrov a takmer hodinu cesty autom.
„Regionálna rivalita to veľmi nie je, lebo oni sú z Horehronia. Je to rivalita súťažná, lebo roky hrávame v jednej lige. Raz sú vyššie oni, raz my,“ vysvetľoval Resl.
„Sme stále viac-menej vyrovnané mužstvá. Nikto nehrá vyložene o postup, aj keď sa samozrejme snažíme.“
Po spravodlivej remíze sa mužstvá spolu odfotili a keďže v zápase nikto nevyhral, trofej zdvihli obidvaja kapitáni.
Hráči sa následne chystali túto výnimočnú príležitosť osláviť. Niektorí z nich si dokonca na pondelok zobrali dovolenky.