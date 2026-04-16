Zachoval sa nečestne. Pini ukončil spoluprácu s Vlhovou sám, tvrdí Magoni

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa vrátila po vyše dvojročnej prestávke zavinenej zranením a operáciami na súťažné zjazdovky. Bolo to na zimných olympijských hrách v Taliansku. Súťažila v tímovej kombinácii a slalome.
Prvé spomenuté preteky nedokončila pre častu slalomovú chybu "špicar", v druhých obsadila 20. miesto po zlepšenom výkone v 2. kole. Na sociálnych sieťach oznámila, že sa už teší na nadchádzajúcu sezónu, kde by si mala opäť vyskúšať opäť aj obrovský slalom. Má na to ešte výkonnosť?
Bývalý tréner ambicióznej a úspešnej Liptáčky Livio Magoni pre web sportovy.cas.sk porozprával, čo si myslí o návrate svojej bývalej zverenkyne. Nemal prístup k jej zdravotnému stavu, preto sa mu všetko ťažšie hodnotí.
"Bolo zrejmé, že ide o mimoriadne náročný návrat. Po takej dlhej prestávke sa dalo očakávať, že Petra nebude mať potrebné pretekové tempo a rytmus, ktorý sa jednoducho nedá natrénovať bez pravidelného súťaženia," začal taliansky odborník.
Uvedomuje si, že už len moment, že sa Vlhová opäť postavila na lyže a súťažila, bol "veľmi pekný moment a treba ho oceniť".
"Všetci sme vedeli, že dostať sa späť na úplný vrchol bude nesmierne náročné. To, či sa jej podarí opäť dosiahnuť najvyššiu formu, závisí predovšetkým od jej mentálneho nastavenia a najmä od motivácie. Práve vnútorná túžba a odhodlanie budú rozhodujúcimi faktormi," priblížil s tým, že v jej jazdách na ZOH nevidel nič pozitívne, nič čo by naznačovalo návrat k minulým úspechom.
"Ak by som bol súčasťou jej tímu, začal by som predovšetkým budovaním dôvery v jej vlastné schopnosti. Následne by som sa sústredil na precíznosť prejazdu bránok, technickú čistotu a stabilitu. Je veľmi dôležité, aby jej jazda pôsobila pevne, isto a bez zbytočných chýb," prezradil Magoni.
Stále má ťažké srdce na Maura Piniho, ktorý viedol Vlhovú po ňom. "To, čo urobil Petre a jej rodine, považujem za veľmi nečestné. Osobne si myslím, že keby som bol na jeho mieste, počkal by som na Petru až do momentu, kým by sa ona sama nerozhodla ukončiť so mnou ako trénerom spoluprácu. V tejto fáze potrebuje kouča, ktorý ju bude vedieť viesť komplexne, nielen po športovej stránke, ale aj mentálne a ľudsky."
Magoni uviedol, že v lyžiarskych kuloároch kolujú rôzne verzie a fámy o tom, že Pini sám ukončil pôsobenie pri 30-ročnej Liptáčke a nie naopak.
"Zdôrazňujem však, že ide len o dohady, viem o tom veľmi málo. V Piniho prostredí je však známy ako človek, ktorý vystupuje z lode až vtedy, keď už má pripravenú inú, na ktorú sa môže presunúť. Rozhodne to nie je typ, ktorý by doplával na breh sám," opísal Švajčiara.
Talian Vlhovej praje, aby zostala profesionálna, našla si silnú vnútornú motiváciu a samozrejme aj veľa šťastia. "Zároveň by som ľuďom na Slovensku rád odkázal, že som vo vašej krajine nechal kus môjho srdca," dodal Magoni pre uvedené médium.