Český skaut brankárov v Detroite vidí Gajana v NHL. O budúcnosti Hlavaja: Pôsobí ťažkopádne

Majstrovstvá sveta v hokeji vo Švajčiarsku sa pre slovenskú reprezentáciu skončili už po základnej B-skupine.
Už druhý rok sa hokejisti SR neprebojovali do štvrťfinále. Vo výbere boli tradične traja brankári - Samuel Hlavaj, Adam Gajan a Eugen Rabčan.
Prví dvaja si na svetovom šampionáte zachytali, posledný z nich mal len podpornú úlohu v tíme. Ich výkony hodnotil skaut klubu NHL Detroitu Red Wings Čech Petr Jaroš.
Pre web hokej.cz povedal, že slovenská brankárska škola je na vzostupe.
Gajan budúcnosť v zámorskej profilige má
"Hlavaj chytá dobre a má výsledky, ale ja by som si ho do NHL nevybral. Adam Gajan budúcnosť v zámorskej profilige má," prezradil 49-ročný rodák z Jihlavy.
Slovenská jednotka na MS 2026 podľa neho v niektorých situáciách pôsobí "ťažkopádne". "Na dorážky sa často naťahuje namiesto toho, aby sa odrazil, zároveň by určité momenty mohol viac ustáť a tak ďalej," vysvetlil Jaroš.
Aktuálne je Čech skautom európskych gólmanov. Po ročnej pauze sa mu ozval šéf brankárskeho rozvoja v Detroitu s tým, že plánujú zriadiť novú funkciu v Európe.
Mali na túto pozíciu šesť či sedem kandidátov
"Poslali mi niekoľko otázok, musel som na päť brankárov urobiť report, nasledovali ďalšie telefonáty i doplňujúce otázky a nakoniec ma vybrali. Údajne mali na túto pozíciu šesť či sedem kandidátov," spomínal Jaroš.
Už sa mu stalo, že po pár zákrokoch u nejakého brankára videl potenciál, no niektorí ho sklamali s tým, že sa uspokojili a upadli do priemeru.
Prevládajú ako subjektívne pocity, tak aj zapisovanie do predtlačených kolóniek. Stále však zapisuje vlastnými slovami hodnotenie nádejných brankárov.
"Som rád za možnosť hodnotenia gólmanov vlastnými slovami. Ak by sme na všetko mali tabuľky, vytrácal by sa osobný pohľad skauta," dodal Jaroš pre hokej.cz.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS v hokeji 2026 - výsledky Slovenska
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B