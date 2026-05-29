    Český skaut brankárov v Detroite vidí Gajana v NHL. O budúcnosti Hlavaja: Pôsobí ťažkopádne

    Na snímke zľava Adam Gajan a Samuel Hlavaj počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie. (Autor: TASR)
    SITA|29. máj 2026 o 16:41
    Tvrdí, že slovenská brankárska škola je na vzostupe.

    Majstrovstvá sveta v hokeji vo Švajčiarsku sa pre slovenskú reprezentáciu skončili už po základnej B-skupine.

    Už druhý rok sa hokejisti SR neprebojovali do štvrťfinále. Vo výbere boli tradične traja brankári - Samuel Hlavaj, Adam Gajan a Eugen Rabčan.

    Prví dvaja si na svetovom šampionáte zachytali, posledný z nich mal len podpornú úlohu v tíme. Ich výkony hodnotil skaut klubu NHL Detroitu Red Wings Čech Petr Jaroš.

    Pre web hokej.cz povedal, že slovenská brankárska škola je na vzostupe.

    Gajan budúcnosť v zámorskej profilige má

    "Hlavaj chytá dobre a má výsledky, ale ja by som si ho do NHL nevybral. Adam Gajan budúcnosť v zámorskej profilige má," prezradil 49-ročný rodák z Jihlavy.

    Slovenská jednotka na MS 2026 podľa neho v niektorých situáciách pôsobí "ťažkopádne". "Na dorážky sa často naťahuje namiesto toho, aby sa odrazil, zároveň by určité momenty mohol viac ustáť a tak ďalej," vysvetlil Jaroš.

    Aktuálne je Čech skautom európskych gólmanov. Po ročnej pauze sa mu ozval šéf brankárskeho rozvoja v Detroitu s tým, že plánujú zriadiť novú funkciu v Európe.

    Mali na túto pozíciu šesť či sedem kandidátov

    "Poslali mi niekoľko otázok, musel som na päť brankárov urobiť report, nasledovali ďalšie telefonáty i doplňujúce otázky a nakoniec ma vybrali. Údajne mali na túto pozíciu šesť či sedem kandidátov," spomínal Jaroš.

    Už sa mu stalo, že po pár zákrokoch u nejakého brankára videl potenciál, no niektorí ho sklamali s tým, že sa uspokojili a upadli do priemeru.

    Prevládajú ako subjektívne pocity, tak aj zapisovanie do predtlačených kolóniek. Stále však zapisuje vlastnými slovami hodnotenie nádejných brankárov.

    "Som rád za možnosť hodnotenia gólmanov vlastnými slovami. Ak by sme na všetko mali tabuľky, vytrácal by sa osobný pohľad skauta," dodal Jaroš pre hokej.cz.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS v hokeji 2026 - výsledky Slovenska

    16.05. 12:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    2 - 1
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    17.05. 12:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    1 - 4
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    19.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    4 - 5 SN
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    21.05. 20:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    1 - 5
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    23.05. 16:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    2 - 3
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    24.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    1 - 5
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    26.05. 16:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    4 - 2
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

