Česká verejnosť chce úspech, no realita je iná, lúči sa Rulík. Po MS ho čaká operácia

Tréner českej reprerezntácie Radim Rulík so svojimi spolupracovníkmi nenaplnil želania, ktoré mali pred MS v hokeji vo Švajčiarsku - rozlúčiť sa úspechom.
Po oslnivom domácom triumfe na šampionáte v Prahe v roku 2024 už ďalší cenný kov 60-ročný kouč nepridal, výsledkom bolo na treťom veľkom podujatí po sebe vyradenie vo štvrťfinále. Ako ale uviedol v rozhovore s novinármi, za obdobie pri národnom tíme je šťastný.
"To je športový život. Ja som šťastný za to, že som mohol byť tri roky pri národnom tíme. Chcel by som sa poďakovať hráčom, realizačnému tímu, všetkým, pretože tá spolupráca bola skvelá," vyhlásil Rulík.
"Viem, že verejnosť si výsledky praje, to je jasné, na to má právo. Z histórie to ani nemôže byť inak. Tých hráčov v Amerike ale nemáme toľko. Keď odmietnu alebo z osobných dôvodov neprídu, tak je strašne ťažké konkurovať. "
Za éru na reprezentačnej striedačke získal množstvo skúseností, poznatkov a spomienok.
"Najviac mi utkvie poďakovanie tým hráčom, ktorí s nami boli celý čas. My sme začali v novembri 2023, na turnaji bolo šesť hráčov z tímu, čo sme mali tu. Nikdy neodmietli reprezentovať, to je neskutočné. Hovorím o Lukášovi Sedlákovi, rovnako Aj Roman Červenka nikdy veľkú akciu neodmietol. Dávam im kredit, poďakovanie. Či mi niečo utkvelo, tak je to úcta k tým hráčom," uviedol Rulík.
Následne oznámil, že ho čaká plánovaná operácia kolena. Potom sa už začne pripravovať na nový angažmán v extraligovom Kladne.
"Idem na operáciu kolena. Budem mi ho meniť za železné alebo ako sa to presne hovorí. Idem na výmenu," povedal Rulík, ktorého potom čaká rehabilitácia.
"Pokúsim sa o dva mesiace dať dokopy tak, aby som od 1. augusta mohol nastúpiť v klube na ľad," uviedol.
Rulík pôsobil čisto pri národnom tíme od roku 2023, predtým viedol aj tímy v extralige. Dobre tak vie, čo ho čaká.
"Nejdem do ničoho nového, bude to zase zmena. Viesť národný tím je obrovská zodpovednosť, ale také je to náročné, pretože toho musíte veľa obísť, aby ste mali hráčov oskautovaných. V klube to je úplne iná práca. Sústredíte sa len na tím, ktorý trénujete, "povedal Rulík.
Cez víkend ale bude aj sledovať záver majstrovstiev sveta v Zürichu. "Určite to budem sledovať. Keď to neuvidím v priamom prenose, tak si to pustím spätne. Každopádne sa pozriem na semifinále aj finále. Bude ma to zaujímať, "uviedol Rulík s tým, že osobne nikoho zo semifinalistov fandiť nebude.
"Nie som fanúšik. Musím povedať, že nech vyhrá lepšie. A myslím si, že sa rozhodne medzi tímami Kanady, Švajčiarska a Fínska, "dodal Rulík.
