    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    MS v hokeji 2026
    28.05.2026, Playoff, Štvrťfinále
    4 - 1
    2:0, 1:1, 1:0
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko

    Česká verejnosť chce úspech, no realita je iná, lúči sa Rulík. Po MS ho čaká operácia

    Radim Rulík
    Radim Rulík (Autor: X/Český hokej)
    ČTK|29. máj 2026 o 13:13
    ShareTweet0

    Skúsený tréner končí pri reprezentácii po troch rokoch.

    Tréner českej reprerezntácie Radim Rulík so svojimi spolupracovníkmi nenaplnil želania, ktoré mali pred MS v hokeji vo Švajčiarsku - rozlúčiť sa úspechom.

    Po oslnivom domácom triumfe na šampionáte v Prahe v roku 2024 už ďalší cenný kov 60-ročný kouč nepridal, výsledkom bolo na treťom veľkom podujatí po sebe vyradenie vo štvrťfinále. Ako ale uviedol v rozhovore s novinármi, za obdobie pri národnom tíme je šťastný.

    "To je športový život. Ja som šťastný za to, že som mohol byť tri roky pri národnom tíme. Chcel by som sa poďakovať hráčom, realizačnému tímu, všetkým, pretože tá spolupráca bola skvelá," vyhlásil Rulík.

    "Viem, že verejnosť si výsledky praje, to je jasné, na to má právo. Z histórie to ani nemôže byť inak. Tých hráčov v Amerike ale nemáme toľko. Keď odmietnu alebo z osobných dôvodov neprídu, tak je strašne ťažké konkurovať. "

    Českí hokejisti po vypadnutí vo štvrťfinále MS v hokeji 2026:
    Súvisiaci článok
    Trpký koniec Rulíka. Takých slabých Čechov som už dlho nevidel, ozýva sa z Fínska

    Za éru na reprezentačnej striedačke získal množstvo skúseností, poznatkov a spomienok.

    "Najviac mi utkvie poďakovanie tým hráčom, ktorí s nami boli celý čas. My sme začali v novembri 2023, na turnaji bolo šesť hráčov z tímu, čo sme mali tu. Nikdy neodmietli reprezentovať, to je neskutočné. Hovorím o Lukášovi Sedlákovi, rovnako Aj Roman Červenka nikdy veľkú akciu neodmietol. Dávam im kredit, poďakovanie. Či mi niečo utkvelo, tak je to úcta k tým hráčom," uviedol Rulík.

    Následne oznámil, že ho čaká plánovaná operácia kolena. Potom sa už začne pripravovať na nový angažmán v extraligovom Kladne.

    "Idem na operáciu kolena. Budem mi ho meniť za železné alebo ako sa to presne hovorí. Idem na výmenu," povedal Rulík, ktorého potom čaká rehabilitácia.

    "Pokúsim sa o dva mesiace dať dokopy tak, aby som od 1. augusta mohol nastúpiť v klube na ľad," uviedol.

    Český hokejista Roman Červenka po skončení štvrťfinálového zápasu Fínsko - Česko.
    Súvisiaci článok
    Český expert kritizoval výkon Čechov: Boli pribrzdení, Slováci hrali aktívnejšie aj bez postupu

    Rulík pôsobil čisto pri národnom tíme od roku 2023, predtým viedol aj tímy v extralige. Dobre tak vie, čo ho čaká.

    "Nejdem do ničoho nového, bude to zase zmena. Viesť národný tím je obrovská zodpovednosť, ale také je to náročné, pretože toho musíte veľa obísť, aby ste mali hráčov oskautovaných. V klube to je úplne iná práca. Sústredíte sa len na tím, ktorý trénujete, "povedal Rulík.

    Cez víkend ale bude aj sledovať záver majstrovstiev sveta v Zürichu. "Určite to budem sledovať. Keď to neuvidím v priamom prenose, tak si to pustím spätne. Každopádne sa pozriem na semifinále aj finále. Bude ma to zaujímať, "uviedol Rulík s tým, že osobne nikoho zo semifinalistov fandiť nebude.

    "Nie som fanúšik. Musím povedať, že nech vyhrá lepšie. A myslím si, že sa rozhodne medzi tímami Kanady, Švajčiarska a Fínska, "dodal Rulík.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS v hokeji 2026 - pavúk play-off

    Štvrťfinále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Nórsko
    Nórsko
    2
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    0
    Kanada
    Kanada
    4
    USA
    USA
    0
    Fínsko
    Fínsko
    4
    Česko
    Česko
    1
    Semifinále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    30.5.2026 15:20
    Nórsko
    Nórsko
    Kanada
    Kanada
    30.5.2026 20:00
    Fínsko
    Fínsko
    Finále

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Radim Rulík
    Radim Rulík
    Česká verejnosť chce úspech, no realita je iná, lúči sa Rulík. Po MS ho čaká operácia
    dnes 13:13
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Radim Rulík
    Radim Rulík
    Česká verejnosť chce úspech, no realita je iná, lúči sa Rulík. Po MS ho čaká operácia
    dnes 13:13
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»Česká verejnosť chce úspech, no realita je iná, lúči sa Rulík. Po MS ho čaká operácia