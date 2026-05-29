Nórom tiekli slzy šťastia. Ukázali svetu, že tvrdá práca dokáže zdolať talent

Nórski hokejisti sa na 89. MS vo Švajčiarsku postarali o najväčšie prekvapenie. Severania sa prvýkrát v histórii prebojovali do semifinále, keď vo štvrťfinále vo Fribourgu zdolali Lotyšov 2:0.
Ich brankár Henrik Haukeland zneškodnil všetkých 35 striel súpera a dosiahol svoj tretí shutout na šampionáte. Na turnaji má doteraz bilanciu 6 víťazstiev a ani jednu prehru.
O štvrtkovom triumfe Nórska rozhodol v 28. minúte Tinus Luc Koblar a štrnásť sekúnd pred koncom upravil do prázdnej bránky Noah Steen.
„Zatiaľ to je úžasná cesta. Som naozaj spokojný s tým, ako sme hrali, ale myslím si, že sme neboli na našej bežnej úrovni. V tretej tretine sme boli trochu pasívni, ale išlo o veľa a mohli sme veľa stratiť. Bolo to neuveriteľné. Som na chalanov veľmi hrdý,“ citoval Haukelanda portál iihf.com.
Nóri sa predstavili vo štvrťfinále po dlhých pätnástich rokoch, doteraz z neho nikdy nepostúpili ďalej. Ich historickým maximom je 4. miesto ešte z roku 1951, keď sa na MS zúčastnilo len sedem krajín. Zvíťazili vtedy v dvoch zo šiestich zápasov, ale to im na toto umiestnenie stačilo.
„Vzdialenosť medzi krajinami sa každým rokom zmenšuje. V Európe je teraz veľa dobrých líg a hráčov. Je teda dobré vidieť, že aj menšie krajiny dokážu byť konkurencieschopné,“ dodal Haukeland.
Nórsky tréner Petter Thoresen si po záverečnom hvizde vzal do rúk telefón a nakrúcal si emócie i hráčov, ako spievajú hymnu. Tím zo Škandinávie mal pôvodne viesť Sjur Robert Nilsen, ale diagnostikovali mu rakovinu a kormidla sa chopil Thoresen. Národný tím viedol už v rokoch 2016 až 2022, ale tentoraz s tým nepočítal.
Jeho tím zatiaľ plní taktické pokyny a za svoj úspech vďačí najmä tvrdej práci. Potvrdzujú to aj slová útočníka Noaha Steena pre televíziu NRK: „Tento tím ukazuje, že tvrdá práca dokáže zdolať talent. Je to absolútne neopísateľné. Je mi do plaču, prepáčte.“
Thoresen sa potom ešte vrátil ku Haukelandovi. Kouč Nórska dobre vie, že najmä jeho zásluhou je tím medzi najlepšou štvorkou. „Lepšieho brankára na MS Nórsko ešte nemalo,“ poznamenal skúsený tréner.
Lotyši postúpili medzi najlepšiu osmičku prvýkrát od domáceho šampionátu v roku 2023, kde získali historický bronz. Na Nórov si verili, ale viacero šancí nedokázali premeniť.
„Hrali dobre v obrane a sťažovali nám prístup k bránke. A ich brankár bol skvelý. My sme zahodili naše šance. Ale gratulujem im, je to skvelý tím a majú skvelý turnaj. My sme jednoducho nenašli spôsob, ako zvíťaziť. Mali sme v tíme niekoľko mladých chalanov a nikto nevedel, čo môžeme očakávať. Ale dali sme sa dokopy, tvrdo sme bojovali a ukázali sme srdce,“ povedal lotyšský kapitán Rudolfs Balcers.
V druhom semifinále vo Fribourgu si Kanada udržala postavenie nezdolaného tímu. V zámorskom derby zvíťazila nad USA 4:0. Brankár Jet Greaves zneškodnil všetkých 34 striel súpera, bolo to pre neho prvé čisté konto v kariére v drese Kanady.
„Neuvedomoval som si jeho pokoj, rozvahu a schopnosť čítať hru,“ povedal o Greavesovi spoluhráč John Tavares. „Zachránil nás už po niekoľký raz. Mali sme dva-tri problémy, ale bol pokojný a prišiel s veľkým zákrokom, keď sme ho potrebovali. Určite bol najlepším hráčom na ľade,“ dodal kanadský útočník.
Američania tak neobhája titul zo Štokholmu. Ich líder Matthew Tkachuk nevyužil prvú šancu dostať sa ako prvý Američan do Triple Gold Clubu. Dvakrát získal Stanleyho pohár s Floridou a vo februári získal olympijské zlato v Miláne.
„V tretej tretine sme hrali naozaj dobre, ale ich brankár bol skvelý. Ale Kanada má skvelý tím a zaslúžila si zvíťaziť,“ citovala Tkachuka agentúra AP.
