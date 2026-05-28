    Nórsko ide prekvapivo bojovať o medaily. Semifinálové dvojice MS v hokeji 2026 (program)

    Hokejisti Nórska. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet|28. máj 2026 o 22:59
    Pozrite si dvojice a kompletný program semifinále na MS v hokeji 2026. Vyraďovacia časť pokračuje už bez Slovenska.

    Štvrťfinále MS v hokeji 2026 vo Švajčiarsko je za nami. Najväčším prekvapením turnaja sú stále hokejisti Nórska, ktorí si vybojovali miestenku medzi štvoricou najlepších tímov.

    V boji o finále vyzvú domáce Švajčiarsko, ktoré vyradilo z turnaja hráčov Švédska. Druhé semifinále tvoria Kanada a Fínsko.

    Zámorský tím vyradil v šlágri USA po výsledku 4:0. Fíni si vo štvrťfinále poradili s Českom 4:1.

    Dvojice semifinále MS v hokeji 2026

    Švajčiarsko - Nórsko

    Kanada - Fínsko

    Pavúk MS v hokeji 2026

    Štvrťfinále
    Švajčiarsko
    3
    Švédsko
    1
    Nórsko
    2
    Lotyšsko
    0
    Kanada
    4
    USA
    0
    Fínsko
    4
    Česko
    1
    Semifinále
    Švajčiarsko
    30.5.2026 15:20
    Nórsko
    Kanada
    30.5.2026 20:00
    Fínsko
    Finále

    MS v hokeji 2026

    Tim Berni (vľavo) a hráč Švédska Lucas Raymond bojujú o puk počas štvrťfinálového zápasu Švajčiarsko - Švédsko.
