Nórsko ide prekvapivo bojovať o medaily. Semifinálové dvojice MS v hokeji 2026 (program)

Štvrťfinále MS v hokeji 2026 vo Švajčiarsko je za nami. Najväčším prekvapením turnaja sú stále hokejisti Nórska, ktorí si vybojovali miestenku medzi štvoricou najlepších tímov.
V boji o finále vyzvú domáce Švajčiarsko, ktoré vyradilo z turnaja hráčov Švédska. Druhé semifinále tvoria Kanada a Fínsko.
Zámorský tím vyradil v šlágri USA po výsledku 4:0. Fíni si vo štvrťfinále poradili s Českom 4:1.
Dvojice semifinále MS v hokeji 2026
Švajčiarsko - Nórsko
Kanada - Fínsko
