ONLINE: 7. deň na ME v atletike 2026 dnes, večerný program LIVE.

ME v atletike 2026, ktoré sa konajú v anglickom Birminghame, dnes vstupujú do posledného dňa.
Nedeľňajší večerný program je výhradne finálovým blokom bez slovenského zastúpenia.
Blok otvorí o 20:30 finále skoku o tyči mix, o 20:55 nasleduje finále hodu oštepom mužov a o 21:05 finále skoku do diaľky žien.
O 21:35 príde na rad finále štafety mix na 4x100 metrov, po ňom o 21:50 finále 3000 metrov s prekážkami mužov a o 22:13 finále 1500 metrov žien.
Záver šampionátu patrí štafetám. O 22:33 vybehnú na trať muži na 4x400 metrov a program uzavrie o 22:48 finále žien na 4x400 metrov
Kde sledovať ME v atletike v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Atletiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: ME v atletike 2026 (7. deň, Birmingham, večerný program, výsledky, nedeľa, naživo)
Majstrovstvá Európy 2026
16.08.2026 o 20:15
Večerný program
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minúta
Plánovaný
Prehľad
Program:
20:15 Skok o tyči mužů, finále
20:55 Hod oštěpem žen, finále
21:05 Skok do dálky žen, finále
21:35 4x100m mix, finále
21:50 3000m překážek mužů, finále
22:13 1500m žen, finále (Mäki)
22:33 4x400m žen, finále
22:48 4x400m mužů, finále
20:15 Skok o tyči mužů, finále
20:55 Hod oštěpem žen, finále
21:05 Skok do dálky žen, finále
21:35 4x100m mix, finále
21:50 3000m překážek mužů, finále
22:13 1500m žen, finále (Mäki)
22:33 4x400m žen, finále
22:48 4x400m mužů, finále
Prenos
Program
20:15 Skok o tyči mužů, finále
20:55 Hod oštěpem žen, finále
21:05 Skok do dálky žen, finále
21:35 4x100m mix, finále
21:50 3000m překážek mužů, finále
22:13 1500m žen, finále (Mäki)
22:33 4x400m žen, finále
22:48 4x400m mužů, finále
20:15 Skok o tyči mužů, finále
20:55 Hod oštěpem žen, finále
21:05 Skok do dálky žen, finále
21:35 4x100m mix, finále
21:50 3000m překážek mužů, finále
22:13 1500m žen, finále (Mäki)
22:33 4x400m žen, finále
22:48 4x400m mužů, finále
Mistrovství Evropy v atletice uzavře závěrečný nedělní blok osmi finálových disciplín. Česká výprava bude mít v závěrečném večeru jedinou zástupkyni: Kristiinu Sasínek Mäki na patnáctistovce. Hlavními hvězdami programu budou tyčkař Armand Duplantis, dálkařky Malaika Mihambová a Larissa Iapichinová.
Hned v úvodu večera se pozornost přesune k mužské tyčce. V aktuální finálové listině nechybí Armand „Mondo“ Duplantis, jenž v březnu posunul světový rekord na 6,31 metru. Švéd už má olympijské, světové i evropské tituly. Nejnebezpečnějším soupeřem by mu měl být Emmanouil Karalis. Řek letos v hale zdolal 6,17 metru a zařadil se na druhé místo historických tabulek.
Finále ženského oštěpu bude bez české účasti. Nikola Ogrodníková, Petra Sičaková ani Nikol Tabačková ve složitých větrných podmínkách kvalifikací neprošly. Stejně dopadla také olympijská medailistka Maria Andrejczyková. Kvalifikaci naopak ovládla švýcarská reprezentantka Leonie Hügliová, která jako jediná překonala stanovený limit a výkonem 62,33 metru znovu vylepšila národní rekord.
Velkou podívanou slibuje ženská dálka. Malaika Mihambová se v kvalifikaci zachránila až posledním pokusem, kdy s výraznou podporou větru dolétla na 7,10 metru. Olympijská vítězka a obhájkyně evropského titulu se utká především s Larissou Iapichinovou. Italka letos skočila 7,12 metru a o centimetr překonala historický národní rekord své matky Fiony Mayové. Do finále se dostaly také domácí Jazmin Sawyersová výkonem 6,90 a Molly Palmerová za 6,72 metru.
Ve smíšené štafetě na 4×100 metrů může vzniknout jeden z hlavních příběhů celého šampionátu. Amy Huntová už vyhrála stovku, dvoustovku i ženskou štafetu a nyní má možnost stát se první atletkou v historii mistrovství Evropy se čtyřmi zlatými medailemi z jediného šampionátu. Britové budou v nově zařazené disciplíně pod obrovským tlakem, ale zároveň je požene zaplněný Alexander Stadium. Huntová svůj útok na historický čtyřnásobný triumf otevřeně vyhlásila už před šampionátem.
Na mužské trojce překážek bude jedním z ústředních jmen Frederik Ruppert. Němec se letos stal prvním Evropanem pod hranicí osmi minut a časem 7:57,80 vytvořil nový evropský rekord. Finálový závod však může být výrazně taktičtější než rekordní mítinky a rozhodnout se může až po posledním vodním příkopu.
Český vrchol přijde ve 22:13. Kristiina Sasínek Mäki si postup z rozběhu vybojovala doslova v posledních metrech. Šesté místo obsadila časem 4:10,84 a Litevku Gabiju Galvydytėovou porazila o pouhé tři setiny.
Hlavní favoritkou patnáctistovky bude domácí Georgia Hunter Bellová, letošní halová mistryně světa, která svůj rozběh zvládla s přehledem. Naopak olympijská medailistka Laura Muirová se kvůli problémům s kotníkem do finále nedostala. Sasínek Mäki tak čeká těžká konkurence, v jednorázovém pomalejším závodě ale mohou o pořadí rozhodovat zkušenosti, volba pozice a závěrečná rychlost.
Celý šampionát uzavřou štafety na 4×400 metrů. Čeští muži ani ženy do finále nepostoupili. V mužské soutěži se vyplatí sledovat především Italy, kteří v rozběhu zaběhli 2:58,10 a překonali 36 let starý rekord mistrovství. Jen o něco pomalejší byli Belgičané časem 2:59,35.
Hned v úvodu večera se pozornost přesune k mužské tyčce. V aktuální finálové listině nechybí Armand „Mondo“ Duplantis, jenž v březnu posunul světový rekord na 6,31 metru. Švéd už má olympijské, světové i evropské tituly. Nejnebezpečnějším soupeřem by mu měl být Emmanouil Karalis. Řek letos v hale zdolal 6,17 metru a zařadil se na druhé místo historických tabulek.
Finále ženského oštěpu bude bez české účasti. Nikola Ogrodníková, Petra Sičaková ani Nikol Tabačková ve složitých větrných podmínkách kvalifikací neprošly. Stejně dopadla také olympijská medailistka Maria Andrejczyková. Kvalifikaci naopak ovládla švýcarská reprezentantka Leonie Hügliová, která jako jediná překonala stanovený limit a výkonem 62,33 metru znovu vylepšila národní rekord.
Velkou podívanou slibuje ženská dálka. Malaika Mihambová se v kvalifikaci zachránila až posledním pokusem, kdy s výraznou podporou větru dolétla na 7,10 metru. Olympijská vítězka a obhájkyně evropského titulu se utká především s Larissou Iapichinovou. Italka letos skočila 7,12 metru a o centimetr překonala historický národní rekord své matky Fiony Mayové. Do finále se dostaly také domácí Jazmin Sawyersová výkonem 6,90 a Molly Palmerová za 6,72 metru.
Ve smíšené štafetě na 4×100 metrů může vzniknout jeden z hlavních příběhů celého šampionátu. Amy Huntová už vyhrála stovku, dvoustovku i ženskou štafetu a nyní má možnost stát se první atletkou v historii mistrovství Evropy se čtyřmi zlatými medailemi z jediného šampionátu. Britové budou v nově zařazené disciplíně pod obrovským tlakem, ale zároveň je požene zaplněný Alexander Stadium. Huntová svůj útok na historický čtyřnásobný triumf otevřeně vyhlásila už před šampionátem.
Na mužské trojce překážek bude jedním z ústředních jmen Frederik Ruppert. Němec se letos stal prvním Evropanem pod hranicí osmi minut a časem 7:57,80 vytvořil nový evropský rekord. Finálový závod však může být výrazně taktičtější než rekordní mítinky a rozhodnout se může až po posledním vodním příkopu.
Český vrchol přijde ve 22:13. Kristiina Sasínek Mäki si postup z rozběhu vybojovala doslova v posledních metrech. Šesté místo obsadila časem 4:10,84 a Litevku Gabiju Galvydytėovou porazila o pouhé tři setiny.
Hlavní favoritkou patnáctistovky bude domácí Georgia Hunter Bellová, letošní halová mistryně světa, která svůj rozběh zvládla s přehledem. Naopak olympijská medailistka Laura Muirová se kvůli problémům s kotníkem do finále nedostala. Sasínek Mäki tak čeká těžká konkurence, v jednorázovém pomalejším závodě ale mohou o pořadí rozhodovat zkušenosti, volba pozice a závěrečná rychlost.
Celý šampionát uzavřou štafety na 4×400 metrů. Čeští muži ani ženy do finále nepostoupili. V mužské soutěži se vyplatí sledovat především Italy, kteří v rozběhu zaběhli 2:58,10 a překonali 36 let starý rekord mistrovství. Jen o něco pomalejší byli Belgičané časem 2:59,35.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 20:15.