VIDEO: Slovenský súboj víťaza nenašiel. Dinamo po skvelom úvode prišlo o náskok

Slovenský hráč Fenerbahce Milan Škriniar reaguje v prvom zápase play off Ligy majstrov Fenerbahce Istanbul – Olympique Lyon.
Slovenský hráč Fenerbahce Milan Škriniar reaguje v prvom zápase play off Ligy majstrov Fenerbahce Istanbul – Olympique Lyon. (Autor: TASR/ANADOLU)
Sportnet, TASR|18. aug 2026 o 22:56
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V treťom zápase nepadol ani gól.

Futbalisti Fenerbahce Istanbul v zostave so slovenským reprezentantom Milanom Škriniarom remizovali v prvom zápase play off o postup do ligovej fázy Ligy majstrov s Olympique Lyon 1:1.

V drese hostí si pripísal ďalší slovenský zástupca Dominik Greif štyri úspešné zákroky. Odveta je na programe v stredu 26. augusta na pôde francúzskeho tímu.

Turecký klub mal v úvode prevahu, no výraznejšiu príležitosť si nevypracoval. Greifovu pozornosť prvýkrát preveril v 35. minúte Mason Greenwood, no razantná strela 29-ročného slovenského brankára neprekvapila.

Onedlho nato sa však presadili hostia, keď si na center Corentina Tolissa nabehol pred Škriniara Lois Openda, ktorý otvoril skóre.

Domáci vyrovnali hneď v úvode druhého dejstva, keď presnou strelou do ľavého horného rohu skóroval Greenwood.

Nerozhodný stav nemusel dlho trvať, no pokus Opendu skončil na žrdi Edersonovej brány. Na druhej strane ju v 81. minúte iba opečiatkoval Dorgeles Nene, a tak sa už skóre nezmenilo.

VIDEO: Gól Masona Greenwooda

Dinamo Záhreb malo skvelý začiatok duelu proti Vikingu FK, keď už po 10 minútach viedlo 2:0.

Úradujúcemu nórskemu majstrovi sa však podarilo ešte do polčasu vyrovnať po zásahoch Petra Christiansena a Zlatka Tripiča.

V druhej časti už to bolo defenzívne predstavenie, jediné ohrozenie priniesol volej Mislava Oršiča spoza šestnástky v 73. minúte do konštrukcie brány.

Rovnako blízko k ligovej fáze Ligy majstrov ako štyri predošlé tímy sú aj Levski Sofia a AEK Atény.

Obe mužstvá sa v prvom dejstve snažili rozkľúčovať obranu súpera, no neúspešne. Najbližšie k tomu bol po 20 minútach hry Luka Jovič v drese hostí, ale jeho pokus zvnútra pokutového územia skončil na brvne.

Druhá 45-minútovka výraznejšie šance nepriniesla, a tak sa aj tretie utorňajšie stretnutie play off skončilo remízou.

Liga majstrov - 1. zápasy play-off

Dinamo Záhreb - Viking 2:2 (2:2)

Góly: 6. Beljo, 10. Lisica - 26. Christiansen, 39. Tripič

Fenerbahce Istanbul - Olympique Lyon 1:1 (0:1)

Góly: 47. Greenwood - 40. Openda

Levski Sofia - AEK Atény 0:0

Liga majstrov

Liga majstrov

    Slovenský hráč Fenerbahce Milan Škriniar reaguje v prvom zápase play off Ligy majstrov Fenerbahce Istanbul – Olympique Lyon
    Slovenský hráč Fenerbahce Milan Škriniar reaguje v prvom zápase play off Ligy majstrov Fenerbahce Istanbul – Olympique Lyon
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    Martin Kozinkaut 23:37
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