VIDEO: Slovenský súboj víťaza nenašiel. Dinamo po skvelom úvode prišlo o náskok

Futbalisti Fenerbahce Istanbul v zostave so slovenským reprezentantom Milanom Škriniarom remizovali v prvom zápase play off o postup do ligovej fázy Ligy majstrov s Olympique Lyon 1:1.
V drese hostí si pripísal ďalší slovenský zástupca Dominik Greif štyri úspešné zákroky. Odveta je na programe v stredu 26. augusta na pôde francúzskeho tímu.
Turecký klub mal v úvode prevahu, no výraznejšiu príležitosť si nevypracoval. Greifovu pozornosť prvýkrát preveril v 35. minúte Mason Greenwood, no razantná strela 29-ročného slovenského brankára neprekvapila.
Onedlho nato sa však presadili hostia, keď si na center Corentina Tolissa nabehol pred Škriniara Lois Openda, ktorý otvoril skóre.
Domáci vyrovnali hneď v úvode druhého dejstva, keď presnou strelou do ľavého horného rohu skóroval Greenwood.
Nerozhodný stav nemusel dlho trvať, no pokus Opendu skončil na žrdi Edersonovej brány. Na druhej strane ju v 81. minúte iba opečiatkoval Dorgeles Nene, a tak sa už skóre nezmenilo.
VIDEO: Gól Masona Greenwooda
Dinamo Záhreb malo skvelý začiatok duelu proti Vikingu FK, keď už po 10 minútach viedlo 2:0.
Úradujúcemu nórskemu majstrovi sa však podarilo ešte do polčasu vyrovnať po zásahoch Petra Christiansena a Zlatka Tripiča.
V druhej časti už to bolo defenzívne predstavenie, jediné ohrozenie priniesol volej Mislava Oršiča spoza šestnástky v 73. minúte do konštrukcie brány.
Rovnako blízko k ligovej fáze Ligy majstrov ako štyri predošlé tímy sú aj Levski Sofia a AEK Atény.
Obe mužstvá sa v prvom dejstve snažili rozkľúčovať obranu súpera, no neúspešne. Najbližšie k tomu bol po 20 minútach hry Luka Jovič v drese hostí, ale jeho pokus zvnútra pokutového územia skončil na brvne.
Druhá 45-minútovka výraznejšie šance nepriniesla, a tak sa aj tretie utorňajšie stretnutie play off skončilo remízou.
Liga majstrov - 1. zápasy play-off
Dinamo Záhreb - Viking 2:2 (2:2)
Góly: 6. Beljo, 10. Lisica - 26. Christiansen, 39. Tripič
Fenerbahce Istanbul - Olympique Lyon 1:1 (0:1)
Góly: 47. Greenwood - 40. Openda