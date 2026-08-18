    Hviezda atletiky čelí zákazu až na dva roky. Porušila antidopingové pravidlá trikrát za rok

    Cyréne Sambová-Mayelaová.
    Cyréne Sambová-Mayelaová. (Autor: x/ Eurosport France)
    ČTK|18. aug 2026 o 09:50
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    Strieborná olympijská medailistka na 100 m prekážok trikrát nenahlásila miesto pobytu.

    Striebornej olympijskej medailistke v behu na 100 metrov prekážok Cyréne Sambaovej-Mayelaovej hrozí až dvojročný zákaz činnosti za porušenie antidopingových pravidiel.

    Podľa listu L'Équipe dvadsaťpäťročná francúzska atlétka počas jedného roka trikrát nenahlásila miesto pobytu pre prípadnú kontrolu.

    Jednotka pre integritu atletiky (AIU) pretekárku vyzvala, aby sa vyjadrila.

    Sambaová-Mayelaová môže skúsiť niektorý z prípadov neoznámenia pobytu napadnúť, alebo sankciu prijme.

    Pretekárky ani Francúzska atletická federácia správu L'Équipe nekomentovali. Prípadný trest by mohol ohroziť účasť prekážkárky na olympijských hrách v Los Angeles o dva roky.

    Predvlani v Paríži vybojovala jedinú atletickú medailu pre hostiteľskú krajinu.

    V tom istom roku sa Sambaová-Mayelaová v Ríme stala majsterkou Európy. Na práve skončenom šampionáte v Birminghame zlato neobhajovala.

    Koncom júla na instagrame uviedla, že po zranení nie je schopná dohnať tréningové manko.

    Atletika

    Atletika

      Cyréne Sambová-Mayelaová.
      Cyréne Sambová-Mayelaová.
      Hviezda atletiky čelí zákazu až na dva roky. Porušila antidopingové pravidlá trikrát za rok
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