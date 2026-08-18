Máš talent, nepremárni ho, vravel jej majster sveta. Britka spôsobila ošiaľ, má štyri zlaté

Štyri finálové štarty, štyri zlaté medaily. To je bilancia, ktorá v bohatej 92-ročnej histórii majstrovstiev Európy v atletike nemá obdobu.
Šampionát v Birminghame 2026 sa bude spájať najmä s úsmevom 24-ročnej Britky Amy Huntovej, ktorá je najrýchlejšou ženou starého kontinentu.
Svoje víťazné ťaženie korunovala nedeľným triumfom v zmiešanej štafete na 4x 100 metrov, keď tak trochu symbolicky bežala záverečný úsek.
V ňom zdolala Nemku Ginu Lückenkemperovú. Vyplazila jazyk, roztiahla ruky a potom do kamery ukázala štyri prsty. Splnila svoj cieľ, vyhrala všetko.
"Tento týždeň si budem pamätať do konca života. Štyri zlaté medaily za sedem dní je proste sen. Som šťastná, že sa o tieto chvíle môžem podeliť s mojimi priateľmi," hovorila Huntová po zlate v mixe.
VIDEO: Zmiešaná štafeta 4x 100 m v čase od 9:34 min
Dar rodičov ju rozplakal
Veľká Británia potvrdila rolu favorita, hoci Huntová priznala, že s Jeremiahom Azuom si odovzdanie kolíka prvýkrát vyskúšali hodinu pred finále.
Rodáčka z Newarku doposiaľ zbierala viac strieborné kovy. Druhá bola v štafete na OH v Paríži, v behu na 200 metrov na MS v Tokiu či naposledy na Hrách Commonwealthu v najkrajšom šprinte.
Pekné prekvapenie jej už pred šampionátom pripravili rodičia, ktorí verili, že ich dcéra môže v Birminghame vystúpiť na najvyšší stupienok.
"Keď som prišla na hotel, našla som v taške zlaté náušnice s odkazom: Je čas na zlato. Som emotívny človek, takže som si poplakala," hovorí Huntová.
Britka má veľmi pozitívny vzťah k móde a aj počas pretekov nosí šperky, make-up či má dokonale upravené nechty. Pred výkonom jej to pomáha odbúrať napätie a naopak zvýšiť sebavedomie.
"Je to, akoby som si 'obliekla' moje druhé ja. Na dráhe som úplne iná osoba. Navyše, zbožňujem takéto nechty," hovorí štvornásobná šampiónka.
Štvrté zlato oslávila s KFC
Amy Huntová svojimi výkonmi pobláznila Veľkú Britániu, čo potvrdzuje aj raketový nárast čísel sledovanosti verejnoprávnej televízie BBC.
Kým víťazstvo na 100 metrov videli asi dva milióny divákov, v nedeľu sedelo pri obrazovkách 4,2 milióna ľudí. Huntová pre britské médiá prezradila aj to, ako svoj nevídaný úspech oslávila.
"Dala som si pohárik šampanského a boli sme na KFC. Nikdy predtým mi tak nechutilo. O 2:00 h som ešte mala masáž a do postele som sa dostala okolo štvrtej ráno," uviedla najlepšia európska šprintérka.
Aktuálne obdobie je pre ňu satisfakciou za náročné časy, ktorými si podobne ako množstvo ďalších úspešných atlétok musela v kariére prejsť.
Na univerzite v Cambridge študovala anglickú literatúru, pričom skĺbiť štúdium so športom nebolo ľahké nielen fyzicky, ani psychicky. Preto Huntová otvorene hovorí o duševnom zdraví či vyhorení.
VIDEO: Víťazstvo Amy Huntovej v behu na 200 metrov
Okrem toho si v roku 2022 roztrhla ľavú štvorhlavú šľachu. Zranenie si vyžiadalo operáciu a dlhú rekonvalescenciu. Istý čas mala problém dokonca ohnúť koleno a pri sprchovaní jej musela pomáhať mama.
V tomto roku sa tiež objavili problémy s nízkym krvným tlakom, a tak po niektorých pretekoch na 200 metrov mala stavy, keď skoro odpadla.
Kľúčový bol odchod do Talianska
Zlom v jej kariére prišiel v roku 2023, keď sa po skončení štúdia presťahovala do Talianska, aby začala spolupracovať s trénerom Marcom Airalem.
O jej talente svedčí to, že už v sedemnástich vytvorila na 200 metrov nový svetový rekord do 18 rokov (22,42 s). Bývalý majster sveta aj Európy Adam Gemili jej prízvukoval, že môže dosiahnuť veľké úspechy.
"Vravel som jej, že atletická kariéra je krátka a aby nepremárnila tento čas, kým je mladá, zdravá a vo forme. Odchod do Talianska bol veľký krok. Až keď Amy odišla do Padovy, stala sa z nej vrcholová športovkyňa.
Jej talent bol zjavný. Ani si neuvedomovala, aká je dobrá. Povedal som jej, že dosiahne výšin, aké pred ňou nedosiahla žiadna iná britská šprintérka," spomína si Gemili pre denník The Guardian.
Huntová je momentálne piata na svete v behu na 200 metrov a ôsma na stovke. Vie, že musí zrýchliť, aby vo svetovej súťaži porazila Gabby Thomasovú, Melissu Jefferson-Woodenovú alebo Julien Alfredovú.
"Nie je typ bežkyne ako Shelly-Ann Fraserová-Pryceová, ktorá je nízka a má vysokú frekvenciu krokov. Amy postupne buduje zrýchlenie, predlžuje krok a som si istý, že jej časy budú ešte lepšie," hovorí Gemili.
Jeho slová sú veľkým povzbudením aj pre Huntovú, ktorá sa najbližšie predstaví na mítingu Diamantovej ligy v Lausanne, kde pobeží dvestovku.
"Myslím si, že dokážem čokoľvek. Tento rok som sa ani zďaleka nepriblížila k svojmu potenciálu na 200 metrov," dodala britská atlétka.