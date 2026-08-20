Na bežecké preteky prišiel bicyklom. Chára od konca kariéry štyri roky nepretržite športuje

V apríli 2022 odohral Zdeno Chára svoj posledný zápas v NHL v drese New Yorku Islanders.
Pri prehre 4:6 s Tampou Bay strelil v poslednej minúte gól a zo zámorskej profiligy odchádzal ako obranca s najväčším počtom odohraných zápasov v jej histórii.
Koniec kariéry oznámil v septembri toho istého roka. Symbolicky ju uzavrel tam, kde prežil svoje najúspešnejšie obdobie - podpísal jednodňovú zmluvu s Bostonom Bruins, ktorý ako kapitán priviedol v roku 2011 k Stanleyho poháru.
VIDEO: Posledný gól Zdena Cháru v NHL
Odvtedy bol Chára uvedený do troch siení slávy vrátane tej najprestížnejšej v Toronte. V januári 2026 Boston vyradil jeho číslo 33, ktoré odvtedy visí pod strechou TD Garden.
Definitívnu bodku za hokejovou kapitolou však dá až v piatok v rodnom Trenčíne. Na exhibičnom zápase Zee’s Final Shift, (v preklade Posledné striedanie) privíta množstvo slovenských aj zahraničných hokejových legiend.
Od Chárovho oficiálneho konca v profesionálnom hokeji uplynuli takmer štyri roky, avšak zo športového života nezmizol.
Práve naopak. Hokej vymenil za vytrvalostné športy a tréning zostal pevnou súčasťou jeho každodenného života.
Svoje aktivity od roku 2022 pravidelne zaznamenáva v aplikácii Strava. Údaje z nej ponúkajú pomerne výstižný obraz toho, ako vyzerá Chárov športový „dôchodok“.
Aspoň jeden tréning absolvoval už 216 týždňov za sebou. Nepretržite viac než štyri roky.
Prvý maratón v Bostone
Chára ukončil hráčsku kariéru ako 45-ročný po 25 sezónach v NHL. Priznáva, že to bola v jeho živote veľká zmena.
„Celý život máte nastavený stereotyp. Klub a organizácia vám rozdelia deň prakticky na hodiny. Každý deň, týždeň aj mesiac máte presný harmonogram. A potom sa to zrazu skončí.
Ocitáte sa na ostrove. Chcete sa niekam zaradiť, niečo začať, niečo budovať, ale neviete, kde začať ani na koho sa obrátiť. Je to veľmi osamelé obdobie, keď sa človek hľadá.
Chcete doma pomáhať so všetkým, ale manželka vám povie, že rodina fungovala aj bez vás, že je všetko v poriadku a máte si robiť svoje veci. Zrazu zistíte, že chcete niečo robiť, ale neviete čo," vravel Chára prednedávnom.
Najviac mu pomohlo, že si opäť našiel aktivity, ktorými si zaplnil kalendár aj hlavu. Korčule vymenil za bežecké tenisky.
„Pohyb, výdaj energie a tréning je pre mňa absolútne nevyhnutný. Potrebujem robiť niečo fyzicky náročné. Potrebujem to pre svoje mentálne zdravie."
Prvý maratón absolvoval necelý rok po odohraní posledného zápasu v NHL. Vybral si, ako inak, ten najslávnejší, a v meste, v ktorom prežil najkrajšie chvíle svojej hokejovej kariéry.
Bostonský maratón 2023 absolvoval v čase 3:38:23. Na drese mal číslo 3333 a bežal na podporu dvoch nadácií.
VIDEO: Zdeno Chára dokončil Bostonský maratón
„Je to skvelý pocit. Som veľmi rád, že môžem zdieľať tento moment s toľkými bežcami a fanúšikmi a mestom Boston a v podstate s celou komunitou. Je to niečo, čo som vždy chcel dokázať," vravel v cieli.
Bezprostredne po premiérovom maratóne pre Sportnet prezradil, že sa už stihol prihlásiť na ďalší.
Veľká šestka
V roku 2023 sa postavil na štart troch ďalších maratónov: Jackson Hole Marathon vo Wyomingu, Baystate Marathon v Massachusetts a tiež maratón v New Yorku.
Všetky tri absolvoval v priebehu troch mesiacov od septembra do novembra. Na Baystate Marathon sa prvýkrát dostal výraznejšie pod hranicu tri a pol hodiny, keď dobehol v čase 3:16:26.
Ešte rýchlejší bol v januári 2024 v Houstone. Časom 3:10:24 si vytvoril osobné maximum na maratónskej trati, ktoré platí dodnes.
V tom istom roku sa vrátil do Bostonu (3:30:52), o šesť dní neskôr absolvoval Londýnsky maratón (3:11:04) a v septembri pridal Berlín (3:21:25).
V októbri 2025 pokračoval v Chicagu, kde finišoval za 3:25:17. Na jar 2026 potom zamieril do Tokia.
Časom 3:56:12 tam skompletizoval zbierku šiestich najväčších svetových maratónov série Abbott World Marathon Majors (Boston, New York, Londýn, Berlín, Chicago a Tokio).
Stal sa pritom prvým členom Hokejovej siene slávy v Toronte, ktorému sa podarilo absolvovať všetkých šesť podujatí.
„Množstvo skorých rán a veľa ponaučení. Každá cieľová čiara na týchto maratónoch mi priniesla nezabudnuteľné spomienky," uviedol Chára.
Bostonský maratón absolvoval trikrát, naposledy v apríli tohto roka v čase 3:18:00, čo je jeho osobný rekord na tejto trati.
Chára ako železný muž
Chára, a to povedia aj jeho blízki či bývalí spoluhráči, má rád drinu a tvrdý tréning. Behať maratóny mu nestačilo, a tak si našiel novú výzvu – triatlon a konkrétne sériu Ironman.
„Chcel som sám seba otestovať a dostať sa opäť do nepohodlia. Ten šport má strašne veľa spoločného s tým, čo som robil celý život.
A ja už nedokážem robiť malé veci. Nechcem znižovať hodnotu polmaratónov alebo desaťkilometrových behov, všetko je to krásne. Ale ja potrebujem v tom byť desať hodín. Potrebujem sa úplne vyžmýkať, fyzicky sa zničiť a potom si povedať, že som dostal presne to, čo som chcel,“ vysvetľoval.
Klasický Ironman pozostáva z 3,8 kilometra plávania, 180 kilometrov na bicykli a maratónu s dĺžkou 42,2 kilometra. Chára si ho najskôr vyskúšal na polovičnej vzdialenosti. V auguste 2023 dokončil Ironman 70.3 v poľskej Gdyni za 4:11:25.
O rok neskôr už absolvoval prvého celého Ironmana. Vo švédskom Kalmare strávil na trati 10:40:48. Druhý pridal v septembri 2025 v americkom Marylande a svoj čas zlepšil na 10:29:02.
Okrem toho absolvoval ďalšie dva polovičné Ironmany – v roku 2024 vo Western Massachusetts (5:01:51) a vlani v Hradci Králové (4:56:47).
„V určitých momentoch bolesť dokonca vyhľadávam, pretože viem, že ma posúva ďalej,“ povedal Chára.
A koľko trvá Chárovi regenerácia po 10-hodinových pretekoch?
„Približne deň a pol neviem normálne chodiť. Nohy sú úplne zničené. A to nehovorím o tom, keď chcem ísť na záchod,“ smial sa. „Minimálne týždeň až desať dní mi trvá, kým sa všetko vráti do normálu.“
Jeho ďalším veľkým cieľom je legendárna Kona na Havaji, kde sa konajú majstrovstvá sveta Ironman.
Miestenku na preteky získal už v roku 2024, hoci nie klasickou kvalifikáciou. Organizátori ho pozvali ako ambasádora po tom, čo ich zaujal jeho príbeh a prechod z profesionálneho hokeja k vytrvalostným športom.
„Na jednej strane cítim, že to nie je fér, pretože som sa nekvalifikoval, kým väčšina štartového poľa áno. Na druhej strane som šťastný, že sa môžem venovať tomu, čo milujem,“ hovoril vtedy.
Na Havaji napokon pre zranenie chodidla štartovať nemohol. Účasť na jednom z najslávnejších vytrvalostných podujatí sveta tak zostáva jedným z jeho nesplnených športových cieľov.
Trénuje každý deň
Keď sa pozriete na profil Zdena Cháru v aplikácii Strava, okrem série 216 týždňov, počas ktorých nepretržite zaznamenáva svoje športové aktivity, natrafíte aj na množstvo ďalších zaujímavých údajov.
Priemerne dvakrát do týždňa behá, trikrát bicykluje a trikrát pláva. Od začiatku roka 2026 strávil športovaním už 243 hodín, teda viac ako desať dní.
Za osem mesiacov zabehol vyše 700 kilometrov, na bicykli prešiel približne 3700 kilometrov a preplával ďalších 142 kilometrov.
Pri pohľade na jednotlivé aktivity si možno všimnúť aj to, že desaťkilometrový beh začína neraz už o pol piatej ráno.
Ako priznal jeho dnes už zosnulý otec Zdeněk, v rámci tréningu často plával aj vo Váhu.
Počas tohtoročného leta, ktoré trávi na Slovensku, sa zúčastnil aj triatlonových pretekov Oravaman, podľa oficiálnych výsledkov ich však nedokončil.
Na začiatku augusta absolvoval aj Rajecký polmaratón v čase 1:43:52 h. Vo svojej kategórii mužov vo veku 40 až 50 rokov obsadil 33. miesto zo 118 bežcov.
Samotný polmaratón však predstavoval iba časť jeho športového dňa. Chára totiž do Rajca prišiel na bicykli. Pred siedmou hodinou ráno vyrazil z Košece a pred pretekmi absolvoval viac ako 45 kilometrov.
Ani po dobehnutí nesadol do auta. Cestu späť si ešte predĺžil a do Košece prešiel na bicykli vyše 63 kilometrov, čo mu zabralo takmer presne dve hodiny.
Po pretekoch s úsmevom priznal, že si zle vypočítal čas potrebný na cestu do Rajca a štart polmaratónu napokon nestihol načas.
Z tréningového režimu nepoľavil ani v posledných dňoch pred rozlúčkovým zápasom. Popri behu či plávaní sa po rokoch opäť vracia aj k športu, ktorý ho preslávil.
„Štvrtýkrát na ľad. Snáď to už bude lepšie,“ hovorí Chára vo videu na sociálnych sieťach, ktoré zverejnil v uplynulých dňoch.
Na ľad chodí s hráčmi Dukly Trenčín. Počas jedného z tréningov im okrem iného vysvetľoval aj to, ako sa správne obstáť v pästnom súboji.
Práca pre Bruins aj podnikanie
Vytrvalostný šport však nie je jedinou náplňou Chárovho života po hokejovej kariére. Od sezóny 2025/26 je opäť súčasťou organizácie Boston Bruins.
V klube pôsobí ako poradca a mentor pri hokejových operáciách. Spolupracuje s hráčmi aj realizačným tímom, pomáha zlepšovať komunikáciu medzi hokejistami a trénermi, zúčastňuje sa na tréningoch a domácich zápasoch a venuje sa aj rozvoju obrancov.
„Práca vyžaduje čas a skúsenosti, ktoré som nadobudol počas kariéry. Snažím sa odovzdávať to, čo som sa naučil, ale zároveň sa od mladších hráčov veľa učím. Hokej sa posúva a to, čo pomáhalo roky mne, dnes už nemusí. Snažím sa tomu porozumieť,“ vysvetľoval Chára.
Po skončení kariéry sa pustil aj do podnikania a spoluzaložil aplikáciu Castable.
Ide o platformu postavenú na živom audio komentári počas športových zápasov či iných televíznych podujatí. Známe osobnosti môžu v reálnom čase komentovať dianie, rozprávať vlastné príbehy a postrehy a poslucháči s nimi môžu komunikovať prostredníctvom chatu.
Castable tak má fanúšikom umožniť sledovať napríklad hokejový zápas a zároveň počúvať neformálny komentár bývalého hráča či inej známej osobnosti.
Nie je to jeho prvá skúsenosť s podnikaním. Už počas hráčskej kariéry investoval do slovenského projektu Specter Hockey, ktorý vyvíjal náhradu klasickej pásky na čepeľ hokejky. Produkt neskôr prerástol do značky Rezztek, ktorá je od sezóny 2023/24 oficiálne licencovaným produktom NHL.
Chára zostáva s projektom spojený aj dnes. Podľa samotnej spoločnosti je investorom, ambasádorom a mentorom značky a ešte ako aktívny hráč sa podieľal aj na vývoji produktu.
Popri maratónoch, triatlonoch, práci pre Bruins a podnikateľských aktivitách má však Chára aj oveľa bežnejšie povinnosti. Je manželom a otcom troch detí.