    Kubiš sa zbytočne snažil, jeho líder bol ďaleko. Chyby súperov využil domáci šprintér

    Belgický cyklista Jasper Philipsen.
    Belgický cyklista Jasper Philipsen. (Autor: TASR/Pool Photo via AP)
    TASR|20. aug 2026 o 18:20
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    Jasper Philipsen je novým lídrom Renewi Tour 2026.

    Renewi Tour 2026

    Výsledky - 2. etapa (Blankenberge - Ardooie, 173,9 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    BEL

    Jasper Philipsen

    Alpecin-Premier Tech

    3:11:27 h

    2.

    GBR

    Joshua Giddings

    Lotto Intermarché

    + 0 s

    3.

    NOR

    Sören Wärenskjold

    Uno-X Mobility

    + 0 s

    4.

    ITA

    Matteo Milan

    Groupama - FDJ United

    + 0 s

    5.

    NLD

    Arvid de Kleijn

    Tudor Pro Cycling

    + 0 s

    6.

    BEL

    Arne Marit

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 0 s

    .

    SVK

    Lukáš Kubiš

    Unibet Rose Rockets

    + 0 s

    .

    SVK

    Martin Svrček

    Soudal Quick-Step

    + 0 s

    správu aktualizujeme...

    Domáci cyklista Jasper Philipsen sa stal víťazom 2. etapy belgických pretekov Renewi Tour. Rovnako ako v úvodnej etape rozhodoval až záverečný šprint.

    Do neho sa nezapojil stredajší víťaz Jonathan Milan, ktorý mal v priebehu etapy pád. Napokon však etapu dokončil v limite a nateraz zostáva v pretekoch.

    V závere bol aktívny tím Unibet Rose Rockets. V poslednom kilometri pripravoval Lukáš Kubiš pozíciu pre Dylana Groenewegena, no zbytočne. Holanďan bol vzadu a nedostal sa do súboja o etapové víťazstvo.

    VIDEO: Posledné kilometre 2. etapy na Renewi Tour 2026

    Philipsen mal situáciu výrazne uľahčenú, keďže nielen Milan s Groenewegenom, ale ani Tim Merlier sa nedostal do súboja s lídrom Alpecinu - Premier Tech. Zostal zavretý, musel spomaliť a finišoval iba desiaty.

    Philipsen išiel prakticky na "prázdnu bránu", suverénne dosiahol svoje 65. profesionálne víťazstvo a po dvoch etapách je priebežným lídrom Renewi Tour.

    Priebežné poradie po 2. etape

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    BEL

    Jasper Philipsen

    Alpecin - Premier Tech

    7:15:35 h

    2.

    NLD

    Olav Kooij

    Decathlon CMA CGM

    + 4 s

    3. 

    BEL

    Dries De Bondt

    Jayco AlUla

    + 4 s

    4.

    BEL

    Quinten Hermans

    Pinarello Q36.5 Pro Cycling

    + 5 s

    5.

    BEL

    Tim Merlier

    Soudal Quick-Step

    + 6 s

    6.

    NOR

    Sören Wärenskjold

    Uno-X Mobility

    + 6 s

    .

    SVK

    Lukáš Kubiš

    Unibet Rose Rockets

    + 10 s

    .

    SVK

    Martin Svrček

    Soudal Quick-Step


    Cyklistika

    Cyklistika

    Belgický cyklista Jasper Philipsen.
    Belgický cyklista Jasper Philipsen.
    Kubiš sa zbytočne snažil, jeho líder bol ďaleko. Chyby súperov využil domáci šprintér
    dnes 18:20
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