Kubiš sa zbytočne snažil, jeho líder bol ďaleko. Chyby súperov využil domáci šprintér

Renewi Tour 2026
Výsledky - 2. etapa (Blankenberge - Ardooie, 173,9 km):
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Jasper Philipsen
Alpecin-Premier Tech
3:11:27 h
2.
Joshua Giddings
Lotto Intermarché
+ 0 s
3.
Sören Wärenskjold
Uno-X Mobility
+ 0 s
4.
Matteo Milan
Groupama - FDJ United
+ 0 s
5.
Arvid de Kleijn
Tudor Pro Cycling
+ 0 s
6.
Arne Marit
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 0 s
.
Lukáš Kubiš
Unibet Rose Rockets
+ 0 s
.
Martin Svrček
Soudal Quick-Step
+ 0 s
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Domáci cyklista Jasper Philipsen sa stal víťazom 2. etapy belgických pretekov Renewi Tour. Rovnako ako v úvodnej etape rozhodoval až záverečný šprint.
Do neho sa nezapojil stredajší víťaz Jonathan Milan, ktorý mal v priebehu etapy pád. Napokon však etapu dokončil v limite a nateraz zostáva v pretekoch.
V závere bol aktívny tím Unibet Rose Rockets. V poslednom kilometri pripravoval Lukáš Kubiš pozíciu pre Dylana Groenewegena, no zbytočne. Holanďan bol vzadu a nedostal sa do súboja o etapové víťazstvo.
VIDEO: Posledné kilometre 2. etapy na Renewi Tour 2026
Philipsen mal situáciu výrazne uľahčenú, keďže nielen Milan s Groenewegenom, ale ani Tim Merlier sa nedostal do súboja s lídrom Alpecinu - Premier Tech. Zostal zavretý, musel spomaliť a finišoval iba desiaty.
Philipsen išiel prakticky na "prázdnu bránu", suverénne dosiahol svoje 65. profesionálne víťazstvo a po dvoch etapách je priebežným lídrom Renewi Tour.
Priebežné poradie po 2. etape
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Jasper Philipsen
Alpecin - Premier Tech
7:15:35 h
2.
Olav Kooij
Decathlon CMA CGM
+ 4 s
3.
Dries De Bondt
Jayco AlUla
+ 4 s
4.
Quinten Hermans
Pinarello Q36.5 Pro Cycling
+ 5 s
5.
Tim Merlier
Soudal Quick-Step
+ 6 s
6.
Sören Wärenskjold
Uno-X Mobility
+ 6 s
.
Lukáš Kubiš
Unibet Rose Rockets
+ 10 s
.
Martin Svrček
Soudal Quick-Step