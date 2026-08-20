VIDEO: Prvýkrát dvaja skokani nad magickú úroveň. Súťaž žrďkárov priniesla skvelú šou

Švédsky fenomén Armand Duplantis vyhral svojím najlepším tohtoročným výkonom pod otvoreným nebom 621 cm súťaž žrďkárov vpredvečer mítingu Diamantovej ligy v Lausanne.
S dvojnásobným olympijským šampiónom držal dlho krok jeho aktuálne najväčší súper Emmanuil Karalis z Grécka, ktorý zapísal 616 cm.
Pred piatimi tisíckami divákov na dočasnom športovisku pri Ženevskom jazere si Duplantis s Karalisom po necelom týždni zopakovali súboj zo záverečného dňa majstrovstiev Európy.
Favorizovaný Duplantis všetky výšky do 621 cm zvládal na prvý pokus. Karalis prvýkrát opravoval na 616, potom dvakrát neprekonal 621 a neuspel ani na 626. Obaja prekonali predvlaňajší Duplantisov rekord mítingu 615.
VIDEO: Skoky Duplantisa a Karalisa
Na záver dlhej súťaže s už istým víťazstvom sa ešte hviezdny Švéd pokúsil po šestnásty raz za sebou zlepšiť svetový rekord, ktorý má od marcového halového mítingu v Uppsale hodnotu 631 cm.
Po tom, čo dvakrát zhodil latku v rekordnej výške 632, už v súťaži nepokračoval. Pvýkrát v histórii sa stalo, že dvaja skokani v jednej súťaži prekonali hranicu 610 cm.