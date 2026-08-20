Ak príde Žilina, kúpim značkové súpravy. Tréner dedinského klubu musí svoj sľub splniť

Tak ďaleko sa v pohári ešte nikdy nedostali. Futbalisti TJ Slovan Magura Vavrečka dosiahli v Slovnaft Cupe historický úspech: postúpili do 3. kola, kde sa pravdepodobne stretnú s obhajcom trofeje MŠK Žilina.
Žilinu mali v hlave
Vavrečka hrá v skupine B VI. ligy SsFZ a po dvoch kolách jej patrí tretia priečka. Mužstvu sa darí, v pohári už má za sebou tri úspešné vystúpenia.
Všetky tri zápasy odohrala doma. V predkole zdolala súpera z rovnakej súťaže Dlhú nad Oravou 3:1. V 1. kole sa postarala o senzáciu, keď po výhre 2:0 vyradila treťoligový Dolný Kubín. V 2. kole zdolala piatoligistu z Tvrdošína tiež 2:0.
Ak sa nestane nič neočakávané a Žilina podľa predpokladov postúpi budúci týždeň cez Divinu, v ďalšom kole zavíta práve do Vavrečky.
„Samozrejme, mali sme to v hlave. Mať takú šancu a nevedieť o tom by bola chyba. Všetci sme si to uvedomovali, ale snažili sme sa o tom veľa nehovoriť, aby sme si zbytočne na seba nevytvárali tlak,“ vravel pre Sportnet tréner Vavrečky Marián Kasan.
Domáci si na Tvrdošín verili, zápas však napokon nepriniesol taký rýchly a kombinačný futbal, ako čakali. „Bol to skôr bojovný, medzišestnástkový futbal,“ poznamenal tréner. V prvom polčase sa vyskytli príležitosti na oboch stranách, v druhom už Vavrečka fyzicky aj herne prevýšila súpera.
V 66. minúte sa presadil Pavol Betušťák a v 78. minúte dal gól Jaroslav Hrubjak.
VIDEO: Radosť v šatni TJ Slovan Magura Vavrečka po postupe v Slovnaft Cupe cez Tvrdošín
Nebol to iba šťastný zápas
Tím zo šiestej ligy začiatkom augusta vyradil Dolný Kubín, súpera, ktorý hrá v tretej lige.
„Orava je malá, poznali sme pomery v Dolnom Kubíne. Odišiel sponzor, v tých týždňoch prežívali turbulentné obdobie. Vedeli sme, že v klube je slabá chvíľka, neistota s kádrom a tak sme vedeli, že keď sa dobre pripravíme, máme šancu ich zdolať,“ prezradil tréner.
Šance sa chytili a okolo futbalu vznikla eufória. „Mentálne nás to zdvihlo a vezieme sa na tom. Užívame si to,“ podčiarkol tréner.
Jeho tím síce pôsobí v šiestej lige, ale kvalita kádra a tréningového procesu je podľa neho na vyššej úrovni.
„Nebol to jeden šťastný zápas, ktorý sme vyhrali, ale Dolný Kubín aj Tvrdošín sme zdolali zaslúžene. Je to ovocie výborného prístupu chalanov v tréningu a tímového ducha,“ zdôraznil Kasan.
Po žrebe prvých pohárových kôl si hneď pozrel pavúk a vedel, že je tam možná konfrontácia so Žilinou. „Som tréner, ktorý sa snaží preniesť víťaznú mentalitu do tímu. Ešte pred začiatkom pohára som povedal, že ak sem príde MŠK Žilina, kúpim celej kabíne značkové súpravy,“ smial sa tréner.
Deň po zápase s Tvrdošínom už vybavoval telefonáty s dílerom. „Chlapci mi to dali vyžrať, len mi chodia sms-ky. Musím obliecť celú šatňu,“ doplnil.
Trénujú trikrát do týždňa
Zápas so Žilinou bude pre obec s 1500 obyvateľmi futbalovým sviatkom. Kapitán Jaroslav Hrubjak bol v mládežníckom veku hráčom Žiliny, podobne to má aj Dávid Vorčák. Aj tréner Kasan odohral jeden rok v Žiline.
„Tento zápas vnímame ako odmenu, ako vďaku za prácu, ktorú odvádzame,“ vravel rodák z Vavrečky, ktorý prebral tím v zime.
„Veríme, že zápas bude spoločenskou udalosťou pre obec a celú Hornú Oravu. Bolo by fajn, keby sme dokázali streliť gól a keby sme s nimi vydržali čo najdlhšie behať,“ hovoril o cieľoch v zápase so Žilinou.
„Ak by sme dokázali urobiť niečo aj výsledkovo, asi by bol niekde problém v slovenskom športe,“ dodal s úsmevom.
„Som rád, že ľudia prišli už na predchádzajúce zápasy. Mám rád, keď sa spája komunita a tešíme sa, ak to môžeme podporiť aj my výsledkami a výkonmi,“ vyzdvihol.
Mužstvo trénuje trikrát do týždňa. „Vie sa o nás, že dbáme na tréning a aj na amatérskej úrovni sa snažíme trénovať trikrát. Utorok a piatok máme tréningy na ihrisku a vo štvrtok absolvujeme posilňovňu spolu s bežeckým tréningom. Takýto koncept máme nastavený už niekoľko rokov,“ vravel Marián Kasan.
Tento model sa mu spolu s kamarátom, kondičným trénerom, osvedčil už predtým, keď trénoval Bobrov.
„Stále opakujem chalanom, že jediná cesta k úspechu je len cez poctivý tréning. Ak si to cez týždeň neodmakáme, takéto okamihy by sme nezažili,“ skonštatoval.