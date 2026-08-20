Vynechá aj Ultimátne MS. Kenská bežkyňa musí predčasne ukončiť sezónu

Kenská atlétka Faith Kipyegonová predčasne ukončila súťažnú sezónu. Dôvodom je pretrvávajúce zranenie zadného stehenného svalu.
Tridsaťdvaročná bežkyňa na stredné trate tak nebude štartovať ani na septembrovom novom ultimátnom šampionáte v Budapešti.
Trojnásobná olympijská víťazka a štvornásobná majsterka sveta v behu na 1500 m priznala, že sa nestihne zostaviť do začiatku podujatia.
„Od konca mája ma trápi zranenie zadného stehenného svalu a nanešťastie liečba potrvá dlhšie, než som dúfala.
Potrebujem viac času na uzdravenie, zotavenie a zosilnenie,“ uviedla na sociálnej sieti X Kipyegonová, ktorá nedokázala podať plnohodnotný výkon na dvoch júlových pretekoch.
Najprv skončila v behu na jednu míľu v Eugene tretia, pričom poznamenala, že beží iba na 98 percent. Potom skončila štvrtá na 3000 m na mítingu Diamantovej ligy v Monaku.
Kipyegonová je aktuálna svetová rekordérka na 1500 m a jednu míľu, v minulosti držala svetové maximum aj v behu na 5000 m.