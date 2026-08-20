Balúch zabehol na ME dva najlepšie časy svojej kariéry. Motiváciu vidí aj v Zapletalovej

Slovenský atlét Matej Baluch má za sebou vydarené účinkovanie na nedávnych majstrovstvách Európy v Birminghame.
Vo svojej hlavnej disciplíne - 400 m prekážky, preukázal výrazne zlepšenie z pohľadu času a konečného umiestnenia.
Zároveň si je vedomý toho, kde sa ešte potrebuje do budúcna zlepšiť, aby mohol konkurovať najlepším.
Dvadsaťpäťročný reprezentant sa na dráhe v Birminghame nestratil, čoho dôkazom boli najmä dosiahnuté časy a výsledky.
„Myslím si, že môžem byť spokojný s týmito ME. Zabehol som si dva najlepšie časy svojej kariéry, z toho jeden znamenal vyrovnanie slovenského rekordu. Konečne sa mi podarilo zlomiť hranicu 49 sekúnd, takže spokojnosť,“ povedal pre TASR Baluch.
Dobrý posun dopredu
Zatiaľ čo pred dvoma rokmi v Ríme sa skončilo jeho účinkovanie na 400 m prekážok hneď po prvom štarte, tak teraz ukázal, že má na to konkurovať aj európskej špičke. Celkovo z toho bola trinásta priečka a najmä vyrovnanie národného rekordu časom 48,94 s.
„Predchádzajúci európsky šampionát bol všelijaký, tam mi to vôbec nevyšlo. Tieto ME boli o dosť lepšie, snažil som sa zabojovať v rozbehu a tiež v semifinále.
Trináste miesto je podľa mňa fajn posun smerom dopredu. Je to tiež také motivujúce do ďalšej sezóny,“ vyhlásil slovenský atlét.
Traja držitelia rekordu
Podľa jeho slov sa výkony do budúcna dajú ešte zlepšiť: „S trénerom sme si pozreli všetky behy. Videli sme tam drobné chybičky a vieme, na čom sa dá pracovať. Je potrebné to raz zlomiť a zabehnúť pod 49 sekúnd.
Potom to budem brať tak, že to mám v sebe a budem naučený tak behať. Dúfam, že v ďalšej sezóne bude takýchto behov a časov oveľa viac.“
Raritou z pohľadu Slovenska a atletiky je, že na 400 m prekážky sú aktuálne traja držitelia národného rekordu. Jozef Kucej dosiahol ako prvý na čas 48,94 s.
Matej Baluch sa o tento počin postaral na nedávnych ME a pred niečo vyše rokom to vyšlo aj jeho reprezentačnému kolegovi Patrikovi Dömötörovi.
„S Paťom je to stále super súboj, vždy keď sa vidíme na pretekoch tak si nič nedarujeme. Mimo dráhy sme dobrí kamaráti. Pre diváka je to atraktívne, že tu sú dvaja silní prekážkari a spoločne sa posúvame,“ vyjadril sa Baluch.
Baluchova hlavná disciplína je teraz sledovaným ťahákom skrz úspechy Emmy Zapletalovej.
„Nielen pre mňa je motivácia, ale aj pre celú našu generáciu. Emma je určite veľký vzor tiež pre mladšie ročníky a môžu si z nej brať len inšpiráciu do budúcna,“ zamyslel sa reprezentant Slovenska.
Hlavné je byť zdravý
Pre 25-ročného bežca sa sezóna ešte neskončila, zároveň vie, čo je potrebné urobiť k ešte výraznejšiemu sa priblíženiu európskej špičke:
„Čaká ma ešte niekoľko pretekov a tiež mítingy, keď sa podarí vybaviť. Sezónu budeme zakončovať na českej extralige. Hlavné je byť zdravý a nasmerovať formu tak, aby vystrelila na vrchole.
Myslím si, že top desiatka v Európe je tak odskočená. Snažíme sa analyzovať ich behy a tréningy, a napodobniť to.
Snažím sa to behať na 15 krokov, zatiaľ mi to takto sedí na moju rýchlosť. Do budúcna už viem, že prvých 200 metrov budem musieť skrátiť a skúsiť to na 14 krokov.“