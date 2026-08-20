Zapletalová vyzve po ME svetovú elitu. Očakáva, že Američanky sa zlepšia (program)

Slovenská bežkyňa Emma Zapletalová sa v piatok vo švajčiarskom Lausanne predstaví na svojom piatom tohtosezónnom mítingu Diamantovej ligy.
Priamy prenos vysiela televízna stanica JOJ Šport 2.
V disciplíne 400 metrov cez prekážky sa pokúsi nadviazať na dominantné výkony spred ME, keď triumfovala v Rabate, Ríme, Osle a tiež v katarskej Dauhe.
Iba v jednom behu nevylepšila slovenský rekord a nepokorila hranicu 53 sekúnd - v nórskej metropole Osle dosiahla čas 53,13 sekundy.
V porovnaní s ME v Birminghame, kde získala zlatú medailu, si na Stade Olympique de la Pontaise zmeria sily s kompletnou aktuálnou svetovou špičkou.
Emma Zapletalová je naďalej držiteľkou Svetového výkonu roku (52,30 s), ale na štarte tejto disciplíny sú v Lausanne prihlásené všetky atlétky z top 5 rebríčka.
Američanka Anna Cockrellová má sezónne maximum 52,77 s a na víťazstvo bude pomýšľať aj jej krajanka a strieborná z MS 2025 v Tokiu Jasmine Jonesová.
Chýbať by nemala Jamajčanka Rushell Claytonová a ani Gianna Woodruffová z Panamy, ktoré sú v top 5 rebríčka, ale v sezóne ešte nebežali pod 53 sekúnd.
"Očakávam, že súperky budú dobre pripravené. Američanky iste nespia, ale ani ja som nespala. Očakávam, že sa budú zlepšovať – najmä obe Američanky, ktoré majú dobré osobné rekordy lepšie ako ja.
ME som síce ovládla, na svetovej úrovni to však stále budú napínavé súboje. Do každých pretekov idem s tým, že chcem podať čo najlepší výkon. Rada by som nadviazala na to, čo som v Diamantovej lige na jar dobre rozbehla.
Budem však musieť zabrať. Na Diamantovú ligu sa teším, mám ju rada a sama som zvedavá, ako mi to v nej ďalej pôjde,“ povedala Zapletalová.
Z birminghamskej finálovej zostavy by mali v Lausanne bežať bronzová Portugalčanka Fatoumata Binta Diallová, štvrtá Belgičanka Paulien Couckuytová a štartovú listinu doplní Kemi Adekoyaová z Bahrajnu.
Pozrite si štartovú listinu behu na 400 m cez prekážky žien na mítingu Diamantovej ligy v Lausanne.
Rebríček
Krajina
Meno
Sezónny rekord
Osobný rekord
1
Emma Zapletalová
52,30 s
52,30 s
2
Anna Cockrellová
52,77 s
51,87 s
3
Jasmine Jonesová
52,91 s
52,08 s
4
Gianna Woodruffová
53,58 s
52,66 s
5
Rushell Claytonová
53,05 s
52,51 s
8
Kemi Adekoyaová
53,67 s
53,09 s
11
Fatoumata Binta Diallová
53,55 s
53,55 s
13
Paulien Couckuytová
53,87 s
53,87 s