    Zapletalová vyzve po ME svetovú elitu. Očakáva, že Američanky sa zlepšia (program)

    Slovenská atlétka Emma Zapletalová.
    Slovenská atlétka Emma Zapletalová. (Autor: TASR)
    Sportnet|20. aug 2026 o 14:18
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    Pozrite si nomináciu na finálový beh na 400 metrov cez prekážky na Diamantovej lige v Lausanne.

    Slovenská bežkyňa Emma Zapletalová sa v piatok vo švajčiarskom Lausanne predstaví na svojom piatom tohtosezónnom mítingu Diamantovej ligy.

    Priamy prenos vysiela televízna stanica JOJ Šport 2.

    V disciplíne 400 metrov cez prekážky sa pokúsi nadviazať na dominantné výkony spred ME, keď triumfovala v Rabate, Ríme, Osle a tiež v katarskej Dauhe.

    Iba v jednom behu nevylepšila slovenský rekord a nepokorila hranicu 53 sekúnd - v nórskej metropole Osle dosiahla čas 53,13 sekundy.

    V porovnaní s ME v Birminghame, kde získala zlatú medailu, si na Stade Olympique de la Pontaise zmeria sily s kompletnou aktuálnou svetovou špičkou.

    Emma Zapletalová je naďalej držiteľkou Svetového výkonu roku (52,30 s), ale na štarte tejto disciplíny sú v Lausanne prihlásené všetky atlétky z top 5 rebríčka.

    Kde sledovať Diamantovú ligu v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Američanka Anna Cockrellová má sezónne maximum 52,77 s a na víťazstvo bude pomýšľať aj jej krajanka a strieborná z MS 2025 v Tokiu Jasmine Jonesová.

    Chýbať by nemala Jamajčanka Rushell Claytonová a ani Gianna Woodruffová z Panamy, ktoré sú v top 5 rebríčka, ale v sezóne ešte nebežali pod 53 sekúnd.

    "Očakávam, že súperky budú dobre pripravené. Američanky iste nespia, ale ani ja som nespala. Očakávam, že sa budú zlepšovať – najmä obe Američanky, ktoré majú dobré osobné rekordy lepšie ako ja.

    ME som síce ovládla, na svetovej úrovni to však stále budú napínavé súboje. Do každých pretekov idem s tým, že chcem podať čo najlepší výkon. Rada by som nadviazala na to, čo som v Diamantovej lige na jar dobre rozbehla.

    Budem však musieť zabrať. Na Diamantovú ligu sa teším, mám ju rada a sama som zvedavá, ako mi to v nej ďalej pôjde,“ povedala Zapletalová.

    Z birminghamskej finálovej zostavy by mali v Lausanne bežať bronzová Portugalčanka Fatoumata Binta Diallová, štvrtá Belgičanka Paulien Couckuytová a štartovú listinu doplní Kemi Adekoyaová z Bahrajnu.

    Pozrite si štartovú listinu behu na 400 m cez prekážky žien na mítingu Diamantovej ligy v Lausanne.

    Štartová listina behu na 400 m cez prekážky v Lausanne

    Rebríček

    Krajina

    Meno

    Sezónny rekord

    Osobný rekord

    1

    SVK

    Emma Zapletalová

    52,30 s

    52,30 s

    2

    USA

    Anna Cockrellová

    52,77 s

    51,87 s

    3

    USA

    Jasmine Jonesová

    52,91 s

    52,08 s

    4

    PAN

    Gianna Woodruffová

    53,58 s

    52,66 s

    5

    JAM

    Rushell Claytonová

    53,05 s

    52,51 s

    8

    BHR

    Kemi Adekoyaová

    53,67 s

    53,09 s

    11

    PRT

    Fatoumata Binta Diallová

    53,55 s

    53,55 s

    13

    BEL

    Paulien Couckuytová

    53,87 s

    53,87 s

    Atletika

    Atletika

      Slovenská atlétka Emma Zapletalová.
      Slovenská atlétka Emma Zapletalová.
      Zapletalová vyzve po ME svetovú elitu. Očakáva, že Američanky sa zlepšia (program)
      dnes 14:18
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