Zložili ho k zemi, dali ho do klieští. Šporar bol faulovaný, ale penalta to nie je, reval komentátor

Andraž Šporar.
Fotogaléria (37)
Andraž Šporar. (Autor: REUTERS)
Sportnet|20. aug 2026 o 09:28
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Výkon nemeckého arbitra Felixa Zwayera rozladil aj trénera Slovana Yayu Tourého.

„Šporar bol faulovaný, ale penalta to nie je,“ kričal komentátor stanice Nova Sport počas priameho prenosu.

Bežala posledná minúta nadstaveného času. Slovan sa snažil v závere domáceho zápasu s Celje strhnúť víťazstvo na svoju stranu. Andraž Šporar si prebral loptu, vyhral osobný súboj a následne sa ocitol na trávniku.

Rozhodca Felix Zwayer však pokutový kop neodpískal.

VIDEO: Zostrih zápasu Slovan - Celje

„Zobrali ho ako do klieští. Za mňa penalta. Najprv jeden a potom druhý ho zložili k zemi. Ľavá noha zavádza o členok kapitána Slovana a potom ho druhý zložil,“ hodnotil situáciu druhý komentátor.

Rozhodcov výkon sa stal jednou z tém zápasu. „Pán rozhodca asi nebude mať ideálnu známku,“ dodal komentátor.

Fotogaléria zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - NK Celje (play-off Ligy majstrov)
Cristian Martínez (ŠK Slovan) a Milot Avdyli (Celje) počas prvého zápasu play off Ligy majstrov.
Vítos Campelos (NK Celie) počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje.
Tréner ŠK Slovan Touré Yaya a tréner Vítos Campelos (NK Celie) sa vítajú pred prvým zápasom play off Ligy majstrov.
Na snímke zľava Alen Mustafič (Slovan) a Milot Avdyli (Celje) počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAX
37 fotografií
Na snímke spredu Cesar Blackman (Slovan) a Mario Kvesič (Celje) v prvom zápase play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Ľuboš Pilc - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke zľava Roman Čerepkai (Slovan) a Darko Hrka (Celje) v prvom zápase play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Ľuboš Pilc - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke zľava Alen Mustafič (Slovan) a Svitar Sešlar (Celje) počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke tréner Celje Vítor Campelos počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke tréner Slovana Yaya Touré počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke tréner Slovana Yaya Touré počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke gólová radosť hráčov Celje počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke sprava Tigran Barseghjan (Slovan) a Artemius Trtyškinas (Celje) počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke uprostred vpravo Roman Čerepkai (Slovan) sa teší z gólu na 1:0 počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Ľuboš Pilc - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke uprostred vpravo Roman Čerepkai (Slovan) sa teší z gólu na 1:0 počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Ľuboš Pilc - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke Roman Čerepkai (Slovan) sa raduje z gólu počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke gólová radosť Slovanistov počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke gólová radosť Slovanistov počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke tréner ŠK Slovan Touré Yaya počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Ľuboš Pilc - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke fanúšikovia počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Ľuboš Pilc - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke fanúšikovia počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Ľuboš Pilc - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke huslistka Daniela Lovlin hrá oslavnú pieseň pred prvým zápasom play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Ľuboš Pilc - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke gólová radosť hráčov Slovana po úvodnom góle počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke gólová radosť Slovanistov, sprava Tigran Barseghjan, Sandro Cruz, Peter Pokorný a Roman Čerepkai počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXSprava dáva gól Roman Čerepkai (Slovan), obranca Darko Hrka, Papa Daniel a brankár Jean-Luk Leban (Celje) počas prvého zápasu play off Ligy majstrov.Na snímke dole Kenan Bajrič (Slovan) a hore Svitar Sešlar (Celje) v prvom zápase play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke sprava Daiki Matsuoka (Slovan), Benjamin Verbič a Svitar Sešlar (obaja Celje) v prvom zápase play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke sprava Daiki Matsuoka (Slovan) a Milot Avdyli (Celje) v prvom zápase play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke sprava Daiki Matsuoka (Slovan) a Milot Avdyli (Celje) v prvom zápase play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke sprava Rahim Ibrahim (Slovan) a Darko Hrka (Celje) v prvom zápase play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke zľava Kenan Bajrič (Slovan) a hlavný rozhodca Felix Wayer mu udeľuje žltú kartu v prvom zápase play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke vľavo Roman Čerepkai (Slovan) a vpravo tréner Slovana Yaya Touré počas striedania v prvom zápase play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke tréner Celje Vítor Campelo reaguje počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke uprostred Tigran Barseghjan (Slovan), vľavo Milot Avdyli a vpravo Mark Zabukovnik (obaja Celje) počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke fanúšikovia počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke zľava Tigran Barseghjan (Slovan) a Papa Daniel (Celje) počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke hore sprava Sandro Cruz (Slovan) a Armandas Kučys (Celje) počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke gólová radosť, sprava strelec gólu Roman Čerepkai a César Blackman (obaja Slovan) počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAX

Slovan napokon v prvom zápase play-off Ligy majstrov remizoval s NK Celje 1:1. O postup do hlavnej fázy najprestížnejšej európskej súťaže tak bude bojovať o týždeň v Slovinsku.

Výkon nemeckého arbitra Felixa Zwayera rozladil aj trénera Slovana Yayu Tourého. Počas stretnutia dával opakovane najavo svoju nespokojnosť a snažil sa s rozhodcami komunikovať.

Po zápase však nechcel konkrétne situácie rozoberať.

„Nechcem o tom hovoriť. Bolo to veľmi, veľmi negatívne a zlé. Nemám rád, keď sa rozhodca príliš výrazne zapája do hry,“ povedal Touré.

VIDEO: Tréner Slovana Yaya Toure

Neskôr bol ešte konkrétnejší.

„Úprimne, z jeho strany to bol veľmi slabý výkon. Je tam, ale nechcem o ňom hovoriť príliš veľa.

Myslím si, že on sám vie. Keď som sa dostal na ihrisko, rozprával som sa s ním. Vie to a aj on cíti, že to bolo zlé,“ dodal.

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    Domov»Futbal»Liga majstrov»Zložili ho k zemi, dali ho do klieští. Šporar bol faulovaný, ale penalta to nie je, reval komentátor