Zložili ho k zemi, dali ho do klieští. Šporar bol faulovaný, ale penalta to nie je, reval komentátor

„Šporar bol faulovaný, ale penalta to nie je,“ kričal komentátor stanice Nova Sport počas priameho prenosu.
Bežala posledná minúta nadstaveného času. Slovan sa snažil v závere domáceho zápasu s Celje strhnúť víťazstvo na svoju stranu. Andraž Šporar si prebral loptu, vyhral osobný súboj a následne sa ocitol na trávniku.
Rozhodca Felix Zwayer však pokutový kop neodpískal.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovan - Celje
„Zobrali ho ako do klieští. Za mňa penalta. Najprv jeden a potom druhý ho zložili k zemi. Ľavá noha zavádza o členok kapitána Slovana a potom ho druhý zložil,“ hodnotil situáciu druhý komentátor.
Rozhodcov výkon sa stal jednou z tém zápasu. „Pán rozhodca asi nebude mať ideálnu známku,“ dodal komentátor.
Slovan napokon v prvom zápase play-off Ligy majstrov remizoval s NK Celje 1:1. O postup do hlavnej fázy najprestížnejšej európskej súťaže tak bude bojovať o týždeň v Slovinsku.
Výkon nemeckého arbitra Felixa Zwayera rozladil aj trénera Slovana Yayu Tourého. Počas stretnutia dával opakovane najavo svoju nespokojnosť a snažil sa s rozhodcami komunikovať.
Po zápase však nechcel konkrétne situácie rozoberať.
„Nechcem o tom hovoriť. Bolo to veľmi, veľmi negatívne a zlé. Nemám rád, keď sa rozhodca príliš výrazne zapája do hry,“ povedal Touré.
VIDEO: Tréner Slovana Yaya Toure
Neskôr bol ešte konkrétnejší.
„Úprimne, z jeho strany to bol veľmi slabý výkon. Je tam, ale nechcem o ňom hovoriť príliš veľa.
Myslím si, že on sám vie. Keď som sa dostal na ihrisko, rozprával som sa s ním. Vie to a aj on cíti, že to bolo zlé,“ dodal.