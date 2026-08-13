ONLINE: 4. deň na ME v atletike 2026 dnes, dopoludňajší program LIVE

ME v atletike 2026, ktoré sa konajú v anglickom Birminghame, dnes pokračujú štvrtým dňom.
V dopoludňajšom programe šampionátu sa predstavia až štyria Slováci. Ako prvý pobeží Ján Volko, ktorého o 12:05 čaká rozbeh v behu na 200 m.
Semifinále na 800 m absolvuje Gabriela Gajanová, ktorá vyštartuje o 13.10 hod. Prvýkrát na šampionáte budú v akcii aj slovenskí oštepári Jakub Kubínec a Patrik Michalec, ktorých čaká kvalifikácia. Tá je na programe od 14:35.
Kde sledovať ME v atletike 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Atletiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: ME v atletike 2026 (4. deň, Birmingham, dopoludňajší program, výsledky, štvrtok, naživo)
Majstrovstvá Európy 2026
13.08.2026 o 11:33
Dopolední program
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minúta
Plánovaný
Prehľad
Program:
11:33 Desetiboj, 110m překážek (Stráský)
11:55 Skok do výšky žen, kvalifikace (Hrubá)
12:05 200m mužů, rozběhy (Macík)
12:20 Desetiboj, hod diskem (Stráský)
12:30 3000m překážek mužů, rozběhy
13:10 800m žen, semifinále
13:45 400m žen, semifinále (Manuel)
14:00 Desetiboj, skok o tyči (Stráský)
14:48 Hod oštěpem mužů, kvalifikace (Vadlejch, Výška, Konečný)
11:33 Desetiboj, 110m překážek (Stráský)
11:55 Skok do výšky žen, kvalifikace (Hrubá)
12:05 200m mužů, rozběhy (Macík)
12:20 Desetiboj, hod diskem (Stráský)
12:30 3000m překážek mužů, rozběhy
13:10 800m žen, semifinále
13:45 400m žen, semifinále (Manuel)
14:00 Desetiboj, skok o tyči (Stráský)
14:48 Hod oštěpem mužů, kvalifikace (Vadlejch, Výška, Konečný)
Prenos
Program
11:33 Desetiboj, 110m překážek (Stráský)
11:55 Skok do výšky žen, kvalifikace (Hrubá)
12:05 200m mužů, rozběhy (Macík)
12:20 Desetiboj, hod diskem (Stráský)
12:30 3000m překážek mužů, rozběhy
13:10 800m žen, semifinále
13:45 400m žen, semifinále (Manuel)
14:00 Desetiboj, skok o tyči (Stráský)
14:48 Hod oštěpem mužů, kvalifikace (Vadlejch, Výška, Konečný)
11:33 Desetiboj, 110m překážek (Stráský)
11:55 Skok do výšky žen, kvalifikace (Hrubá)
12:05 200m mužů, rozběhy (Macík)
12:20 Desetiboj, hod diskem (Stráský)
12:30 3000m překážek mužů, rozběhy
13:10 800m žen, semifinále
13:45 400m žen, semifinále (Manuel)
14:00 Desetiboj, skok o tyči (Stráský)
14:48 Hod oštěpem mužů, kvalifikace (Vadlejch, Výška, Konečný)
Desetiboj, po 5. disciplíně
1. Leo Neugebauer (GER) 4483
2. Jeff Tesselaar (NED) 4412
3. Sander Skotheim (NOR) 4382
4. Makenson Gletty (FRA) 4323
5. Johannes Erm (EST) 4282
6. Niklas Kaul (GER) 4214
7. Dario Dester (ITA) 4202
8. Luuk Pelkmans (NED) 4194
8. Vilém Stráský (CZE) 4194
10. Karel Tilga (EST) 4190
11. Rasmus Roosleht (EST) 4184
12. Nino Portmann (SUI) 4170
13. Amadeus Gräber (GER) 4150
14. Andrin Huber (SUI) 4130
15. Antoine Ferranti (FRA) 4110
16. Dai Keita (BEL) 4107
17. Risto Lillemets (EST) 4084
18. Jip de Greef (NED) 3937
19. Emil Uhlin (SWE) 3930
20. Edgaras Benkunskas (LTU) 3912
21. Zsombor Gálpál (HUN) 3897
22. Alberto Nonino (ITA) 3828
23. Leon Krummenacher (SUI) 3663
Ondřej Kopecký (CZE) DNF
Tomas Järvinen (CZE) DNF
1. Leo Neugebauer (GER) 4483
2. Jeff Tesselaar (NED) 4412
3. Sander Skotheim (NOR) 4382
4. Makenson Gletty (FRA) 4323
5. Johannes Erm (EST) 4282
6. Niklas Kaul (GER) 4214
7. Dario Dester (ITA) 4202
8. Luuk Pelkmans (NED) 4194
8. Vilém Stráský (CZE) 4194
10. Karel Tilga (EST) 4190
11. Rasmus Roosleht (EST) 4184
12. Nino Portmann (SUI) 4170
13. Amadeus Gräber (GER) 4150
14. Andrin Huber (SUI) 4130
15. Antoine Ferranti (FRA) 4110
16. Dai Keita (BEL) 4107
17. Risto Lillemets (EST) 4084
18. Jip de Greef (NED) 3937
19. Emil Uhlin (SWE) 3930
20. Edgaras Benkunskas (LTU) 3912
21. Zsombor Gálpál (HUN) 3897
22. Alberto Nonino (ITA) 3828
23. Leon Krummenacher (SUI) 3663
Ondřej Kopecký (CZE) DNF
Tomas Järvinen (CZE) DNF
Čtvrtý soutěžní den nabídne pokračování dramatického desetiboje, kvalifikace výškařek a oštěpařů i semifinále ženských běhů na 400 a 800 metrů.
Program otevřou v 11:33 desetibojaři během na 110 metrů překážek. Po prvním dni vede olympijský vicemistr Leo Neugebauer se 4483 body, za ním následují Jeff Tesselaar a Sander Skotheim. Středeční závěr víceboje ale ukázal, že ani favorité nejsou bezchybní. České barvy nadále drží Vilém Stráský. Po překážkách je čeká od 12:20 disk a ve 14:00 technicky náročná tyč.
V 11:55 se rozběhne kvalifikace ženské výšky. Největší pozornost bude poutat světová rekordmanka Jaroslava Mahučichová, kterou doplní například srbská hvězda Angelina Topičová. Do soutěže nastoupí také Michaela Hrubá. Česká výškařka už umí kvalifikacemi na velkých šampionátech procházet, tentokrát ale v nabité konkurenci nebude prostor pro větší zaváhání.
Ve 12:05 přijdou na řadu rozběhy mužské dvoustovky s Ondřejem Macíkem. Český rekordman bude usilovat o postup do večerního semifinále. O pětadvacet minut později odstartují také rozběhy mužského běhu na 3000 metrů překážek.
Jedním z vrcholů bloku budou od 13:10 semifinále ženské osmistovky. Domácí olympijská vítězka Keely Hodgkinsonová proběhla rozběhem za 1:57,28, Švýcarka Audrey Werrová působila podobně suverénně při výkonu 1:57,83 a bez potíží postoupila také Femke Broeders-Bolová. Už rozběhy tak potvrdily, že očekávaný souboj tří velkých hvězd směřuje k pátečnímu finále. Nejprve však všechny musejí přežít semifinále, které bývá na osmistovce plné kontaktů a taktických chyb.
Ve 13:45 bude na programu semifinále čtvrtkařek. Českým želízkem bude úřadující halová mistryně světa Lurdes Gloria Manuel. Proti ní stojí mimo jiné Henriette Jaegerová, obhájkyně evropského titulu Natalia Bukowiecká či domácí Amber Anningová.
Dlouhé dopoledne uzavře kvalifikace mužského oštěpu. Z českých barev jsou ve startovních listinách Jakub Vadlejch, Martin Konečný a Jan Výška. Největší očekávání přirozeně provází obhájce evropského titulu Vadlejcha, jenž v této sezoně znovu překonal 85 metrů. Vedle něj vstupuje do kvalifikace například německý medailový kandidát Julian Weber.
Program otevřou v 11:33 desetibojaři během na 110 metrů překážek. Po prvním dni vede olympijský vicemistr Leo Neugebauer se 4483 body, za ním následují Jeff Tesselaar a Sander Skotheim. Středeční závěr víceboje ale ukázal, že ani favorité nejsou bezchybní. České barvy nadále drží Vilém Stráský. Po překážkách je čeká od 12:20 disk a ve 14:00 technicky náročná tyč.
V 11:55 se rozběhne kvalifikace ženské výšky. Největší pozornost bude poutat světová rekordmanka Jaroslava Mahučichová, kterou doplní například srbská hvězda Angelina Topičová. Do soutěže nastoupí také Michaela Hrubá. Česká výškařka už umí kvalifikacemi na velkých šampionátech procházet, tentokrát ale v nabité konkurenci nebude prostor pro větší zaváhání.
Ve 12:05 přijdou na řadu rozběhy mužské dvoustovky s Ondřejem Macíkem. Český rekordman bude usilovat o postup do večerního semifinále. O pětadvacet minut později odstartují také rozběhy mužského běhu na 3000 metrů překážek.
Jedním z vrcholů bloku budou od 13:10 semifinále ženské osmistovky. Domácí olympijská vítězka Keely Hodgkinsonová proběhla rozběhem za 1:57,28, Švýcarka Audrey Werrová působila podobně suverénně při výkonu 1:57,83 a bez potíží postoupila také Femke Broeders-Bolová. Už rozběhy tak potvrdily, že očekávaný souboj tří velkých hvězd směřuje k pátečnímu finále. Nejprve však všechny musejí přežít semifinále, které bývá na osmistovce plné kontaktů a taktických chyb.
Ve 13:45 bude na programu semifinále čtvrtkařek. Českým želízkem bude úřadující halová mistryně světa Lurdes Gloria Manuel. Proti ní stojí mimo jiné Henriette Jaegerová, obhájkyně evropského titulu Natalia Bukowiecká či domácí Amber Anningová.
Dlouhé dopoledne uzavře kvalifikace mužského oštěpu. Z českých barev jsou ve startovních listinách Jakub Vadlejch, Martin Konečný a Jan Výška. Největší očekávání přirozeně provází obhájce evropského titulu Vadlejcha, jenž v této sezoně znovu překonal 85 metrů. Vedle něj vstupuje do kvalifikace například německý medailový kandidát Julian Weber.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 11:33.