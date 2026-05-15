    Slovensko zverejnilo súpisku pred MS. V zostave chýba dôležitý obranca

    Patrik Koch v zápase Slovensko - Francúzsko na MS v hokeji 2025. (Autor: SPORTNET - OSCAR LARSSON)
    Sportnet|15. máj 2026 o 09:40
    Slovákov v piatok čaká druhý tréning v dejisku šampionátu.

    Hokejové reprezentácie zverejnili výbery, s ktorými vstúpia do diania na majstrovstvách sveta 2026.

    V slovenskom kádri sú traja brankári a 20 korčuliarov. Chýbajú v ňom obranca Patrik Koch a útočník Aurel Nauš.

    Prekvapením je hlavne absencia skúseného beka. Koch je jediný obranca výberu, ktorý si zahral aj na ZOH v Miláne.

    Z dejiska MS v hokeji 2026 píšu Martin Turčin a Samuel Grega

    Vo štvrtok absolvoval plnohodnotný tréning a nič nenasvedčovalo tomu, že by mal zdravotné problémy. Veľa času strávil v prvej formácii na oslabenia.

    Aurel Nauš je na MS debutantom. Na štvrtkovom tréningu nastupoval ako trinásty útočník a ako člen druhej oslabovkovej formácie.

    Súpiska Slovenska pre MS v hokeji 2026.

    Na súpiske pre šampionát môže figurovať 25 hráčov. Slováci tak ešte majú dve voľné miesta.

    Slovenských hokejistov čaká v piatok od 11:30 tréning vo Fribourgu.

    MS v hokeji 2026 - program Slovenska

    Joj
    16.05. 12:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    17.05. 12:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    19.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    21.05. 20:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    23.05. 16:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    24.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    26.05. 16:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena

    Tabuľka skupiny A na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    LotyšskoLotyšskoLAT
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    USAUSAUSA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    NemeckoNemeckoGER
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    MaďarskoMaďarskoHUN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    5
    FínskoFínskoFIN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    6
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    7
    RakúskoRakúskoAUT
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

