ONLINE: Tímová paralelná súťaž lyžiarov dnes (nedeľa)

ONLINE: Tímová súťaž dnes na ZOH 2022 v Pekingu (Shiffrinová vs. Slovensko) | SPORTNET Silný vítr komplikuje situaci, bude se dnes vůbec závodit? Start je posunut o další hodinu na 5:00 SEČ, tak snad se počasí do té doby umoudří.

Češi se v osmifinále postaví páté nasazené Francii a mohou jen překvapit. Do akce se zapojí čtveřice Tereza Nová, Elese Sommerová, Kryštof Krýzl a Jan Zabystřan. Soupeři českého týmu nasazují do posledního závodu sjezdového lyžování na olympiádě to nejsilnější. Z žen Claru Direzovou, Coralie Frasseovou Sombetovou a Tessu Worleyovou, z mužů pak Mathieu Faivrea, Thibauta Favrota a Alexise Pinturaulta.



O něco větší, ale stále ne příliš vysoké šance na postup mají Slováci. Sourozeneckou dvojici Žampů Adama a Andrease doplňují Rebeka Jančová s Petrou Hromcovou. Soupeřem bude výběr USA, který budou reprezentovat Tommy Ford, River Radamus, Luke Winters, A. J. Hurtová, Paula Moltzanová a snad největší smolařka Her Mikaela Shiffrinová.