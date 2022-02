Shiffrinová: Niekedy sú ľudia takí zlomyseľní, že nemáte chuť ani existovať

Keď však zistíte, že niečo neviete, nie je to vždy na škodu. Môžete si povedať, tak táto teória nie je správna, poďme skúsiť niečo iné," hľadala pozitíva.

Čelí posmechu a kritike

Američanka ašpirovala na post najväčšej osobnosti svojej krajiny, no po zlyhaní čelí posmechu a kritike. Dvojnásobná olympijská šampiónka priznáva, že sa jej to občas dotýka.

"Niekedy sú ľudia takí zlomyseľní, že nemáte chuť ani existovať. Verím, že ich nestretnem tvárou v tvárou. Som si však istá, že keby sa to stalo, tak by také veci nehovorili. To si môžu dovoliť iba na internete."

Shiffrinová môže ešte sezónu zakončiť úspešne. V boji o veľký krištáľový glóbus má náskok 17 bodov pred Slovenkou Petrou Vlhovou.

