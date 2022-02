Adam Žampa získal čestný bod, Shiffrinová sa medaily nedočkala

/zdroj: RTVS/

Andreas Žampa: "Rebeka predviedla proti Mikaele Shiffrinovej fantastickú jazdu a aj ja som vedel, že musím dať do toho všetko. River je vynikajúci lyžiar, takže som do toho išiel naplno a myslím si, že to bolo dosť vyrovnané. Vedel som, že musím zariskovať, žiaľ, pošmykol som sa na vnútornej a vypadol. Nás opäť nakopli hokejisti, ktorým gratulujem k bronzu a aj my sme do toho dnes dali srdce."

Adam Žampa: "Vedel som, že to je už 0:3, ale chcel som získať aspoň jeden bod pre Slovensko. Sústredil som sa na štart a potom som predviedol plynulú jazdu, takže máme aspoň jeden bod, čo je lepšie ako nemať žiadny. Dali sme do toho všetko. Ja si na ZOH vážim 15. miesto v obrovskom slalome i to, že sme v ňom chvíľu figurovali s bratom na čele pretekov. Teraz sa tešíme na záverečný ceremoniál s hokejistami a na cestu domov."