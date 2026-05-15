Ikona Slovana sa definitívne lúči. Weiss mladší oznámil koniec kariéry

Slovenský futbalový krídelník Vladimír Weiss ml. sa tento víkend definitívne rozlúči s hráčskou kariérou.
Urobí tak po sobotňajšom záverečnom zápase v Niké lige, v ktorom jeho Slovan Bratislava privíta na Tehelnom poli Michalovce.
„Belasí“ o tom v piatok informovali na svojej oficiálnej stránke.
Weiss ml. prišiel do Slovana pred šiestimi rokmi z katarskej Al-Gharafy. V drese úradujúceho osemnásobného slovenského šampióna odohral 187 zápasov, v ktorých si pripísal 39 gólov a 31 asistencií.
S „belasými“ získal sedem majstrovských titulov, dvakrát vyhral Slovenský pohár a v minulej sezóne si s tímom zahral aj v ligovej fáze prestížnej Ligy majstrov.
Cítim, že nastal môj čas
„V Slovane som si splnil to, kvôli čomu som sem prišiel – získavať tituly, tešiť ľudí a dostať sa do Ligy majstrov. Na tie momenty nikdy nezabudnem. Po všetkých zraneniach, ktorými som si musel prejsť, bolo veľmi náročné dostať sa fyzicky i mentálne späť. Dokázal som to, hoci ma to stálo strašne veľa energie a síl. Za nič by som vymenil postup do Ligy majstrov, čo je môj najväčší úspech na klubovej úrovni,“ uviedol kapitán mužstva pre klubový web.
VIDEO: Weiss ml. sa lúči so Slovanom Bratislava
Tridsaťšesťročný krídelník ešte pred dvoma týždňami po stretnutí s Dunajskou Stredou (1:0) vravel, že sa cíti fyzicky dobre, ale napokon padlo rozhodnutie skončiť:
„Každý športovec si musí prejsť aj týmto okamihom a cítim, že nastal môj čas. Som smutný, pretože futbal milujem a znamená pre mňa veľa, no smutný by som bol aj o rok či o desať. Je ťažké lúčiť sa s niečím, čo absolútne milujete. Zvlášť tu v Slovane, kde som našiel niečo výnimočné a krásne.
Skvelých ľudí všade naokolo, spoluhráčov, ktorí sú mi ako bratia, skvelých ľudí v realizačnom tíme, trénerov, fantastických fanúšikov. V Slovane som prežil svoje najkrajšie futbalové obdobie. Ďakujem vám všetkým za neskutočnú podporu a silu, ktorú ste mi po celý čas dodávali.“
V Slovane bude mať navždy svoje silné miesto
Weiss ml. začal hráčsku kariéru v mládežníckom tíme bratislavského Interu, z ktorého sa potom presunul do akadémie Manchestru City. V minulosti si obliekal aj dresy Glasgowu Rangers, Espanyolu Barcelona či Olympiakos Pireus.
Niekoľko rokov bol súčasťou slovenskej reprezentácie, za ktorú si pripísal 77 štartov a osem gólov. Zúčastnil sa na MS v Juhoafrickej republike 2010 a európskych šampionátoch v rokoch 2016 a 2021.
Po skončení hráčskej kariéry bude pokračovať v Slovane ako ambasádor charitatívneho programu Belasé srdce.
„Lúči sa niekto, kto je jedinečný a výnimočný. Či už ako futbalista, ale predovšetkým ako človek. Vlado vždy bojoval za kabínu, vždy sa zastal spoluhráčov a právom nosil kapitánsku pásku. Jedna vec sú čísla, góly, úspechy. Druhá, nemerateľná, ale o to cennejšia, je, ako na vás budú ľudia spomínať.
A som presvedčený, že v tomto bude mať Vlado v Slovane navždy svoje silné miesto. Mal a má obrovské belasé srdce, čo dával dennodenne najavo svojím prístupom ku klubu,“ povedal generálny riaditeľ „belasých“ Ivan Kmotrík ml.
