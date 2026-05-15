Ikona Slovana sa definitívne lúči. Weiss mladší oznámil koniec kariéry

Vladimír Wiess ml.
Vladimír Wiess ml. (Autor: Facebook/ŠK Slovan Bratislava)
TASR|15. máj 2026 o 10:44
Kariéru ukončí po záverečnom zápase sezóny.

Slovenský futbalový krídelník Vladimír Weiss ml. sa tento víkend definitívne rozlúči s hráčskou kariérou.

Urobí tak po sobotňajšom záverečnom zápase v Niké lige, v ktorom jeho Slovan Bratislava privíta na Tehelnom poli Michalovce.

„Belasí“ o tom v piatok informovali na svojej oficiálnej stránke.

Weiss ml. prišiel do Slovana pred šiestimi rokmi z katarskej Al-Gharafy. V drese úradujúceho osemnásobného slovenského šampióna odohral 187 zápasov, v ktorých si pripísal 39 gólov a 31 asistencií.

S „belasými“ získal sedem majstrovských titulov, dvakrát vyhral Slovenský pohár a v minulej sezóne si s tímom zahral aj v ligovej fáze prestížnej Ligy majstrov.

Cítim, že nastal môj čas

„V Slovane som si splnil to, kvôli čomu som sem prišiel – získavať tituly, tešiť ľudí a dostať sa do Ligy majstrov. Na tie momenty nikdy nezabudnem. Po všetkých zraneniach, ktorými som si musel prejsť, bolo veľmi náročné dostať sa fyzicky i mentálne späť. Dokázal som to, hoci ma to stálo strašne veľa energie a síl. Za nič by som vymenil postup do Ligy majstrov, čo je môj najväčší úspech na klubovej úrovni,“ uviedol kapitán mužstva pre klubový web.

VIDEO: Weiss ml. sa lúči so Slovanom Bratislava

Tridsaťšesťročný krídelník ešte pred dvoma týždňami po stretnutí s Dunajskou Stredou (1:0) vravel, že sa cíti fyzicky dobre, ale napokon padlo rozhodnutie skončiť:

„Každý športovec si musí prejsť aj týmto okamihom a cítim, že nastal môj čas. Som smutný, pretože futbal milujem a znamená pre mňa veľa, no smutný by som bol aj o rok či o desať. Je ťažké lúčiť sa s niečím, čo absolútne milujete. Zvlášť tu v Slovane, kde som našiel niečo výnimočné a krásne.

Skvelých ľudí všade naokolo, spoluhráčov, ktorí sú mi ako bratia, skvelých ľudí v realizačnom tíme, trénerov, fantastických fanúšikov. V Slovane som prežil svoje najkrajšie futbalové obdobie. Ďakujem vám všetkým za neskutočnú podporu a silu, ktorú ste mi po celý čas dodávali.“

V Slovane bude mať navždy svoje silné miesto

Weiss ml. začal hráčsku kariéru v mládežníckom tíme bratislavského Interu, z ktorého sa potom presunul do akadémie Manchestru City. V minulosti si obliekal aj dresy Glasgowu Rangers, Espanyolu Barcelona či Olympiakos Pireus.

Niekoľko rokov bol súčasťou slovenskej reprezentácie, za ktorú si pripísal 77 štartov a osem gólov. Zúčastnil sa na MS v Juhoafrickej republike 2010 a európskych šampionátoch v rokoch 2016 a 2021.

Po skončení hráčskej kariéry bude pokračovať v Slovane ako ambasádor charitatívneho programu Belasé srdce.

„Lúči sa niekto, kto je jedinečný a výnimočný. Či už ako futbalista, ale predovšetkým ako človek. Vlado vždy bojoval za kabínu, vždy sa zastal spoluhráčov a právom nosil kapitánsku pásku. Jedna vec sú čísla, góly, úspechy. Druhá, nemerateľná, ale o to cennejšia, je, ako na vás budú ľudia spomínať.

A som presvedčený, že v tomto bude mať Vlado v Slovane navždy svoje silné miesto. Mal a má obrovské belasé srdce, čo dával dennodenne najavo svojím prístupom ku klubu,“ povedal generálny riaditeľ „belasých“ Ivan Kmotrík ml.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
31
21
5
5
62:35
68
V
V
V
V
R
2
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
31
17
5
9
51:34
56
V
V
P
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
31
16
7
8
52:34
55
P
P
V
P
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
31
15
7
9
59:39
52
P
V
P
P
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
31
12
5
14
42:52
41
V
P
P
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
31
12
3
16
53:51
39
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
31
13
4
14
51:52
43
V
P
V
P
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
31
12
3
16
31:51
39
P
P
V
P
V
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
31
8
11
12
34:49
35
V
R
P
V
R
4
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
31
8
8
15
33:45
32
P
V
V
V
R
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
31
6
12
13
29:42
30
V
R
P
V
P
6
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
31
7
8
16
33:46
29
P
V
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Slovenská brankárka Patrícia Chládeková.
    V Sparte hrala Ligu majstrov, čelila aj Realu. Skúsená Slovenka chce pri futbale ostať aj po kariére
    Peter Cingel|dnes 10:45
