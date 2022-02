Žampovci spoznali štartové čísla. Musím ísť naplno, vraví Adam

PEKING. Slovenského lyžiara Adama Žampu a jeho staršieho brata Andreasa čaká v nedeľu premiéra na zimných olympijských hrách v Pekingu.

O deň skôr spoznali štartové čísla, s ktorými sa predstavia v National Alpine Ski Centre.

Adam bol nasadený do tretej žrebovanej skupiny od čísla 16 do 30 a napokon sa predstaví s 22-kou na hrudi. Jeho brat Andreas zabojuje o postup do druhého kola s číslom 35.