Shiffrinovej čelila mladá Slovenka, mrzel ju najmä pokazený štart

Jančovú čakala veľká výzva

Obrovskú výzvu mala pred sebou 18-ročná Rebeka Jančová, ktorá vyrazila na trať s Mikaelou Shiffrinovou. Druhý bod napokon získala favorizovaná Američanka.

"Mala som problém na štarte, bola som netrpezlivá. Pokazila som to, čo ma mrzí. Ale bola som veľmi nažhavená. Po štarte som ju chcela dobehnúť, aj som mala pocit, že sa približujem, ale nepodarilo sa to. Ja som si nepripomínala kto je proti mne, ale že to je obyčajný človek. Chcela som ísť naplno," povedala Jančová.