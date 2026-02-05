Kde sledovať ZOH 2026? STVR vysiela nonstop, s platformou fanúšikom nič neujde

Hokejový turnaj s hviezdami NHL, olympijský reparát Mikaely Shiffrinovej či snaha Johannesa Hösflota Klaeba o prepísanie historických tabuliek.
Hry 25. zimnej olympiády prinášajú množstvo lákadiel, ktoré si športoví fanúšikovia nebudú chcieť nechať ujsť. Navyše, môžu si vybrať spôsob, ako od 6. do 22. februára sledovať najväčší športový sviatok.
Nepretržité vysielanie na STVR
Oficiálnym vysielateľom zimnej olympiády na našom území je Slovenská televízia a rozhlas (STVR). Čo sa týka televízneho vysielania, dianie zo športovísk bude dostupné na programovej službe :Šport.
Výnimkou bude piatkový otvárací ceremoniál hier, ktorý vedenie televízie zaradilo na Jednotku po odvysielaní tradičných spravodajských relácii.
Na :Šport bude šestnásť dní bežať 24-hodinové olympijské vysielanie. Okrem priamych prenosov sú zaradené do programu aj štúdia z Bratislavy, ktoré divákom zhrnú to najdôležitejšie, čo sa v priebehu dňa udialo.
"Našou absolútnou prioritou budú športy so slovenskou účasťou. Následne sa zameriame na tradične najsledovanejšie olympijské športy, ako sú ľadový hokej, biatlon či zjazdové lyžovanie.
Nevynecháme finálové súťaže, aby diváci videli čo najviac olympijských víťazov naprieč športmi," uviedol vedúci Sekcie športu STVR Pavol Gašpar.
Svojimi postrehmi budú obohacovať hokejové, lyžiarske a biatlonové prenosy bývalí slovenskí reprezentanti - Marián Gáborík, Boris Valábik, Veronika Valette Zuzulová a tiež Ivona Zvaríková.
ZOH budú výrazne rezonovať aj vo vysielaní Rádia Slovensko. Redaktori budú z dejiska podujatia informovať predovšetkým o výkonoch a výsledkoch Slovákov a nebudú chýbať ani zákulisná publicistika, zaujímavosti a analýzy.
Za 10 eur si pozriete všetko
Okrem STVR môžu športoví fanúšikovia sledovať dianie aj prostredníctvom Eurosportu, ktorý vysiela olympijské súťaže už pred úvodným ceremoniálom.
Na území Slovenska je dostupná aj platforma HBO Max, ktorá ponúka vôbec najkomplexnejšie vysielanie - na svoje si príde fanúšik každého športu.
Je pravdepodobné, že súťaže sánkarov či bobistov dostanú v televízii menej priestoru než hokej alebo biatlon, no priaznivci rýchlej jazdy v ľadovom koryte nájdu na HBO Max všetky súťaže naživo aj zo záznamu.
K dispozícii je aj funkcia Multiview, kde je možné sledovať viacero prenosov naraz, vrátane lyžiarskych tréningov, ktoré televízia nevysiela.
Plusom sú aj 10 až 15-minútové dokumenty o vybraných športovcoch ako čínska superstar Eileen Gu, lyžiarka Alice Robinsonová, hokejistka Hilary Knightová, bobista Francesco Friedrich či skokan na lyžiach Stefan Kraft.
Platforma HBO Max je spoplatnená - štandardné predplatné stojí 9,99 eur.
O dve eurá drahšie je prémiové predplatné, kde je možné sledovať hry v 4K Ultra HD rozlíšení a na štyroch zariadeniach naraz. Pri štandardnom sú to dve zariadenia súčasne a kvalita obrazu je Full HD.
Pokiaľ si chcete HBO Max, ktoré má aj vlastnú mobilnú aplikáciu, aktivovať len kvôli ZOH, po ich skončení je potrebné zrušiť si možnosť automatického obnovenia predplatného.
