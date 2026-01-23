Slovensko vyšle na zimnú olympiádu viac ako 50 športovcov. V nominácii nechýba ani Vlhová

Na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine d’Ampezzo bude Slovensko reprezentovať 52 športovcov.
Kompletný menoslov v individuálnych i kolektívnych odvetviach schválilo v piatok 69. valné zhromaždenie Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).
Vo výprave je spolu 36 mužov a 16 žien. Na predchádzajúcich zimných hrách v Pekingu malo Slovensko 50 športovcov (37 mužov + 13 žien).
„Verím, že budeme počas týchto dní držať spolu. Nikto nejde na olympiádu prehrať, nikto tam nejde, aby skončil posledný. Dúfam, že naši športovci urobia našim fanúšikom nejednu radosť,“ povedala členka Medzinárodného olympijského výboru Danka Hrbeková.
Prvá časť výpravy vycestuje do dejiska hier 29. januára. "Čo sa týka počtu, mali sme také nejaké odhady a môžem povedať, že celkom presné. Ale je to len zhoda náhod, že sme sa trafili do tohto čísla.
Mohli sme mať aj viac športovcov, môžem spomenúť Kiru Máriu Kapustíkovú, tá zostala ako prvá pod čiarou nepostupujúcich športovkýň. Takisto sánkari mali veľmi dobré rozbehnutú kvalifikáciu v dvojsedadlových saniach, ak by sa im to podarilo, tak by mali historicky najpočetnejšie zastúpenie a až sedem sánkarov by reprezentovalo Slovensko.
Ale bohužiaľ, zranenie im neumožnilo pokračovať v kvalifikačnom procese. Mali sme počet športovcov aj pod 40, takže toto je také číslo, povedal by som primerané.
Všetci športovci zároveň splnili podmienky Svetovej antidopingovej agentúry," povedal vedúci výpravy Roman Buček.
Dodal, že menoslov sa už meniť nebude, ak nenastanú neočakávané udalosti: „V prípade, ak sa stane nejakému športovcovi, ktorý bol dnes nominovaný úraz, alebo nejaká nečakaná udalosť, tak v tom prípade môže byť na základe špeciálneho pravidla vymenený iným športovcom.
Ale toto už posudzuje aj daná Medzinárodná federácia a aj Medzinárodný olympijský výbor.“
Prvá časť výpravy vycestuje do dejiska hier 29. januára. "Všetci športovci zároveň splnili podmienky Svetovej antidopingovej agentúry," povedal vedúci výpravy Roman Buček.
Už na jeseň 2024 si vybojovali účasť hokejisti, tých je v nominácii 25. Následne miesto do krasokorčuliarskej súťaže mužov získal Adam Hagara.
Medzinárodná biatlonová únia potvrdila v lete tohto roka 4 miestenky pre slovenské biatlonistky.
Tri miesta vybojovali skialpinisti Marianna Jagerčíková s Jakubom Šiarnikom na premiéru tohto športu pod piatimi kruhmi, okrem nich bude štartovať aj Rebeka Cullyová.
Viaceré kvalifikačné procesy sa skončili len nedávno až v polovici januára.
Najskúsenejší bude sánkar Jozef Ninis, čakajú ho už šieste ZOH v kariére. Pred dvoma týždňami potvrdil istotu svojho štartu v novom tobogane v Cortine d´Ampezzo.
Týždeň predtým dosiahol najlepší výsledok v tejto sezóne, keď v pretekoch Svetového pohára v Sigulde skončil desiaty.
Šiestou olympijskou účasťou vyrovná historický slovenský rekord kajakára na hladkej vode Erika Vlčeka.
ZOH 2026 - Nominácia Slovenska
Hokej - 25
Samuel Hlavaj, Adam Gajan, Stanislav Škorvánek, Erik Černák, Šimon Nemec, Martin Fehérváry, Martin Gernát, Peter Čerešňák, Michal Ivan, Patrik Koch, Martin Marinčin, Juraj Slafkovský, Martin Pospíšil, Tomáš Tatar, Peter Cehlárik, Dalibor Dvorský, Marek Hrivík, Libor Hudáček, Miloš Kelemen, Adam Liška, Oliver Okuliar, Martin Pospíšil, Pavol Regenda, Adam Ružička, Matúš Sukeľ, Samuel Takáč
Krasokorčuľovanie - 1
Adam Hagara
Biatlon - 6
Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová, Ema Kapustová, Šimon Adamov, Jakub Borguľa
Zjazdové lyžovanie - 4
Petra Vlhová, Rebeka Jančová, Katarína Šrobová, Andreas Žampa
Beh na lyžiach - 3
Mária Danielová, Peter Hinds, Tomáš Cenek
Skoky na lyžiach - 1
Hektor Kapustík
Skialpinizmus - 3
Marianna Jagerčíková, Rebeka Cullyová, Jakub Šiarnik
Šortrek - 1
Lea Popovičová
Boby - 2
Viktória Čerňanská, Lucia Mokrášová
Sánkovanie - 5
Jozef Ninis, Christián Bosman, Bruno Mick, Viktória Praxová, Desana Špitzová
Akrobatické lyžovanie - 1
Nikola Fričová