    Športoviská ZOH 2026: Nová hala, výstavisko, aj tradičné centrá. Oheň zhasne v amfiteátri

    Olympijské hry Miláno Cortina 2026.
    Olympijské hry Miláno Cortina 2026. (Autor: TASR/AP)
    Samuel Grega|29. jan 2026 o 06:00
    ShareTweet0

    Pozrite si kompletný prehľad športovísk na ZOH 2026.

    Zimná olympiáda 2026 v Taliansku vo svojom názve nesie dve mestá – Miláno a Cortina. Športové zápolenia sa však odohrajú v ôsmich rôznych mestách a na trinástich športoviskách na území severného Talianska.

    V tomto článku vám predstavíme všetky dejiská ZOH 2026.

    Antholz-Anterselva

    Antholz-Anterselva je dolina nachádzajúca sa v nadmorskej výške 1600 metrov nad morom blízko pri rakúskych hraniciach. Nehovorí sa tam taliančinou, ale nemčinou a žije tam necelých 3-tisíc obyvateľov.

    Toto miesto je známe svojím biatlonovým areálom, v ktorom sa každoročne v januári konajú preteky Svetového pohára. Tento rok sa pre olympiádu neuskutočnili.

    Biatlonová aréna v Antholz-Anterselve bola postavená v roku 1971 a má viac ako 60 kilometrov bežeckých tratí.

    Počas olympiády bude hostiť všetky biatlonové preteky. Privítať dokáže až 19-tisíc fanúšikov, čo je najviac zo všetkých miest, na ktorých sa bude na olympiáde súťažiť.  

    Biatlonový štadión Antholz-Anterselva.
    Biatlonový štadión Antholz-Anterselva. (Autor: TASR/AP)

    Bormio

    Bormio má termálne pramene, zasnežené vrcholky hôr a lesy a aj preto si vyslúžilo prezývku „veľkolepá zem“. Nachádza sa v talianskych alpách blízko hraníc so Švajčiarskom a má 4-tisíc obyvateľov.

    Olympijské dianie bude prebiehať v lyžiarskom centre Stelvio, ktoré bude hostiť všetky mužské súťaže v zjazdovom lyžovaní a pri svojej premiére na olympiáde sa tam bude súťažiť aj vo všetkých disciplínach skialpinistov a skialpinistiek.

    Lyžiarska zjazdovka je známa svojou technickou náročnosťou, má 3 442 metrov a výškový spád 1 023 metrov.

    Skialpinistická trať bude začínať aj končiť v oblasti cieľa zjazdových pretekov. Súťažiť sa bude v šprinte a v zmiešanej štafete.

    Divácka kapacita pre podujatia v zjazdovom lyžovaní je 7-tisíc a pre skialpinizmus 4-tisíc divákov.

    Stelvio Ski Center.
    Stelvio Ski Center. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)

    Cortina d'Ampezzo

    „Kráľovná Dolomitov“ bude hostiť olympijské hry opäť po 70 rokoch. Mestečko, v ktorom žije asi 5 500 obyvateľov sa nachádza v srdci Dolomitov, ktoré sú od roku 2009 zapísané aj do prírodného dedičstva UNESCO. 

    V Cortine d'Ampezzo sa bude súťažiť na troch športoviskách v piatich rôznych športoch.

    Na curlingovom olympijskom štadióne sa odohrajú všetky zápasy v curlingu. Štadión má za sebou dlhú históriu. Vybudovaný bol pre ZOH 1956 a uskutočnil sa na ňom vtedy otvárací ceremoniál aj súťaže v krasokorčuľovaní.

    Tentokrát bude štadión hostiť okrem curlingových súbojov aj záverečný ceremoniál Paralympiády. Kapacita curlingového olympijského štadióna je 3 500 divákov na súťaže a 3 700 na ceremoniál.

    Cortina Curling Olympic Stadium.
    Cortina Curling Olympic Stadium. (Autor: TASR/AP)

    Ľadový tobogan v Cortine bude hostiť tri olympijské disciplíny – boby, sánkovanieskeleton.

    Dráhu postavili na pôvodnej historickej trati, ktorá niesla meno Eugenia Montiho, dvojnásobného olympijského šampióna v boboch. Toto miesto hostilo toboganové športy už od roku 1923 a bolo aj dejiskom ZOH 1956.

    Súťaže na tohtoročnej olympiáde budú v toboganovom centre rozdelené. Najprv zabojujú o cenné kovy sánkari, potom skeletonisti a v poslednej fáze ZOH bobisti.

    Cortina Sliding Center pre boby, sánkovanie a skeleton - rozostavané dejisko ZOH 2026 v Cortina d'Ampezzo.
    Cortina Sliding Center pre boby, sánkovanie a skeleton - rozostavané dejisko ZOH 2026 v Cortina d'Ampezzo. (Autor: SITA/AP)

    Tretím športoviskom v Cortine d'Ampezzo je Centrum zjazdového lyžovania v Tofane, kde sa uskutočnia všetky ženské disciplíny v zjazdovom lyžovaní. Na týchto svahoch by mala súťažiť aj Petra Vlhová, ak jej to umožní zdravotný stav.

    Názov športoviska pochádza zo skupiny hôr vo Východných Dolomitoch s názvom Le Tofane.

    Centrum Tofane takisto hostilo olympiádu 1956 a od roku 1993 je pravidelne v kalendári Svetového pohára zjazdových lyžiarok v zjazde a v super-G. V roku 2021 sa tu uskutočnili aj majstrovstvá sveta FIS.

    Zjazdovka má dĺžku 2 560 metrov a spád 750 metrov a známa je aj vďaka pasáži, ktorá prechádza pomedzi skalné bralá.

    Stredisko zjazdového lyžovania Tofane.
    Stredisko zjazdového lyžovania Tofane. (Autor: TASR/AP)

    Livigno

    Livigno sa nachádza v Rétskych Alpách blízko Švajčiarska vo výške 1 800 metrov nad morom a žije v ňom asi 6 600 obyvateľov. V roku 2019 ho vyhlásili za európske mesto športu.

    Známe lyžiarske prostredie ponúka viac ako sto kilometrov zjazdoviek a počas zimnej olympiády 2026 bude hostiť súťaže v snoubordingu a v akrobatickom lyžovaní na dvoch športoviskách.

    Aerials & Moguls Park privíta lyžiarov v disciplínach moguls a akrobatické skoky. Park hostil minulý rok svetový šampionát akrobatických lyžiarov a olympijské podujatia v ňom bude môcť sledovať približne 3-tisíc divákov.

    Livigno Aerials & Moguls Park.
    Livigno Aerials & Moguls Park. (Autor: TASR/AP)

    Väčší počet disciplín bude prebiehať v Snow parku. Odohrajú sa tu všetky snoubordové podujatia a aj štyri disciplíny v akrobatickom lyžovaní – skicross, U-rampa, slopestyle a big air. 

    Park má jedinečný dizajn. Päť rôznych súťažných tratí končí v jednom cieli a umožňuje fanúšikom sledovať rôzne podujatia z jedného miesta. Kapacita parku je viac ako 10-tisíc divákov.

    Livigno Snow Park.
    Livigno Snow Park. (Autor: TASR/AP)

    Miláno

    Miláno je najväčšie z hostiteľských miest ZOH 2026. Má takmer jeden a pol milióna obyvateľov.

    Počas olympiády sa v Miláne bude súťažiť na štyroch športoviskách a piate bude hostiť otvárací ceremoniál. Diváci budú môcť v tomto meste sledovať štyri športy – ľadový hokej, rýchlokorčuľovanie, šortrekkrasokorčuľovanie.

    Korčuliarska aréna privíta podujatia v šortreku a krasokorčuľovaní. Nesie aj názov Unipol Forum v Assagu a divácka kapacita je na športových podujatiach od 9 700 až po 11 500.

    Počas roka sa v aréne odohrá približne 50 rôznych podujatí vrátane koncertov, divadiel aj športových súťaží. Hala bude slúžiť ako centrum pre ľadové športy aj po ukončení olympiády.

    Assago Forum, ktoré bude niesť názov Milano Ice Skating Arena.
    Assago Forum, ktoré bude niesť názov Milano Ice Skating Arena. (Autor: TASR/AP)

    Hokejové podujatia budú hostiť Santagiulia Aréna Rho Aréna.

    Arénu Santaguilia postavili pre účely zimnej olympiády. Po ukončení ZOH ju prerobia na multifunkčné centrum určené na šport a zábavu.

    Kapacita haly je 14-tisíc divákov a odohrajú sa v nej hokejové zápasy vrátane všetkých semifinálových aj medailových stretnutí turnajov mužov aj žien. V aréne sa nachádza aj tréningová ľadová plocha.

    Vizuálny návrh arény Santagiulia v Miláne.
    Vizuálny návrh arény Santagiulia v Miláne. (Autor: davidchipperfield.com)

    Druhým dejiskom hokejových turnajov bude Rho Aréna, v ktorej Slováci odohrajú zápas s domácim Talianskom. Kapacita haly je 5 700 divákov.

    V blízkosti Rho Arény sa nachádza aj Rýchlokorčuliarsky štadión.

    Aréna Rho aj Rýchlokorčuliarsky štadión vznikli prerobením výstavného centra Fiera Milano Rho a budú na tieto športové účely slúžiť len dočasne.

    Hlavný vstup do Rho Fair, ktorý bude hostiť podujatia v ľadovom hokeji a rýchlokorčuľovaní na ZOH 2026.
    Hlavný vstup do Rho Fair, ktorý bude hostiť podujatia v ľadovom hokeji a rýchlokorčuľovaní na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)

    Olympiáda zavíta aj na slávny futbalový štadión San Siro, kde svoje domáce zápasy hrá AC aj Inter. Štadión v roku 2026 oslávi sto rokov a práve na toto miesto prinesú olympijský oheň a zimná olympiáda tam odštartuje otváracím ceremoniálom. Sledovať ho bude môcť takmer 77-tisíc divákov.

    V Miláne sa bude nachádzať aj olympijská a paralympijská dedina, ktorá sa po skončení zmení na študentské internáty.

    Štadión San Siro v Miláne.
    Štadión San Siro v Miláne. (Autor: TASR/AP)

    Predazzo

    Predazzo je mestečko v doline Val di Fiemme uprostred Dolomitov a má približne 4 500 obyvateľov.

    Počas olympijských hier bude hostiť skoky na lyžiach a skokanskú časť severskej kombinácie.

    Skokanský štadión v Predazzo vybudovali v roku 1989 a už o rok na to sa tam konali preteky Svetového pohára. V skokoch na lyžiach sa tam súťaží pravidelne a toto miesto hostilo viaceré významné športové podujatia.

    V areáli sa nachádzajú dva hlavné mostíky a tri ďalšie tréningové. Kapacita štadióna je 5-tisíc divákov.

    Štadión skokanov na lyžiach v Predazzo.
    Štadión skokanov na lyžiach v Predazzo. (Autor: TASR/AP)

    Tesero

    Tesero bude vo vzdialenosti osem kilometrov od Predazza druhým dejiskom vo Val di Fiemme. Nachádza sa v centrálnej časti doliny, má necelých 3-tisíc obyvateľov a v roku 1991 sa stalo prvým strediskom v južných Alpách, ktoré hostilo majstrovstvá sveta v bežeckom lyžovaní.

    Na olympiáde bude dejiskom súťaží v behu na lyžiach a v bežeckej časti severskej kombinácie.

    Bežecký štadión v Tesero sa nachádza vo výške 850 metrov nad morom a vďaka zasnežovaniu je otvorený od decembra do polovice marca.

    Má 19 kilometrov bežeckých tratí plných stúpaní aj klesaní, pričom väčšina z nich poskytuje priestor na korčuľovanie aj na klasický spôsob. Bežeckých lyžiarov bude môcť sledovať 15-tisíc divákov.

    Štadión bežeckého lyžovania Tesero.
    Štadión bežeckého lyžovania Tesero. (Autor: TASR/AP)

    Verona

    Posledným hostiteľom zimných olympijských hier 2026 je Verona. Historické mesto v srdci regiónu Veneto má približne 250-tisíc obyvateľov.

    Vo Verone sa neodohrajú žiadne športové zápolenia, ale mesto bude hostiť záverečný ceremoniál olympiády a otvárací ceremoniál paralympiády.

    Slávnostné ceremoniály sa uskutočnia na treťom najväčšom rímskom amfiteátri v Taliansku, ktorý má kapacitu 12-tisíc divákov a počas olympiády ponesie meno Olympijská Aréna. Amfiteáter postavili v roku 30 nášho letopočtu za účelom hostiť gladiátorské súboje.

    Aréna v meste Verona.
    Aréna v meste Verona. (Autor: TASR/AP)

    /Pozn. autora: Mnohé z fotografií nezobrazuje súčasný stav športovísk, ale boli vyhotovené počas priebehu výstavby/

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno a Cortina 2026

    Olympiáda Miláno a Cortina 2026

    Olympijské hry Miláno Cortina 2026.
    Olympijské hry Miláno Cortina 2026.
    Športoviská ZOH 2026: Lyžovanie bude v dvoch rôznych strediskách, najväčšiu kapacitu má biatlon
    Samuel Grega|dnes 06:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Olympiáda Miláno a Cortina 2026»Športoviská ZOH 2026: Nová hala, výstavisko, aj tradičné centrá. Oheň zhasne v amfiteátri