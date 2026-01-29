Športoviská ZOH 2026: Nová hala, výstavisko, aj tradičné centrá. Oheň zhasne v amfiteátri

Zimná olympiáda 2026 v Taliansku vo svojom názve nesie dve mestá – Miláno a Cortina. Športové zápolenia sa však odohrajú v ôsmich rôznych mestách a na trinástich športoviskách na území severného Talianska.
V tomto článku vám predstavíme všetky dejiská ZOH 2026.
Antholz-Anterselva
Antholz-Anterselva je dolina nachádzajúca sa v nadmorskej výške 1600 metrov nad morom blízko pri rakúskych hraniciach. Nehovorí sa tam taliančinou, ale nemčinou a žije tam necelých 3-tisíc obyvateľov.
Toto miesto je známe svojím biatlonovým areálom, v ktorom sa každoročne v januári konajú preteky Svetového pohára. Tento rok sa pre olympiádu neuskutočnili.
Biatlonová aréna v Antholz-Anterselve bola postavená v roku 1971 a má viac ako 60 kilometrov bežeckých tratí.
Počas olympiády bude hostiť všetky biatlonové preteky. Privítať dokáže až 19-tisíc fanúšikov, čo je najviac zo všetkých miest, na ktorých sa bude na olympiáde súťažiť.
Bormio
Bormio má termálne pramene, zasnežené vrcholky hôr a lesy a aj preto si vyslúžilo prezývku „veľkolepá zem“. Nachádza sa v talianskych alpách blízko hraníc so Švajčiarskom a má 4-tisíc obyvateľov.
Olympijské dianie bude prebiehať v lyžiarskom centre Stelvio, ktoré bude hostiť všetky mužské súťaže v zjazdovom lyžovaní a pri svojej premiére na olympiáde sa tam bude súťažiť aj vo všetkých disciplínach skialpinistov a skialpinistiek.
Lyžiarska zjazdovka je známa svojou technickou náročnosťou, má 3 442 metrov a výškový spád 1 023 metrov.
Skialpinistická trať bude začínať aj končiť v oblasti cieľa zjazdových pretekov. Súťažiť sa bude v šprinte a v zmiešanej štafete.
Divácka kapacita pre podujatia v zjazdovom lyžovaní je 7-tisíc a pre skialpinizmus 4-tisíc divákov.
Cortina d'Ampezzo
„Kráľovná Dolomitov“ bude hostiť olympijské hry opäť po 70 rokoch. Mestečko, v ktorom žije asi 5 500 obyvateľov sa nachádza v srdci Dolomitov, ktoré sú od roku 2009 zapísané aj do prírodného dedičstva UNESCO.
V Cortine d'Ampezzo sa bude súťažiť na troch športoviskách v piatich rôznych športoch.
Na curlingovom olympijskom štadióne sa odohrajú všetky zápasy v curlingu. Štadión má za sebou dlhú históriu. Vybudovaný bol pre ZOH 1956 a uskutočnil sa na ňom vtedy otvárací ceremoniál aj súťaže v krasokorčuľovaní.
Tentokrát bude štadión hostiť okrem curlingových súbojov aj záverečný ceremoniál Paralympiády. Kapacita curlingového olympijského štadióna je 3 500 divákov na súťaže a 3 700 na ceremoniál.
Ľadový tobogan v Cortine bude hostiť tri olympijské disciplíny – boby, sánkovanie a skeleton.
Dráhu postavili na pôvodnej historickej trati, ktorá niesla meno Eugenia Montiho, dvojnásobného olympijského šampióna v boboch. Toto miesto hostilo toboganové športy už od roku 1923 a bolo aj dejiskom ZOH 1956.
Súťaže na tohtoročnej olympiáde budú v toboganovom centre rozdelené. Najprv zabojujú o cenné kovy sánkari, potom skeletonisti a v poslednej fáze ZOH bobisti.
Tretím športoviskom v Cortine d'Ampezzo je Centrum zjazdového lyžovania v Tofane, kde sa uskutočnia všetky ženské disciplíny v zjazdovom lyžovaní. Na týchto svahoch by mala súťažiť aj Petra Vlhová, ak jej to umožní zdravotný stav.
Názov športoviska pochádza zo skupiny hôr vo Východných Dolomitoch s názvom Le Tofane.
Centrum Tofane takisto hostilo olympiádu 1956 a od roku 1993 je pravidelne v kalendári Svetového pohára zjazdových lyžiarok v zjazde a v super-G. V roku 2021 sa tu uskutočnili aj majstrovstvá sveta FIS.
Zjazdovka má dĺžku 2 560 metrov a spád 750 metrov a známa je aj vďaka pasáži, ktorá prechádza pomedzi skalné bralá.
Livigno
Livigno sa nachádza v Rétskych Alpách blízko Švajčiarska vo výške 1 800 metrov nad morom a žije v ňom asi 6 600 obyvateľov. V roku 2019 ho vyhlásili za európske mesto športu.
Známe lyžiarske prostredie ponúka viac ako sto kilometrov zjazdoviek a počas zimnej olympiády 2026 bude hostiť súťaže v snoubordingu a v akrobatickom lyžovaní na dvoch športoviskách.
Aerials & Moguls Park privíta lyžiarov v disciplínach moguls a akrobatické skoky. Park hostil minulý rok svetový šampionát akrobatických lyžiarov a olympijské podujatia v ňom bude môcť sledovať približne 3-tisíc divákov.
Väčší počet disciplín bude prebiehať v Snow parku. Odohrajú sa tu všetky snoubordové podujatia a aj štyri disciplíny v akrobatickom lyžovaní – skicross, U-rampa, slopestyle a big air.
Park má jedinečný dizajn. Päť rôznych súťažných tratí končí v jednom cieli a umožňuje fanúšikom sledovať rôzne podujatia z jedného miesta. Kapacita parku je viac ako 10-tisíc divákov.
Miláno
Miláno je najväčšie z hostiteľských miest ZOH 2026. Má takmer jeden a pol milióna obyvateľov.
Počas olympiády sa v Miláne bude súťažiť na štyroch športoviskách a piate bude hostiť otvárací ceremoniál. Diváci budú môcť v tomto meste sledovať štyri športy – ľadový hokej, rýchlokorčuľovanie, šortrek a krasokorčuľovanie.
Korčuliarska aréna privíta podujatia v šortreku a krasokorčuľovaní. Nesie aj názov Unipol Forum v Assagu a divácka kapacita je na športových podujatiach od 9 700 až po 11 500.
Počas roka sa v aréne odohrá približne 50 rôznych podujatí vrátane koncertov, divadiel aj športových súťaží. Hala bude slúžiť ako centrum pre ľadové športy aj po ukončení olympiády.
Hokejové podujatia budú hostiť Santagiulia Aréna a Rho Aréna.
Arénu Santaguilia postavili pre účely zimnej olympiády. Po ukončení ZOH ju prerobia na multifunkčné centrum určené na šport a zábavu.
Kapacita haly je 14-tisíc divákov a odohrajú sa v nej hokejové zápasy vrátane všetkých semifinálových aj medailových stretnutí turnajov mužov aj žien. V aréne sa nachádza aj tréningová ľadová plocha.
Druhým dejiskom hokejových turnajov bude Rho Aréna, v ktorej Slováci odohrajú zápas s domácim Talianskom. Kapacita haly je 5 700 divákov.
V blízkosti Rho Arény sa nachádza aj Rýchlokorčuliarsky štadión.
Aréna Rho aj Rýchlokorčuliarsky štadión vznikli prerobením výstavného centra Fiera Milano Rho a budú na tieto športové účely slúžiť len dočasne.
Olympiáda zavíta aj na slávny futbalový štadión San Siro, kde svoje domáce zápasy hrá AC aj Inter. Štadión v roku 2026 oslávi sto rokov a práve na toto miesto prinesú olympijský oheň a zimná olympiáda tam odštartuje otváracím ceremoniálom. Sledovať ho bude môcť takmer 77-tisíc divákov.
V Miláne sa bude nachádzať aj olympijská a paralympijská dedina, ktorá sa po skončení zmení na študentské internáty.
Predazzo
Predazzo je mestečko v doline Val di Fiemme uprostred Dolomitov a má približne 4 500 obyvateľov.
Počas olympijských hier bude hostiť skoky na lyžiach a skokanskú časť severskej kombinácie.
Skokanský štadión v Predazzo vybudovali v roku 1989 a už o rok na to sa tam konali preteky Svetového pohára. V skokoch na lyžiach sa tam súťaží pravidelne a toto miesto hostilo viaceré významné športové podujatia.
V areáli sa nachádzajú dva hlavné mostíky a tri ďalšie tréningové. Kapacita štadióna je 5-tisíc divákov.
Tesero
Tesero bude vo vzdialenosti osem kilometrov od Predazza druhým dejiskom vo Val di Fiemme. Nachádza sa v centrálnej časti doliny, má necelých 3-tisíc obyvateľov a v roku 1991 sa stalo prvým strediskom v južných Alpách, ktoré hostilo majstrovstvá sveta v bežeckom lyžovaní.
Na olympiáde bude dejiskom súťaží v behu na lyžiach a v bežeckej časti severskej kombinácie.
Bežecký štadión v Tesero sa nachádza vo výške 850 metrov nad morom a vďaka zasnežovaniu je otvorený od decembra do polovice marca.
Má 19 kilometrov bežeckých tratí plných stúpaní aj klesaní, pričom väčšina z nich poskytuje priestor na korčuľovanie aj na klasický spôsob. Bežeckých lyžiarov bude môcť sledovať 15-tisíc divákov.
Verona
Posledným hostiteľom zimných olympijských hier 2026 je Verona. Historické mesto v srdci regiónu Veneto má približne 250-tisíc obyvateľov.
Vo Verone sa neodohrajú žiadne športové zápolenia, ale mesto bude hostiť záverečný ceremoniál olympiády a otvárací ceremoniál paralympiády.
Slávnostné ceremoniály sa uskutočnia na treťom najväčšom rímskom amfiteátri v Taliansku, ktorý má kapacitu 12-tisíc divákov a počas olympiády ponesie meno Olympijská Aréna. Amfiteáter postavili v roku 30 nášho letopočtu za účelom hostiť gladiátorské súboje.
/Pozn. autora: Mnohé z fotografií nezobrazuje súčasný stav športovísk, ale boli vyhotovené počas priebehu výstavby/