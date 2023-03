Na jeseň trápili Škrtela. V tradičnej bašte futbal po deväťdesiatich rokoch končí

Bol to pamätný zápas. Priniesol emócie a skvelé futbalové divadlo. Jednoducho súboj, na aký sa nezabúda.

Z obce na hornej Nitre však prišla smutná správa. Áčko po deväťdesiatich rokoch v súťaži končí. Do jarnej časti už nenastúpi.

Patrik Habánik, ktorý strelil na jeseň Ráztočnu štyri góly odišiel do susednej obce. To však nie je dôvod konca futbalu v Chrenovci.

V Chrenovci stavali roky na vlastných odchovancoch. Tento raz sa snažili angažovať aj hráčov z okolia, no márne.

„Futbal na dedinách upadá, ide to dole vodou. Bojím sa, že nie sme jediná obec, ktorá končí. V lete sa pokúsime o obnovu mužstva, no obávam sa, či sa nám to podarí,“ uviedol Ľahký.