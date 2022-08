Hráči boli viackrát na toalete. Ráztočno a Liverpool? Žiadny rozdiel, vravel Škrtel

„Toto tu ešte nebolo. Je to obrovská oslava futbalu v Ráztočne. Som rád, že Martin dodržal slovo, ktoré dal. A nezabudol, odkiaľ vyšiel do veľkého futbalu,“ spokojne vravel starosta Ráztočna Ivan Škrteľ, Martinov strýko.

„Nesmierne špecifický zápas. V kabíne máme chalanov, čo hrávali len na amatérskej úrovni. Je to pre nich obrovská výzva. Niektorí boli viackrát na záchode, boli nervózni, báli sa. Ale spoločne to zvládli,“ spokojne vravel Roman Škrteľ, ktorý má na konte jeden titul majstra Slovenska.

Fanúšikovia z rôznych kútov

Na Škrtela boli zvedaví ľudia z rôznych kútov Slovenska. Pred štadiónom stáli autá s ešpézetkami okresov Žiar nad Hronom, Prievidza, Banská Bystrica či Trnava.

„Nemohol som si to nechať ujsť. Martin je ikona, legenda slovenského futbalu. Je to veľký srdciar, čo opäť potvrdil. Pre druhých je príkladom. Iné hviezdy by len ťažko prišli do horskej ligy. Jeho gesto potvrdzuje, že sa na nič nehrá. A má srdce na správnom mieste,“ vravel priaznivec Mário, ktorý neváhal do Ráztočna prejsť päťdesiat kilometrov.