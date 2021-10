V polčase opustil bránu, na konci zápasu skóroval. Jeho tím bodoval po prvý raz

„V polčase sme spravili zmenu. Nášho brankára Ronalda Fodora sme posunuli do útoku, do brány sa postavil ako striedajúci hráč 54-ročný Ján Varga , mimochodom náš predseda klubu,“ priblížil dianie na ihrisku Imrich Fűri, tréner Novej Viesky.

No nebol to prípad vydareného výkopu, ani situácia, keď v záverečných minútach pôjde dopredu aj brankár…

„Aj Ján Varga by bol radšej, ak by nemusel nastúpiť, lenže nie je veľa mladých hráčov. Stále mu volám, dones si úbor, budeš hrať! Proti Bardoňovu som s ním nepočítal v bránke, ale nakoniec to vyšlo takto. Dopadlo to dobre, lebo nedostal gól,“ vravel na adresu skúseného veterána trénera.