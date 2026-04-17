Česi uspeli aj v druhom prípravnom zápase pred MS. Súpera zlomili už v prvej polovici duelu

Hokejisti Česka zdolali protivníkov z Nemecka aj v druhom prípravnom zápase pred MS. Súperi Slovákov v B-skupine na nadchádzajúcom šampionáte vo Švajčiarsku uspeli v piatok v Karlových Varoch 4:1. Rovnakého súpera zdolali aj deň predtým 5:3.
Ďalší prípravný kemp čaká Česko v budúcom týždni v Jihlave, kde sa hráči opäť stretnú v pondelok. Vrcholiť bude dvojzápasom proti Rakúsku. Vo štvrtok 23. apríla sa bude hrať vo Viedni (19.00), odveta o deň neskôr v Jihlave (17.00).
Dvojgólový náskok získali tímu Radima Rulíka už v prvej desaťminútovke Jaromír Pytlík a Daniel Voženílek. Na 4:0 potom zvýšili Jakub Flek a Matyáš Kantner.
VIDEO: Gól Česka na 3:0
Brankára Adama Brízgalu, ktorý odchytal prvé stretnutie v reprezentačnom A-tíme, pripravil o čisté konto až v čase 57:42 Daniel Fischbuch. Česi zdolali Nemecko po desiaty raz za sebou.
Príprava na MS v hokeji 2026
Česko - Nemecko 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Góly: 2. Pytlík, 10. Voženílek, 27. Flek, 41. Kantner - 58. Fischbuch