Lampard splnil cieľ. Tradičný klub doviedol po štvrťstoročí späť do Premier League

Hráči Coventry sa tešia z postupu späť do Premier League.
Hráči Coventry sa tešia z postupu späť do Premier League. (Autor: TASR/PA via AP)
ČTK|18. apr 2026 o 00:02
ShareTweet0

Coventry hralo v sezóne 2017/18 dokonca až štvrtú najvyššiu súťaž.

Tréner Frank Lampard doviedol futbalistov Coventry City po 25 rokoch späť do Premier League.

Zverenci bývalého anglického reprezentanta v piatok uhrali potrebný bod vďaka remíze 1:1 v Blackburne a tri kolá pred koncom druhej ligy majú istotu postupu do najvyššej súťaže.

Lampard, dlhoročný spoluhráč brankára Petra Čecha z Chelsea, prevzal Coventry predvlani v novembri. Tradičný klub v roku 2001 zostúpil po 34 rokoch z prvej ligy a v sezóne 2017/18 hral dokonca až štvrtú najvyššiu súťaž.

O druhé priame postupové miesto bojujú Ipswich, Millwall, Southampton a Middlesbrough.

Tabuľka Championship

Anglicko

Hráči Coventry sa tešia z postupu späť do Premier League.
Hráči Coventry sa tešia z postupu späť do Premier League.
Lampard splnil cieľ. Tradičný klub doviedol po štvrťstoročí späť do Premier League
dnes 00:02
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Anglicko»Lampard splnil cieľ. Tradičný klub doviedol po štvrťstoročí späť do Premier League