Lampard splnil cieľ. Tradičný klub doviedol po štvrťstoročí späť do Premier League

Tréner Frank Lampard doviedol futbalistov Coventry City po 25 rokoch späť do Premier League.
Zverenci bývalého anglického reprezentanta v piatok uhrali potrebný bod vďaka remíze 1:1 v Blackburne a tri kolá pred koncom druhej ligy majú istotu postupu do najvyššej súťaže.
Lampard, dlhoročný spoluhráč brankára Petra Čecha z Chelsea, prevzal Coventry predvlani v novembri. Tradičný klub v roku 2001 zostúpil po 34 rokoch z prvej ligy a v sezóne 2017/18 hral dokonca až štvrtú najvyššiu súťaž.
O druhé priame postupové miesto bojujú Ipswich, Millwall, Southampton a Middlesbrough.