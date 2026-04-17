ONLINE: MFK Dukla Banská Bystrica - Stará Ľubovňa Redfox Football Club dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 25. kolo)

Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica a Stará Ľubovňa Redfox Football Club adnes hrajú zápas 25. kola MONACObet ligy (II. liga).
ONLINE PRENOS: MFK Dukla Banská Bystrica - Stará Ľubovňa Redfox Football Club (II. liga, MONACObet liga, 25. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
17.04.2026 o 17:00
25. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Stará Ľubovňa
Rozhodca: Gnip – Ralbovský, Krivošík.
Stará Ľubovňa Redfox FC
Boj o záchranu v druhej najvyššej slovenskej súťaži pokračuje, hoci sa mužstvo nachádza na poslednom 16. mieste so ziskom 22 bodov. Na mimozostupové pásmo pritom stráca štyri body, ktoré sa pokúsi vybojovať už dnes na trávniku najväčšieho favorita. V posledných dvoch zápasoch sa pritom Starej Ľubovni podarilo bodovať, keď po víťazstve 2:1 proti Lehote pod Vtáčnikom remizovali s Interom Bratislava 2:2.
MFK Dukla Banská Bystrica
Líder súťaže sa môže pochváliť obrovským náskokom na čele, keď má k dobru až pätnásť bodov. Do jarnej časti pritom nevstúpil ideálne, keď nezvíťazil v štyroch z piatich stretnutí. Aktuálne už ale Bystričania ťahajú sériu dvoch výhier, keď si poradili s rezervou Žiliny 4:1 a Šamorínom 2:0.
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu 25. kola MONACObet ligy medzi MFK Dukla Banská Bystrica a Stará Ľubovňa Redfox FC.
Pôjde len o druhé vzájomné vystúpenie týchto dvoch celkov, pričom prvý duel ovládol favorit z Banskej Bystrice, ktorý zvíťazil výsledkom 2:0 po góle Považanca a Vlnu.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská Bystrica
24
17
4
3
51:22
55
V
V
R
P
P
2
FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
24
11
7
6
50:38
40
V
P
R
R
V
3
MFK Zvolen
24
10
9
5
35:28
39
V
R
R
V
V
4
FC Petržalka
24
11
6
7
38:24
39
V
V
V
V
R
5
OFK Dynamo Malženice
24
11
5
8
37:32
38
V
V
R
V
V
6
MFK Tatran Liptovský Mikuláš
24
10
7
7
44:42
37
P
R
P
V
P
7
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
24
9
8
7
40:29
35
P
P
V
R
R
8
FK Inter Bratislava
24
9
6
9
28:29
33
R
P
V
P
P
9
ŠK Slovan Bratislava futbal
24
7
8
9
31:40
29
V
R
V
R
V
10
OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
24
8
5
11
31:39
29
V
P
V
V
P
11
MŠK Žilina
24
8
4
12
32:45
28
P
P
P
P
R
12
MŠK Považská Bystrica
24
7
5
12
32:42
26
P
R
V
P
P
13
FC ŠTK 1914 Šamorín
24
7
5
12
33:39
26
P
V
P
P
R
14
Slávia TU Košice
24
6
7
11
33:45
25
P
R
P
R
V
15
MŠK Púchov
24
5
9
10
28:40
24
P
R
P
V
R
16
Stará Ľubovňa Redfox Football Club
24
5
7
12
28:37
22
R
V
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body