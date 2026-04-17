Choreo s obesencom neostalo bez odozvy. Slovan aj Trnava dostali tvrdé pokuty

Na snímke transparent v sektore fanúšikov Slovana v 5. kole nadstavbovej časti Niké ligy skupiny o titul ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava. (Autor: TASR)
Sportnet|17. apr 2026 o 13:37
Rozhodcovia museli prerušiť aj zápas pre zahmlenie na štadióne.

Ani 179. vydanie slovenského derby medzi Slovanom Bratislava a Spartakom Trnava (2:2) sa nezaobišlo bez zásahu Disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zväzu.

Kontroverzné choreo, použitie pyrotechniky, prerušenie zápasu aj rasistické a náboženské urážky v hľadisku vyústili do vysokých pokút pre oba kluby.

Kým na trávniku Tehelného poľa sa v 5. kole nadstavby Niké ligy bojovalo o ligové body, tribúny opäť prekročili hranice únosnosti.

Najväčšiu pozornosť pútali domáci priaznivci Slovana, ktorí v závere prvého polčasu prezentovali mrazivé choreo s figurínou obeseného fanúšika Spartaka a provokatívnym nápisom: „Jediné miesto nad nami, keď na zem nedočiahnete nohami.“

Situáciu ešte vyhrotilo zapálenie dymovníc, ktoré zahalili štadión natoľko, že hlavný rozhodca musel stretnutie na približne dve minúty prerušiť.

Disciplinárna komisia SFZ v oficiálnom verdikte konštatovala viacero pochybení zo strany organizátora a ŠK Slovan Bratislava potrestala pokutou 8 000 eur.

Okrem nezvládnutej usporiadateľskej služby a vnesenia pyrotechniky komisia riešila aj hrubé nešportové správanie divákov.

V zápise sa objavili provokatívne transparenty, vhadzovanie predmetov na hraciu plochu, ale aj mimoriadne závažné urážlivé prejavy hanobiace príslušnosť k rase.

Pokute sa nevyhol ani Spartak Trnava. Hoci bol v pozícii hosťujúceho tímu, správanie jeho fanúšikov v sektore hostí ohodnotila Disciplinárka sumou 5 000 eur.

Zvýraznila pritom použitie pyrotechniky, opakované vulgárne pokriky a urážky namierené proti národnostnej a náboženskej príslušnosti.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
27
17
5
5
57:34
56
R
V
V
P
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
27
14
7
6
55:32
49
V
P
V
V
P
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
26
14
7
5
45:27
49
V
P
P
V
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
26
13
5
8
42:32
44
R
V
P
V
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
27
11
5
11
37:43
38
P
V
V
V
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
27
11
3
13
49:43
36
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
27
11
4
12
44:45
37
V
V
V
R
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
27
11
3
13
25:41
36
V
V
V
V
P
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
27
6
10
11
26:41
28
R
R
P
R
P
4
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
27
6
8
13
29:39
26
P
P
P
R
V
5
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
27
5
8
14
24:40
23
R
P
V
P
V
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
27
4
11
12
23:39
23
P
R
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MFK Dukla Banská Bystrica - Stará Ľubovňa Redfox Football Club: ONLINE prenos zo zápasu 25. kola II. ligy.online
    ONLINE: MFK Dukla Banská Bystrica - Stará Ľubovňa Redfox Football Club dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 25. kolo)
