Choreo s obesencom neostalo bez odozvy. Slovan aj Trnava dostali tvrdé pokuty

Ani 179. vydanie slovenského derby medzi Slovanom Bratislava a Spartakom Trnava (2:2) sa nezaobišlo bez zásahu Disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zväzu.
Kontroverzné choreo, použitie pyrotechniky, prerušenie zápasu aj rasistické a náboženské urážky v hľadisku vyústili do vysokých pokút pre oba kluby.
Kým na trávniku Tehelného poľa sa v 5. kole nadstavby Niké ligy bojovalo o ligové body, tribúny opäť prekročili hranice únosnosti.
Najväčšiu pozornosť pútali domáci priaznivci Slovana, ktorí v závere prvého polčasu prezentovali mrazivé choreo s figurínou obeseného fanúšika Spartaka a provokatívnym nápisom: „Jediné miesto nad nami, keď na zem nedočiahnete nohami.“
Situáciu ešte vyhrotilo zapálenie dymovníc, ktoré zahalili štadión natoľko, že hlavný rozhodca musel stretnutie na približne dve minúty prerušiť.
Disciplinárna komisia SFZ v oficiálnom verdikte konštatovala viacero pochybení zo strany organizátora a ŠK Slovan Bratislava potrestala pokutou 8 000 eur.
Okrem nezvládnutej usporiadateľskej služby a vnesenia pyrotechniky komisia riešila aj hrubé nešportové správanie divákov.
V zápise sa objavili provokatívne transparenty, vhadzovanie predmetov na hraciu plochu, ale aj mimoriadne závažné urážlivé prejavy hanobiace príslušnosť k rase.
Pokute sa nevyhol ani Spartak Trnava. Hoci bol v pozícii hosťujúceho tímu, správanie jeho fanúšikov v sektore hostí ohodnotila Disciplinárka sumou 5 000 eur.
Zvýraznila pritom použitie pyrotechniky, opakované vulgárne pokriky a urážky namierené proti národnostnej a náboženskej príslušnosti.
