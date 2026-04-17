Narodil sa v Poľsku, je Ukrajinec a hrá za Slovensko. Šikovný útočník bojuje o šampionát

Má za sebou vydarenú klubovú sezónu, v minulosti si už zahral na dvoch majstrovstvách sveta do 20 rokov a teraz bojuje o svoj prvý seniorský šampionát.
Útočník Oleksiy Myklucha patril k najlepším hráčom v druhom prípravnom zápase Slovenska pred MS v hokeji 2026 vo Švajčiarsku, v ktorom domáci tím prehral v Topoľčanoch so Švajčiarskom 3:5.
Dvadsaťtriročný kreatívny center sa narodil v poľskom Bialystoku, no pôvodom je Ukrajinec.
Rodičia hokejistu pracovali ako tréneri šortreku (rýchlokorčuľovania na krátkej dráhe) a pravidelne chodievali na preteky do Spišskej Novej Vsi. Keď tu otec získal angažmán, rodina sa presťahovala na Slovensko.
Oleksij Myklucha sa herne formoval na Spiši a získal slovenské občianstvo.
„Rozhodol som sa reprezentovať Slovensko, lebo je to lepšie pre môj život aj kariéru. Veľmi sa z toho teším. Otvára sa mi viac možností, hoci je tu väčšia konkurencia,“ vysvetľoval v minulosti.
V drese Banskej Bystrice odohral kreatívny center v aktuálnej sezóne 51 zápasov s výbornou bilanciou 17 gólov a 38 asistencií, dva zásahy a jednu gólovú prihrávku pridal v play-off.
Vynieslo mu to nomináciu do výberu trénera Vladimíra Országha.
Rabčan bol sebakritický
V porovnaní so štvrtkom chýbala v slovenskej zostave trojica Peter Cehlárik, Adrián Holešinský a Rayen Petrovický.
Kým v prvom prípravnom zápase proti Švajčiarom zdobila Slovákov solídna defenzíva, v piatok sa nechali dvakrát takmer identicky oklamať a inkasovali po prihrávke spoza bránky na voľného hráča súpera.
Švajčiari si v druhej tretine vypracovali trojgólový náskok, ale Slováci to nezabalili. Myklucha znížil na 2:4 a potom pripravil aj kontaktný gól pre spoluhráča z Banskej Bystrice Mareka Valacha.
Zápas bol dramatický až do konca, čo ocenilo aj zaplnené hľadisko topoľčianskeho štadióna.
V závere šli Švajčiari do štyroch, Slováci poslali namiesto brankára na ľad šiesteho korčuliara, ale gól padol do prázdnej slovenskej bránky.
"Škoda, že nedotiahli do konca snahu o vyrovnanie. Možno to chcelo väčší tlak do bránky, aký ukázali Švajčiari. Našim tam chýbal väčší dôraz," hodnotil v úlohe experta televízie Joj Šport bývalý skvelý center Jozef Stümpel.
Brankár Eugen Rabčan v tretej tretine držal Slovákov v hre o dobrý výsledok, ale po zápase bol sebakritický.
"Bol to ťažký zápas pre brankára. Nemal som sa medzi gólmi na čom chytiť. Veľké šance sa skončili vždy gólom, takže mám zmiešané pocity. Musím pochváliť spoluhráčov, dokázali nás vrátiť do zápasu, ale ja som nič navyše nepredviedol," vravel brankár Banskej Bystrice pre Joj Šport.
Prídu Liška, Hlavaj aj Gajan
Tréner Országh po zápase prezradil, že do prípravy na MS sa nezapojí obranca Washington Capitals Martin Fehérváry ani útočník
Adam Ružička, ktorý naposledy hral v Spartaku Moskva, kde predčasne skončil. Fehérváry nepríde z rodinných dôvodov (nedávno sa mu narodila dcéra), Ružičku čaká v Rusku arbitráž.
Po dvoch zápasoch vo Švajčiarsku skončil zranený Adrián Holešinský a dvojica Patrik Marcinek a Matúš Vojtech. Namiesto nich prídu Adam Lukošik, Jakub Minárik, Šimon Petráš, Adam Liška a Martin Bodák.
V ďalšej fáze prípravy by sa už mala objaviť dvojica brankárov zo zámoria Adam Gajan a Samuel Hlavaj.
Slovenská reprezentácia pokračuje v príprave na MS vo Švajčiarsku budúci týždeň dvoma zápasmi proti Nemecku v Kaufbeurene (vo štvrtok) a Ausburgu (sobota).