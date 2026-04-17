ONLINE: FC ViOn Zlaté Moravce - FC ŠTK 1914 Šamorín dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 25. kolo)

Futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce a FC ŠTK 1914 Šamorín dnes hrajú zápas 25. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
MONACObet liga 2025/2026
17.04.2026 o 18:00
25. kolo
Zlaté Moravce
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Šamorín
Prehľad
Rozhodca: Kráľovič – Vitko, Poruban.
Prenos
Úvodné zostavy:
FC ViOn Zlaté Moravce: Richter – Helebrand, Mrva, Baumgartner, Duga, Mondek, Kadlec, Macák, Bukata, Balaj, Bortoli
Náhradníci: Tóth, Kalanin – Darboe, Lachowicz, Pudil, Nonikashvili, Ousaye, Totka, Kuzma
Tréner: Jiří Vágner
FC ŠTK 1914 Šamorín: Živanovič – P. Varga, Csorba, Urblík, Kucman, Weber, Pavúk, Záhradník, Avetisian, Castellano, Marong
Náhradníci: Kaltsas – Mateta, I. Varga, Ky, Boledovič, Simpore, Csémy, Prekop, Bagín
Tréner: Michal Kuruc
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní zápasu 25. kola MONACObet ligy medzi FC ViOn Zlaté Moravce a FC ŠTK 1914 Šamorín. Duel prinesieme cez zmeny stavov.
Zlaté Moravce sa nachádzajú na 2. pozícii so ziskom 40 bodov. Momentálne majú k baráži o niké ligu najbližšie, no pred Petržalkou a Zvolenom majú len jednobodový náskok. V hre o baráž sú, ale aj Malženice a Liptovský Mikuláš. Naposledy vyhrali v Žiline 4:1.
Šamorín je až na 12. mieste so ziskom 26 bodov a od zostupovej štrnástej priečky na ktorej je momentálne Slávia TU Košice ho delí len jeden bod. Naposledy doma podľahol lídrovi tabuľky z Banskej Bystrice 0:2.
Tieto tímy sa naposledy stretli v septembri minulého roka. Vtedy sa po remíze 3:3 body delili.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00 a my vám z neho prinesieme informácie o zmenách stavu..
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
24
17
4
3
51:22
55
V
V
R
P
P
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
24
11
7
6
50:38
40
V
P
R
R
V
3
MFK ZvolenMFK Zvolen
24
10
9
5
35:28
39
V
R
R
V
V
4
FC PetržalkaFC Petržalka
24
11
6
7
38:24
39
V
V
V
V
R
5
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
24
11
5
8
37:32
38
V
V
R
V
V
6
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
24
10
7
7
44:42
37
P
R
P
V
P
7
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
24
9
8
7
40:29
35
P
P
V
R
R
8
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
24
9
6
9
28:29
33
R
P
V
P
P
9
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
24
7
8
9
31:40
29
V
R
V
R
V
10
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
24
8
5
11
31:39
29
V
P
V
V
P
11
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
24
8
4
12
32:45
28
P
P
P
P
R
12
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
24
7
5
12
32:42
26
P
R
V
P
P
13
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
24
7
5
12
33:39
26
P
V
P
P
R
14
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
24
6
7
11
33:45
25
P
R
P
R
V
15
MŠK PúchovMŠK Púchov
24
5
9
10
28:40
24
P
R
P
V
R
16
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
24
5
7
12
28:37
22
R
V
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body